أولمبياكوس ينضم إلى الأندية الراغبة في انتداب بلهندة

أولمبياكوس ينضم إلى الأندية الراغبة في انتداب بلهندة
صورة: أرشيف
الأحد 25 أبريل 2021 - 21:56

أبدى نادي أولمبياكوس اليوناني لكرة القدم رغبته في ضم الدولي المغربي يونس بلهندة ليجاور مواطنه يوسف العربي هداف الفريق.

وكشفت وسائل إعلامية يونانية أن انتداب بلهندة بات مطلبا لإدارة نادي بلاد “الإغريق”، لا سيما أنه صار لاعبا حُرّاً منذ شهر مارس الماضي بعد مغادرته نادي غلطة سراي التركي بسبب مشاكل مع إدارة الفريق.

وكانت وسائل إعلامية تركية قد أكدت اهتمام أندية أخرى ببلهندة، من أهمها ناديا بشكتاش وفنربخشة التركيان. كما أبان ناديا فالنسيا الإسباني ونيس الفرنسي أيضا عن رغبتهما في انتداب الدولي المغربي ذي الـ31 عاماً.

وأضافت وسائل الإعلام اليونانية أن أفضل عرض توصل به بلهندة من الناحية المالية جاء من نادي أولمبياكوس، الذي ينتظر القرار النهائي للدولي المغربي.

تجدر الإشارة إلى أن غلطة سراي فسخ عقد بلهندة من جانب واحد، على بعد شهرين ونصف فقط من نهاية عقده، على إثر تصريحات إعلامية اعتبرتها إدارة الفريق سبة في حقها، ومخالفة للقانون الداخلي للنادي.

غلطة سراي التركي نادي أولمبياكوس اليوناني يوسف العربي يونس بلهندة

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‫تعليقات الزوار

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  • فسحة رمضانية
    الإثنين 26 أبريل 2021 - 01:48

    يحكى ان اللاعب بلهندة له اكبر قدم في ملاعب كرة القدم نسبة الى قصر قامته حيث يجد مشكل في ايجاد حذاء بمقاسه الذى يناهز 46 وكان زملاءه الاعبون في الدوري الفرنسي يلعبونه بالديناصور..ولنا الثقة في هسبريس ان تتحقق من هذه المعلومة وتأتينا بالحقيقة

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