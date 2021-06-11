أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

‫تعليقات الزوار

7
  • حمو علي
    الجمعة 11 يونيو 2021 - 21:53

    كل شيء اصبح يعتريه صيغة الفلكلور رغم جدية العمل و واهمية الموضوع !!
    نحن لسنا في صالون للماركتين والاستعراض !!
    شيء من الحزم والمعقول من فضلكم

    1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • Med
    الجمعة 11 يونيو 2021 - 22:05

    تدمرون غابات وثغرسون شجيرات، هل أنتم مستوعبون حجم التلوث والدمار للبيئة

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • marjane
    الجمعة 11 يونيو 2021 - 22:13

    بوشرطة عندهم مع الغرس الله اسخر ليهم احربو لينا التصحر

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • مؤمن بربه
    الجمعة 11 يونيو 2021 - 22:20

    شركات النسيج والألبسة العالمية نجحت في سياستها الخبيثة وهي تمييع لباس المرأة في الدول الإسلامية والعربية.لقد تم ذلك بشكل تدريجي مخطط له بخبث .صارت اليوم السراويل الضيقة والتنورات بل حتى الجلابيب تصف جسم المرأة بشكل مثير.جرى بذلك العمل وتم القبول به ولم يعد نشازا.بل صرت تشاهد فتيات محجبات بحجاب مسخ وسراويل ضيقة في المناطق الحساسة ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.

    3
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • عبدو البيئي
    الجمعة 11 يونيو 2021 - 22:22

    هل أعادت الشركة تهيئة مقلع أنزا بأكادير؟؟؟ أم تركته لحاله

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • حسين
    الجمعة 11 يونيو 2021 - 22:23

    مبادرة حسنة للحفاض على البيئة

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • Naima
    الجمعة 11 يونيو 2021 - 22:38

    بادرة طيبة تستحق كل التنويه، لكن لا يجب أن تقتصر على شركة ما أو منطقة ما وأن لا تكون ذات حيز زمني قصير، لأن هناك الكثير والكثير من المساحات التي تحتاج إلى التشجير والاهتمام بتنظيفها.

    سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وسبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.
    أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه.

    1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق

24 ساعة

صوت وصورة

صوت وصورة
أولويات البيئة بمعامل لافارج
الجمعة 11 يونيو 2021 - 21:42 7

أولويات البيئة بمعامل لافارج

صوت وصورة
بوريطة وموقف البرلمان الأوروبي
الجمعة 11 يونيو 2021 - 19:42 11

بوريطة وموقف البرلمان الأوروبي

صوت وصورة
وزيرة الخارجية الليبية في المغرب
الجمعة 11 يونيو 2021 - 17:46 5

وزيرة الخارجية الليبية في المغرب

صوت وصورة
تنسيق النيابة العامة والأمن الوطني
الجمعة 11 يونيو 2021 - 16:59 4

تنسيق النيابة العامة والأمن الوطني

صوت وصورة
جوائز أفريكا موتورز
الجمعة 11 يونيو 2021 - 16:06

جوائز أفريكا موتورز

صوت وصورة
مؤتمر إعلان السلام في أفغانستان
الجمعة 11 يونيو 2021 - 15:30

مؤتمر إعلان السلام في أفغانستان