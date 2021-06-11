أولويات البيئة بمعامل لافارج

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تعليقات الزوار7
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كل شيء اصبح يعتريه صيغة الفلكلور رغم جدية العمل و واهمية الموضوع !!
نحن لسنا في صالون للماركتين والاستعراض !!
شيء من الحزم والمعقول من فضلكم
تدمرون غابات وثغرسون شجيرات، هل أنتم مستوعبون حجم التلوث والدمار للبيئة
بوشرطة عندهم مع الغرس الله اسخر ليهم احربو لينا التصحر
شركات النسيج والألبسة العالمية نجحت في سياستها الخبيثة وهي تمييع لباس المرأة في الدول الإسلامية والعربية.لقد تم ذلك بشكل تدريجي مخطط له بخبث .صارت اليوم السراويل الضيقة والتنورات بل حتى الجلابيب تصف جسم المرأة بشكل مثير.جرى بذلك العمل وتم القبول به ولم يعد نشازا.بل صرت تشاهد فتيات محجبات بحجاب مسخ وسراويل ضيقة في المناطق الحساسة ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.
هل أعادت الشركة تهيئة مقلع أنزا بأكادير؟؟؟ أم تركته لحاله
مبادرة حسنة للحفاض على البيئة
بادرة طيبة تستحق كل التنويه، لكن لا يجب أن تقتصر على شركة ما أو منطقة ما وأن لا تكون ذات حيز زمني قصير، لأن هناك الكثير والكثير من المساحات التي تحتاج إلى التشجير والاهتمام بتنظيفها.
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وسبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.
أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه.