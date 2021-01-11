أول رحلة جوية بعد المصالحة

عادت الرحلات الجوية بين قطر والسعودية الإثنين، مع إقلاع طائرة قطرية من الدوحة باتجاه الرياض في رحلة هي الأولى بين البلدين بعد المصالحة التي تمّ التوصل إليها أخيراً بين أطراف الأزمة الخليجية.