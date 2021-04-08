أونتاريو الكندية تفرض الإغلاق طيلة 4 أسابيع

للمرة الثالثة منذ بداية الجائحة, تفرض حكومة مقاطعة أونتاريو الكندية قانون الطوارئ الصحية؛ فقد أعلن رئيس حكومة هذه المقاطعة عن إغلاق تام لمدة أربعة أسابيع ابتداء من ليلة الأربعاء ـ الخميس، بسبب الوضع الصحي المتفاقم الذي وصلت إليه أونتاريو جراء ارتفاع حالات الإصابة بفيروس “كورونا” المستجد وسلالاته المتحورة وكذلك من أجل محاربة الموجة الثالثة من الوباء التي تهدد بإغراق النظام الصحي بالمقاطعة سالفة الذكر.

ووجه دوغ فورد، رئيس حكومة أونتاريو، خلال مؤتمر صحافي، أمرا بالبقاء في المنازل إلى جميع سكان المقاطعة, وسيدخل هذا القرار حيز التنفيذ ابتداء من يومه الخميس.

ويشمل قرار البقاء في المنازل جميع سكان المقاطعة، إذ يجب عليهم عدم مغادرة منازلهم إلا من أجل شراء المواد الأساسية من متاجر البقالة أو من أجل اقتناء الأدوية من الصيدليات والحصول على خدمات التطبيب وتلقي التلقيح.

وسمح بممارسة التمارين الرياضية في الخارج غير بعيد عن مقر الإقامة، وسيسمح للمحلات التجارية الكبرى باستقبال زبنائها؛ إلا أنها لن تبيعهم إلا المواد الأساسية. ومن جانب آخر، سمح للمدارس باستقبال التلاميذ والأساتذة.

وبرر دوغ فورد هذا القرار قائلا: “من خلال فرض هذه الإجراءات الجديدة الصارمة، سنحافظ على سلامة الناس مع السماح لبرنامج التلقيح بالوصول إلى المزيد من المواطنين، بدءًا بالسكان المعرضين لخطر كبير والذين يعيشون في المناطق الساخنة المحددة. إنه على الرغم من صعوبة ذلك، فإنني أحث الجميع على اتباع إجراءات الصحة العامة هذه، وسنتغلب معا على هذا الفيروس القاتل”.

جدير بالذكر أن الوضع الصحي بمقاطعة أونتاريو عرف ارتفاعا مهولا في حالات الإصابة بفيروس “كورونا” المستجد، فقد قفز العدد من 2800 كمتوسط إصابات جديدة بالفيروس يوميا خلال الأسبوع الماضي إلى 3215 إصابة يوم الأربعاء؛ وهو أعلى مستوى في ثلاثة أشهر تقريبًا، مع تسجيل ارتفاع في عدد المصابين المتواجدين بالعناية المركزة.