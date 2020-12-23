أيت علا: صرتُ منبوذا بعد أن ضحّيتُ من أجل بالحسنية

تحدّث أحمد أيت علا، الكاتب العام لفريق حسنية أكادير لكرة القدم، لأول مرة عن حملة الرفض الكبيرة التي واجهته بها فئة من جماهير “غزالة سوس” في فترة سابقة، وفرضت عليه الابتعاد لأشهر عديدة عن تدبير شؤون الفريق “السوسي”.

وقال أيت علا، في كلمة له قبل قراءة التقرير الأدبي خلال أشغال الجمع العام الذي عقده الفريق “السوسي” عن طريق تقنية المحادثة بالفيديو منذ أيام، إن التقرير الأدبي قد أعدته إدارة الفريق عوض الكاتب العام، على اعتبار أن هذا الأخير اضطر إلى تجميد عضويته والابتعاد عن الفريق منذ فبراير الماضي بسبب رفضه من لدن فئة واسعة من جماهير الحسنية.

وأكد الكاتب العام لفريق حسنية أكادير لكرة القدم أنه لم يشرف على تحضير التقارير الأدبية، حيث اضطر إلى الابتعاد عن تدبير شؤون الفريق بعد أن صار حسب قوله “منبوذا وغير مقبول” من لدن من سمّاهم ببعض الأشخاص، متأسفا عن معاملته بهذا الشكل بعد أن ظل لسنوات عديدة يقدم تضحيات داخل إدارة الحسنية.

وقال أيت علا وهو يتحدث للمنخرطين: “قبل تلاوة التقرير الأدبي، لا بد من قول كلمة مسؤولة، هي أن التقرير الأدبي قد أشرفت على إعداده إدارة الفريق؛ لأن الكاتب العام كان، في الفترة التي ينجز فيها ذلك، منبوذا وغير مقبول من طرف مجموعة أو بعض الأشخاص”.

وأضاف الكاتب العام لفريق “غزالة سوس” أن “هؤلاء (الأشخاص) يعيبون على أحمد أيت علا وجوده وأقدميته داخل إدارة فريق حسنية أكادير، على الرغم من أنه أعطى الكثير وبسخاء”.