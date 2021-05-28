إتش بي تطلق أنحف كروم بوك بشاشة 14 بوصة في العالم

أعلنت شركة إتش بي عن إطلاق الكروم بوك Pro c640 G2 الجديد، والذي يعتبر أنحف كروم بوك بشاشة قياس 14 بوصة في العالم.

وأوضحت الشركة الأمريكية أن الجيل الثاني من الكروم بوك Pro c640 يأتي في جسم مصنوع من الألومنيوم بسُمك 16.5 ملم، مما يجعله أنحف كروم بوك بشاشة قياس 14 بوصة في العالم.

ويعتمد الكروم بوك الجديد على معالجات إنتل Tiger Lake-U من الجيل الحادي عشر بما في ذلك بطاقة الرسوميات Iris Xe iGPU، ويزخر الموديل الفاخر بذاكرة وصول عشوائي سعة 16 جيجابايت وذاكرة داخلية SSD سعة 256 جيجابايت.

وفي الحافة العلوية للشاشة توجد كاميرا ويب HD مع غطاء لعدسة الكاميرا للحفاظ على الخصوصية، وتمتاز لوحة المفاتيح السوداء بإضاءة خلفية بشكل اختياري.

ويشتمل الكروم بوك Pro c640 G2 الجديد على اثنين من منافذ USB-C واثنين من منافذ USB-A ومنفذ HDMI وقارئ بطاقة الذاكرة microSD ومنفذ سماعة الرأس وبطارية بسعة 58 وات ساعة، وتمتد فترة تشغيلها إلى 12.5 ساعة.

وأعلنت شركة إتش بي عن طرح الكروم بوك Pro c640 G2 الجديد بسعر يبلغ 419 دولارا أمريكيا.