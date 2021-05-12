إتش بي تطلق حاسوبا جديدا من فئة الكل في واحد

أعلنت شركة إتش بي عن إطلاق الحاسوب EliteOne 800 G8 الجديد من فئة الكل في واحد.

وأوضحت الشركة الأمريكية أن جهازها الجديد يتوفر بشاشة قياس 8ر23 أو 27 بوصة، ويمتاز بكاميرا بالأشعة تحت الحمراء مع مستشعر Time-of-Flight.

ويمتاز الجهاز المزود بشاشة قياس 8ر23 بوصة بدقة الوضوح 2560 x 1440 بيكسل، ويتوفر منه إصدار بشاشة لمسية وإصدار بتقنية الدقة الفائقة الكاملة Full HD، بينما يعمل الموديل 27 بوصة بدقة الوضوح 2560 x 1440 مع تغطية نطاق الألوان NTSC بنسبة تصل إلى 72%.

واعتمدت الشركة الأمريكية في جهازها الجديد على معالجات إنتل Core من الجيل الحادي عشر، كما يتوفر أيضا المعالج Core i9 ومجموعة شرائح إنتل Q570، وتشتمل باقة التجهيزات التقنية على ذاكرة وصول عشوائي DDR4 بسعة تصل إلى 64 جيجابايت.

ويمتاز حاسوب إتش بي الجديد بتنوع خيارات الذاكرة، إلا أنه لا يتيح إمكانية تثبيت قرص صلب 5ر2 بوصة، ولكن يمكن تركيب قرص الحالة الساكنة NVMe-SSD بسعة تصل إلى 2 تيرابايت عن طريق PCIe، وبدلا من ذلك يمكن تثبيت ذاكرة إنتل Optane Memory H10 مع قرص SSD مدمج.

ويدعم الحاسوب EliteOne 800 G8 الجديد منفذ إيثرنت وتقنية الواي فاي، بالإضافة إلى توفر العديد من منافذ USB لتوصيل وحدات الذاكرة الخارجية والأجهزة الطرفية، كما يمكن توصيل الشاشات الخارجية عن طريق منفذ HDMI ومنفذ DisplayPort 1.4.

وتضم باقة التجهيزات الاختيارية بحاسوب إتش بي الجديد كاميرا ويب بدقة 5 ميجابيكسل مع كاميرا بالأشعة تحت الحمراء مزودة بمستشعر Time-of-Flight، والذي يتيح إمكانية ضبط حساسية الميكرفون بشكل ديناميكي اعتمادا على المسافة بين المستخدم والكاميرا.