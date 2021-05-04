إتلاف 3 أطنان من المواد الفاسدة بتارودانت

تمكنت اللجنة الإقليمية المختلطة المكلفة بمراقبة السوق والتجمعات التجارية بتارودانت من حجز ما يناهز 3 أطنان من المواد الغذائية الفاسدة وغير صالحة للاستهلاك؛ وذلك خلال 13 عملية مراقبة للمنتجات الغذائية جرى تنفيذها، إلى غاية زوال الثلاثاء، على صعيد الإقليم.

وجاءت هذه العمليات الـ13 في إطار تكثيف عمل اللجنة الإقليمية المكلفة بمراقبة السوق وتفعيل حضورها الميداني والمنتظم بمختلف التجمعات التجارية ونقط البيع بالإقليم، من أجل حماية للمستهلك من كل الممارسات التي قد تمس بصحته وسلامته وقدرته الشرائية وأيضا زجر المخالفات المحتملة.

وقامت اللجنة الإقليمية سالفة الذكر بتسطير برنامج مراقبة بما يضمن تغطية واسعة للمجال الترابي للإقليم، خاصة الجماعات والمراكز القروية النائية التي يحتمل أن تروج بها مواد غذائية إما منتهية الصلاحية أو فاسدة بسبب سوء التخزين أو غير ذلك.

وشملت زيارات المراقبة، إلى حدود الثلاثاء، جماعات إميلمايس وأوناين وبيكودين وتتاوت وأرزان وأولاد برحيل وأولاد تايمة وتارودانت، إذ مكنت من مراقبة 352 محلا تجاريا، أسفرت أيضا عن حجز 62 كيلوغراما من الأكياس البلاستيكية.