إجراءات مشددة تسبق مباراة الوداد ببوركينا فاسو

إجراءات مشددة تسبق مباراة الوداد ببوركينا فاسو
صورة: هسبريس
الأحد 28 فبراير 2021 - 07:54

أوضح الاتحاد البوركينابي لكرة القدم أن ناديي الوداد الرياضي البيضاوي وكايزر شيفس الجنوب إفريقي ملزمان بإحضار نتائج فحص “كورونا”، قبل إعطاء صافرة المباراة المؤجلة التي ستجمع الفريقين الأحد لحساب دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

وأضاف الاتحاد المذكور، في بلاغ رسمي أصدره، أن بعثة الفريقين المغربي والجنوب إفريقي ملزمان بفحصين لـ”كورونا” قبل وبعد المباراة، مبرزا أن منظمي المباراة والحكام ملزمون بفحص سلبي لـ”كورونا” لا يقل عن 48 ساعة من أجل السماح لهم بمزاولة مهامهم خلال المباراة.

وأكد اتحاد بوركينافاسو، المنظم لمباراة الوداد وكايزر شيفس، أن ملعب 4 غشت، الذي سيحتضن المباراة الأحد في الخامسة بالتوقيت المغربي، سيخضع للتطهير وفقا للإجراءات الاحترازية المتعلقة بفيروس “كورونا”، مشيرا إلى أن جميع الترتيبات تم احترامها من لدن كل أطراف المباراة من وفود وحكام ومنظمين.

وختم الاتحاد البوركينابي أن المباراة ستجرى بدون جمهور، مراعاة للحالة الوبائية التي يمر منها العالم.

الاتحاد البوركينابي الوداد الرياضي دوري أبطال إفريقيا كرة القدم

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