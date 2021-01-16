إجرام قناة "بلا حدود" على "يوتيوب" يبيّض الأموال في الأملاك العقارية

إجرام قناة "بلا حدود" على "يوتيوب" يبيّض الأموال في الأملاك العقارية
صورة: أرشيف
السبت 16 يناير 2021 - 15:00

مفاجآت كبيرة وصادمة تلك التي كشفت عنها الأبحاث والتحريات التي باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية مع صاحب القناة الرقمية “بلاد حدود”، المدعو “محمد. إ.”، والتي كان يبثها انطلاقا من منصة التواصل الاجتماعي “يوتيوب”.

وعلمت جريدة هسبريس الإلكترونية بأن صاحب قناة “بلا حدود” كان يبيّض عائدات فبركة الفيديوهات والأشرطة التشهيرية، التي تطال الأشخاص الطبيعيين والمؤسسات، في اقتناء ممتلكات عقارية متعددة؛ وذلك لإخفاء مصدر تلك المقدّرات والمتحصلات المالية الطائلة، من جهة، وضخها في استثمارات وأملاك عقارية لإضفاء الطابع المشروع عليها، من جهة ثانية.

وتضيف مصادر هسبريس بأن عملية الافتحاص والتدقيق المالي التي طالت حسابين بنكيين لصاحب هذه القناة، الذي كان يسيّر محلا متواضعا لإصلاح الهواتف المحمولة في مدينة جرسيف، أوضحت أنه قام في السنوات القليلة الماضية بإيداعات وعمليات سحب، بشكل تدريجي، ناهزت أربعة ملايين ونصف المليون درهم، أي ما يعادل 450 مليون سنتيم.

وشددت المصادر ذاتها على أن الأبحاث القضائية كشفت أن مجموع المبالغ المتحصل عليها من “يوتيوب” كان يتم ضخه بشكل ممنهج في استثمارات عقارية، لاقتناء أملاك وأراض قبل إعادة بيعها بشكل متواتر؛ وذلك لإخفاء مصدر تلك العائدات والتهرب من الأسئلة التي تلاحق مآلات صرفها.

ولم تقتصر مفاجآت قناة “بلا حدود” على قيمة عائداتها المالية المهمة من موقع “يوتيوب”؛ بل امتدت أيضا لتشمل الأسلوب الإجرامي المعتمد في توضيب الأشرطة التشهيرية، وكيفية نشرها لاستمالة أكبر عدد ممكن من الزيارات وعمليات التصفح من طرف المتابعين والمدونين.

صاحب القناة الرقمية “بلاد حدود” كشف أنه كان يستغل القضايا التي تستأثر باهتمام الرأي العام الوطني، فيقوم بتفريغها في شكل محتوى رقمي عبارة عن مقاطع مصورة، ويختار لها عناوين مثيرة مشفوعة بصور لشخصيات عمومية، حتى ولو لم تكن معنية نهائيا بالمحتوى؛ وذلك لاستدراج المتصفحين والمدونين للرفع من عدد المشاهدين، وبالتالي زيادة المداخيل المالية.

وكان صاحب القناة سالفة الذكر يستعين بمعدات وأجهزة معلوماتية للقيام بـ”المونتاج وتصفية الصوت وتعديل الصور”، من أجل فبركة التسجيلات التي كان يقوم بنشرها مذيلة بعناوين تروم أساسا “الإثارة”، وذلك وفق ما أكدته مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية.

جدير بالذكر أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية فتحت، طيلة الأشهر القليلة الماضية، بحثا قضائيا بأمر من الوكيل العام للملك في الدار البيضاء على خلفية شكايات تقدمت بها مجموعة من الأشخاص والمؤسسات في مواجهة صاحب القناة الرقمية “بلاد حدود”، بسبب تعريضهم لحملات ممنهجة للتشهير والقذف والإهانة وفبركة الصور من أجل ضمان عائدات “يوتيوب”.

اقتناء ممتلكات عقارية الأبحاث القضائية القناة الرقمية "بلاد حدود" يوتيوب

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‫تعليقات الزوار

6
  • مكلخ
    السبت 16 يناير 2021 - 15:11

    أين هو تبييض الاموال اذا كان مدخول الشخص معروف المصدر(يوتيوب) ويقوم باستثماره سواء في العقر أوغيره؟ واش نتوما اللي بغيتو تدافعو عليه تقولو استثمر واللي بغيتو تغبرولو الشقف تقولو يبيض الاموال؟ انا على أي احببت فقط ان اعلق على هذه النقطة ولا علاقة لي بباقي الموضوع لانني اصلا لم اشاهد محتوى لهذه القناة. شكرا هسبريس على النشر

    11
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  • قاسم
    السبت 16 يناير 2021 - 15:12

    عدد كبير من اليوتوبرز المغاربة بنشر أخبار كاذبة من خلال عناوين رنانة وصور لسياسيين وشخصيات مغرية وأجنبية .. أما المحتوى شيء آخر .. نرجو من الشرطة التدخل لوضع حد لهؤلاء المرتزقة

    4
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  • yaaaaaaaaaaadris
    السبت 16 يناير 2021 - 15:17

    لنفرض جدلا أن ما قالته الفرقة الوطنية صحيحا، لماذا لا لم تفتح تحقيقا حول الملفات و قضايا الفساد التي يفجرها، فلا دخان من دون نار،. و ما صك الإتهام إلا دليل على أن المتابعة هي فقط إنتقامية

    8
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  • Anouar
    السبت 16 يناير 2021 - 15:21

    450 مليون في اليوتيب ؟؟ مستحيل انا عندي قناة فيها مليون مشاهدة جابتلي 2500 درهم مكاملاش .. ولا كان شي تشهير حاكموه بيه و لكن لاداعي لتعمار الشوارج و تشويه السمعة لتصفية حسابات

    3
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  • أغلقو حسابه
    السبت 16 يناير 2021 - 15:22

    على الشرطة التقنية إغلاق حساب بلاحدود من اليوتيوب نهائيا . لأنها مازالت شغالة.

    -2
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  • Oui
    السبت 16 يناير 2021 - 15:24

    شي 20 عام إن شاء الله مع السيزي ديال الأملاك ، وتحدير صاحبات روتيني اليومي لي وسخو البلاد

    1
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