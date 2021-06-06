إحباط محاولة تهريب مخدرات عبر وكالة للنقل

تمكنت فرقة مكافحة العصابات بولاية أمن فاس من توقيف خمسة أشخاص من ذوي السوابق القضائية العديدة، تتراوح أعمارهم ما بين 21 و39 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالتهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية.
وأفادت مصادر هسبريس بأنه جرى توقيف المشتبه فيهم أثناء استعدادهم لتنفيذ عملية لتهريب المخدرات بداخل خمسة أرائك كانوا يعتزمون إرسالها إلى الخارج عبر وكالة للنقل الدولي للبضائع، حيث أسفرت عملية التفتيش المنجزة على خلفية هذه القضية عن حجز 145 كيلوغراما من مخدر الشيرا، و3 سيارات، و9 هواتف محمولة، علاوة على مبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات هذا النشاط الإجرامي.
وأضافت المصادر ذاتها أن عملية التنقيط في قاعدة بيانات الأمن الوطني أظهرت أن أحدهم يشكل موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني، للاشتباه في تورطه في قضايا تتعلق بالنصب والتزوير واستعماله، ليتم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، والكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.
يشار إلى أن هذه العملية تندرج في إطار المجهودات المتواصلة لمصالح المديرية العامة للأمن الوطني في مجال مكافحة شبكات تهريب المخدرات والمؤثرات العقلية على الصعيدين الوطني والدولي.
يا ودي الله يعاونكم على هؤلاء المجرمين الذين لا يعرفون الله حيث الاغتناء بعقول الشباب الذي أصبح اكثر سلبية وأكثر عنفا
شكرا ميرسي ثانكيو كراسياس عافاك لرجال الشرطة الذين يسهرون على الحيلولة دون تدمير عقول الشباب وصحتهم واموالهم، شكرا لكم بكل لغات العالم.
للاسف واخا كتشدوهم كيلقاو الراحة والماكلة والشراب فابور بلا تامرة ولا تشديد العقوبة بالسيف يدخل ويخرج بحال الجمل والله ارحم ايام البصري العقاب الشديد حتى يكره راسو
جميعهم من دوي السوابق العدلية السجن لم ينفع معهم لانهم يلقون الراحة والماكل والمشرب والترفيه لأيام معدودات وترجع حليمة لقاعدتها القديمة لو دخلوا االيجن في عهد ادريس البصري تكون مرة واحدة كافية وبلا إعادة اللهم احفظ هدا البلاد وساءر بلاد المسلمين
( اللي فراس الجمل فىاس الجمالة ).كما يقول المثل المغربي… هؤلاء المهربون يوجدون اليوم أمام جيل جيل جديد شاب و ذكي و مثقف من رجال ااشرطة بالاضافة الى وساىل عمل و تقنيات جديدة و معقدة تساعد على البحث… بالاضافة الى متعاونين مع رجال ااشرطة لهم عيون متفحة على كل كبيرة و صغيرة…. و لذلك يجب على هؤلاء الاباطرة أن يغيروا تهريب المخدرات الى حررفة أخرى حلال يزاولونها بكل وضوح و االا فان السجن في انتظارهم