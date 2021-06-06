إحباط محاولة تهريب مخدرات عبر وكالة للنقل

تمكنت فرقة مكافحة العصابات بولاية أمن فاس من توقيف خمسة أشخاص من ذوي السوابق القضائية العديدة، تتراوح أعمارهم ما بين 21 و39 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالتهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية.

وأفادت مصادر هسبريس بأنه جرى توقيف المشتبه فيهم أثناء استعدادهم لتنفيذ عملية لتهريب المخدرات بداخل خمسة أرائك كانوا يعتزمون إرسالها إلى الخارج عبر وكالة للنقل الدولي للبضائع، حيث أسفرت عملية التفتيش المنجزة على خلفية هذه القضية عن حجز 145 كيلوغراما من مخدر الشيرا، و3 سيارات، و9 هواتف محمولة، علاوة على مبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات هذا النشاط الإجرامي.

وأضافت المصادر ذاتها أن عملية التنقيط في قاعدة بيانات الأمن الوطني أظهرت أن أحدهم يشكل موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني، للاشتباه في تورطه في قضايا تتعلق بالنصب والتزوير واستعماله، ليتم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، والكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.

يشار إلى أن هذه العملية تندرج في إطار المجهودات المتواصلة لمصالح المديرية العامة للأمن الوطني في مجال مكافحة شبكات تهريب المخدرات والمؤثرات العقلية على الصعيدين الوطني والدولي.