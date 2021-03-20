إحداث زهاء 84 ألف شركة بالمغرب سنة 2020

كشف المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية أن عدد الشركات التي تم إحداثها خلال السنة الماضية بلغ 83 ألفا و806 شركات.

وأوضح المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، في بلاغ له، أن هذه الشركات تتوزع بين الأشخاص المعنويين (54.691) والأشخاص الذاتيين (29.115).

وبالنسبة لشركات الأشخاص المعنويين، التي بلغ مجموعها 697.400 سنة 2020، يظهر التقسيم القطاعي هيمنة التجارة بنسبة 32.51 في المائة، يليها قطاع البناء والأشغال العمومية والأنشطة العقارية (24.37 في المائة) وخدمات مختلفة (17.07 في المائة).

وفي ما يتعلق بشركات الأشخاص الذاتيين، التي بلغ عددها مليونا و179 ألفا و576 خلال السنة الماضية، فإن 57.31 في المائة منها تهم قطاع التجارة، و10.43 في المائة تهم الصناعات، و7.55 في المائة توزعت على خدمات مختلفة.

وعلى المستوى الجهوي، تحتضن جهة الدار البيضاء-سطات 276 ألفا و175 شركة للأشخاص المعنويين، متقدمة على جهتي الرباط-سلا-القنيطرة (101 ألف و668)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (75 ألفا و246).

وفي ما يتعلق بالأشخاص الذاتيين، تأتي هذه الجهات الثلاث أيضا في المراتب الأولى، بـ279 ألفا و901، و146 ألفا و699، و141 ألفا و907 شركات، على التوالي.