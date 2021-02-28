"إخوان الجزائر" يسيرون على خطى الغنوشي لوأد حلم "المغرب الكبير"

خرج رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، ليؤكد حقده على المغرب من خلال تبنيه طرح رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي، الذي دعا إلى فتح الحدود بين بلاده والجزائر وليبيا وتبني عملة واحدة.
وأكد مقري، كما نقل ذلك الإعلام الجزائري، أنه يدعم طرح راشد الغنوشي، غير أنه زاد محاولا إصلاح الخطأ الذي سقط فيه وجر عليه وابلا من الانتقاد: “الغنوشي ذكر تونس والجزائر وليبيا ونسي موريتانيا، ونحن نضيفها”.
رئيس حركة السلم عبّر عن حقده الدفين تجاه المملكة، وعدم استساغته ما حققته من تطورات، إلى جانب الإنجازات الدبلوماسية التي أقلقت راحة النظام الحاكم بالجارة الجزائرية، إذ قال إن “المغرب جلب الصهاينة إلى باب البيت، ولا يمكن أن نثق فيه مجددا، إلا في حال ابتعاده عن الطريق الذي سلكه، وعندها سيكون هناك حديث آخر”.
وشدد المتحدث نفسه على أن أعضاء حركته “يتمسكون ببناء المغرب العربي، ويساندون أي اتفاق يجري بين الدول الأربع”، في إشارة إلى ليبيا، وتونس، والجزائر وموريتانيا، على أن البقية (يقصد المغرب) ستأتي كما حدث مع الاتحاد الأوروبي، وفق تعبيره.
ويبدو أن مقري، ومعه نظام الحكم في الجارة الشرقية، يحاول استغلال تصريحات راشد الغنوشي التي لا تمثل رأي التونسيين عامة، للتخفيف من وطأة الإنجازات التي حققها المغرب، إلى جانب الانتصارات الدبلوماسية في ملف الوحدة الترابية.
وكان رئيس حركة النهضة التونسية، راشد الغنوشي، خرج في تصريح تلفزيوني، أكد من خلاله أن “مثلثا يتألف من تونس، الجزائر وليبيا، سيشكل نقطة انطلاق لانبثاق حلم الاتحاد المغاربي، على غرار بداية إطلاق الاتحاد الأوروبي”.
وأثارت تصريحات الغنوشي استياء كبيرا في صفوف مختلف الفاعلين بالدول المغاربية، بما فيها تونس، الذين اعتبروا خرجته الإعلامية محاولة لوأد أحلام الساكنة في الدول الخمس الطامحة إلى إحياء المنطقة المغاربية.
واعتبر فاعلون موريتانيون ومغاربة أن تصريحات الغنوشي تسعى إلى التفرقة بين شعوب المنطقة، إذ قال في هذا السياق رئيس حزب الجبهة الشعبية بموريتانيا، محمد محمود ولد الطلبة، في تصريح إعلامي: “المواطن المغاربي لا ينتظر الخير والاستقرار والتنمية من حركة النهضة وقياداتها وأفكارها الهدامة والدخيلة على عادات وتقاليد سكان المغرب الكبير، والتي تدفع بالشعوب المغاربية إلى النفق المظلم”.
اتحاد مستعمرة الدولة العثمانية … عاش المغرب بكم او بدونكم
استنجد غارق بغارق فغرقا الاثنين ! والتلقيح خير مثال .
خلاصة القول بأن الجزائر تطالب بتقرير مصير شعب واحد فقط وهو عصابة غالي وليسوا حتى شعب .
لمادا شعب واحد !!!!!
لأن الجزائر نهبت 500 مليار دولار لمشروع وهمي والقضية لا تزال في مكانها بل انضاف لها اعتراف أمريكي بالسيادة المطلقة للمغرب على صحرائه بينما جبهة الوهم تعيش عزلة تاريخية وحرب خيالية واليوم تطالب برجوع المفوضات قمة التناقض هههه.
الجزائر لا تدعم فلسطين إلا بالشعارات الفارغة التي عفى عنها الزمن ولما اعترفت امريكا بالقدس عاصمة لإسرائيل ولما طبعت الامارات يا سبحان الله لم يتحرك بوقادوم قط من مكانه ولم يتجاوز الجزائر العاصمة حتى لترى حجم النفاق والكدب .
الجزائر لم تقدم رصاصة رحمة واحدة لكوسوفو ضد الصرب الشيوعيين لكن على العكس تماما وقفت مع أعمامهم الصرب .
عدة قضايا أخرى كالشياشان ضد إخوانها الروس والاكراد ضد اجدادهم العتمانيين وكورسيكا ضد أبائهم الفرنسيين وكتالونيا ضد أصدقائهم الإسبان والايغور ضد خواليهم الصينيين و…..
لكن على العكس تماما قدمت مستقبل وتنمية بلد الشهداء من أجل ألا ينهض المغرب وصنعت امرأة بوليزا حتى وقعت في غرامها لا هي طلقتها ولا تزوجتها ولا تعرف مصيرها ومصير حبيبتها.
حقد و عداء بدون سبب كما العادة
ماذا قدم هؤلاء لبلدهم إلا الفتنة ليس لهم مشاريع ولا برامج
اللهم كثر حسادنا…… في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا
لا يأتي ورا الدكاكين الدينية الا الخراب .فهل نجحت دولة إسلامية واحدة في الخروج من الانحطاط؟.تحياتي
حيدو اسم المغرب العربي الكبير و ديرو الجزائر العربي الكبير حيت كلمة المغرب تتمرضكم وحيدو صلاة المغرب وديرو صلاة تونس المغرب يسير والكلاب تنبح ..
لكن ما هو موقف الاخوان المغاربة؟
نريد معرفة موقفهم. لا مجال هنا للصمت إما معي أو ضدي.
– المغرب عمود الخيمة العربية و رقم صعب من المستحيل تحطيمه شاء من شاء و اعرض من اعرض . اما اتحاد مكون من جمهوريات الموز حتما سيكون مصيره الفشل فهده ليبيا الممزقة بالحروب و هده تونس الممزقة سياسيا و هده الجزائر المحكومة فرنسيا اما اختهم موريتانيا فالجوع نخر و ما زال ينخر عضامها . اما تلك فالمملكة المغربية . التاريخ و المكانة و الازدهار و الرئية السديدة …
عن أي مغرب عربي يتحدثون؟ الجزائر هي حصوة حذاء هذا الإتحاد المنشود بمواقفها المتعنثة. أما حزب النهضة أو حزب السلم فهي مجرد نمور من وَرَق.
الما والشطابا عليهم كلهم ولكن الضحية ستكون هي ليبيا فهم مفلسون ويريدون استغلال ثروات ليبيا لانقاد اندحارهم اقتصاديا
الله الوطن الملك ديما ديما رجا القافلة تسير والكلاب على اختلاف أنواعها واشكالها داخلية وخارجية تنبح
لقطاء جيش فرنسا , عيشو اسيادهم في حرب وهمية طوال 45 سنة.حنكة الملك خيبت نوايا الخنازير بني صهيون الحقيقيون.
نحن لا نريد الدخول في هذا الاتحاد لاننا نتطلع الى الاحسن لان دخولنا فيه سيرجعنا لعقود الى الوراء وسنهدم كل مابيننا من انجازات فهذه الدويلات تعيش تخلفا لا مثيل بالإضافة الى الصراعات الداخلية ونحن في غنى عنها
نحن لاريد ربط انفسنا بدول فاشلة
المغرب اكبر منهم اجمعين والله خير ما سيفعلون مكان المغرب مع الاتحاد الاروبي ليس مع اتحاد الخونة والحساد
عاش الاتحاد الاوروبي معندنا مندرو بكم زيدان غير لمشكلتكم التساعععععع
أصبحنا كمغاربة منبوذين بسبب ماأقدم عليه النظام الذي يحكم بلدنا الحبيب على تطبيع مع إسرائيل. مرغ انوفنا في التراب. ونحن نبرأ إلى الله مما فعلو. ونسأل الله أن يجازيهم بما يليق بهم من جزاء
لا علاقة بعد الآن تجمعنا من نضام فشل و العداء لى المغرب الآن وبعدما يتطاول إسرئل لا تمس المغرب بشئ بل الجار هو أكبر عداء
المغرب لايعترف بالفاشلين ولن يضع يده في يد العصابة!…
إتحاد بدون المغرب في المنطقة لا قيمة له لأنه هو الأقوى إقتصاديا في شمال إفريقيا ، المستقبل ليس في الغاز و البترول لأن جميع الدول بدأت تتهيئ للتخلي عن المحركات التي تشتغل بهده المنتوجات
المغرب.حسم.امره.واتجه.نحو.افريقيا.الواعده.اقتصاديا اما.العرب.فلن.تجني.منهم.الا.المشاكل.فتونس.و.الجزاءر.و.ليبيا.تساوي.٣.جثت اقتصاديه لن.ينفع.معهم الاتحاد
معندنا ما نديرو بهذا الإتحاد ديال الخراب العربي، الخير لقيناه في اليهود وملقيناش فيكم، تاشي دولة في هذا الكيان الوهمي ماكاتعتارف بمغربية الصحراء، التوانسة نساو نهار مشا الملك محمد السادس لعندهم وتجول في البلاد دون حراسة لدعم السياحة، الحصول مافيكمش الخير.
لو كانت مثل هذه الأفكار تنفع لتكرم هؤلاء المنافقين و افادوا بها اوطانهم…. الحقد و الغل حتى في المقترحات… و قانا الله شر اللقطاء
أين كان المنافقون قبل ذالك المشكل انهم دول تنبح فقط المغرب اختار طريقه لمفرده من زمان
Les sionistes sont les generaux Algeriens et
le regime Algerien,.Vive le Maroc et vive Israel.
السلام على من اتبع الهدى.لا يمكننا أن نبقى رهين الكلام الفارغ الغنوشي أو المتأسلمين الجزائريين.كلهم حبيسي حقدهم الدفين لا يمكنهم أن يوقفوا دولة كالمغرب قائمة بذاتها تمشي بخطى ثابتة.نحن لاننكر أن بلدنا الحبيب له أعداء حتى في الداخل وليس في الخارج فقط.لكن وكما يقول المثل الشهير (الكلاب تنبح والقافلة تسير)ورب شر تجد فيه خيرا.نسأل الله أن يحفظ هذا البلد ملكا وشعبا.وأن يجعل كيد كائديه في نحورهم.إن الله سميع مجيب.
أتمنى لهم التوفيق و صراحة فكرة رائعة للمغرب، و تكفينا وحدة مع موريتانيا حتى نتغلغل في العمق الإفريقي. لكن لو أرادت موريتانيا الإنضمام لهذا الحلف/ الحلم أتمنى التوفيق لها أيضا و يجب على المغرب أن يفتح خطوط بحرية مباشرة من الجنوب المغربي للسينغال على الأقل …
الفكرة في ضم موريتانيا هي عزل المغرب جغرافيا لكن لنا في شساعة المحيط الأطلسي خير متنفس.. اللي عندو باب واحد الله يسدو عليه
المهم ان لا تنخدع ليبيا الشقيقة بالكلام المعسول المنمق وتنضم لتحالف الشر ضد المغرب
مع الأسف هكذا يفكر الإخوان في كل من تونس والجزائر، الحمد لله أن الإسلام وصلنا قبل ظهور هذه الحركات الفنانة.
بكم ولا بلا بيكم المغرب يسير في التقدم والنجاح في شتى المجالات ..عطيونا غير التساع
من غباء هؤلاء،لا يدركون ان المغرب مفروض عليهم حتى في اسم اتحاد المغرب العربي الدي يريدون اسثتناؤه منه.فلا وجود تاريخي الا للمغرب في المنطقة.ما سيستفيده دول المنطقة من المغرب اكبر مما سيجنيه المغرب من اتحاد المغرب العربي ان وجد يوما ولا أظنه يوجد.فتلك دول اشخاص لا مؤسسات و اليوم اخوة و غدا اعداء فيما بينهم همهم الوحيد تصدير عجزهم على ادارة بلدانهم
إنهم يهرطقون و ينعقون و كلشي عاق بيهوم. المملكة المغربية واعرة و صعيبة عليهوم بزاف. المغرب في غنى عن عملتهم التافهة. خلينها ليكوم كولوها. الصحراء مغربية منذ الأزل و إلى الأبد. لم تستغ الجزاءر بعد إقرار الولايات المتحدة الأمريكية بسيادة المغرب على صحراءه و أيضا ريادة المغرب في كل المجالات و أيضا المكتسبات التي حققها في كل المحافل الدولية. فليموتوا بغيضهم و حسدهم. الله الوطن الملك. و شكرا
الغنوشي هذا غره أن يرى الجزائر تقدم لتونس وعدا بتاقسم اللقاح وهبة مالية قدرها 130 مليون ليقع في شباك الدعاية للجزائر ويصدق أن الجزائر تفعل ذلك ايمانا منها بالوحدة المغاربية بينما هي تفعل ذلك خدمة لمصالحها لا لمصالح غيرها بوقدوم عرف كيف يشتريه
ما انتم لا حركات ولا اي شئ انما انتم بياذق هل لكم تجربة في الحكم حركت ما يسمي بالسلم انما هي حركات السم استعمل الضمير وانظر كم انتم اديتم المغرب وهل الصهاينة اذو المغرب من اخطر علينا اليهود ام المسلمون الجزائريين ما تحقدون علي المغرب المغرب فاتكم وسيفرتكم جميعاً تكتلو لاذايت اسيادكم المغاربة نحن سنتفرج عليكم العرب في اذايتهم لبعضهم الماء رالشطابة الي قاع البحار
الغنوشي كن تحشم شديتو التلقيح التي وعدتكم به الدولة التي سرقت منكم مساحة كبيرة في عهد المرحوم بورقيبة…اقول لك مرة اخرى الشعب الموريطاني….شعب اصيل لايشتره احدا نحن واشقاءنا الشعب المغربي ايدينا ممدودة لبعضنا بعض فالسراء والضراء ومهما كلفنا الامر….رابح….رابح….عاشت موريتانية..وشعبها وحليفها فاتح معبر الكركرات الشعب المغربي الصحراء مغرببة.
لا حاجة لنا بالعلاقات مع اسرائيل اذا كنا سننضم الى المغرب العربي
انهم على حق بالمقابل ازيلوا البوليساريوا مافائدتها داخل التكتل فقط تؤجج النزاعات
كلامهم مقبول بشرط التراجع عن الاعتراف بالبوليساريوا
اصلا هذا حلم بالنسبة لنا
المشكل الحقيقي الذي تتخبط فيه الدول المغاربية
هي أزمة شرعية سياسية
غياب مؤسسات حقيقية
لاوجود لعقد اجتماعي حقيقي بين الفاعلين الحقيقيين على مسرح الأحداث
لكل هذه الأسباب غياب رؤى واضحة
حتى مصالحهم لا يعرفونها
وبالتالي شيء طبيعي ان نرى متنطعين من هذا القبيل
اللهم يسر
وا بقاو تابعين المغرب . المغرب راه قريب يوصل للعدد سكان ليبيا في عدد الملقحين ههههه اما الصحراء المغربية رآه داوها … رآه داوها ههههه
عجبا لهؤلاء لما كان المغرب ينادي ببناء اتحاد المغرب العربي منذ عهد الملك الراحل الحسن الثاني لم يصغي لها احد واليوم انطلق ما يسمى تيار الغنوشي المظلم الدي لا خير فيه حتى للتونسيين اراد ان يبني اتحادا محكوم عليه بالفشل وليس بالغريب مند مدة و القدافي كان يمول مع الجزاءر عصابة البوليساريو بجميع الدعم العسكري والمادي من اجل اضعاف المغرب ونحن نقول “ان تنصروا الله ينصركم” بعد المنال ما تريدون شءتم ام ابيتم.
سويسرا لا تنتمي إلى الاتحاد الأوروبي لكنها تشكل قوة اقتصادية كبرى من حيث التصنيع ومستوى المعيشة والدخل الفردي لذا فالمغرب لا يحتاج إلى شركاء أنهكهم التذمر الاقتصادي والديبلوماسي والفساد في شتى القطاعات لذا فالمستقبل هو من يحكم والمغرب سوف يكون من الدول الأوائل من حيث التهنئة فيما إذا نجحتم في اتحادكم وفقكم الله والمغرب لا يحتاج إلى شركاء أنهكتهم الخلافات والفساد
وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم لو كان الخير في تونس لإعترفت بمغربية الصحراء اما الجزائر فلا خير فيها مهما طال الزمن وهذا أكبر دليل على الحقد و الكراهية الذي تكنه بعض الدول الجارة للمغرب
السلام
المغرب كان محق في التمانينات على ما اظن عندما قدم طلب للانضمام الى السوق الأوروبية المشتركة سابقا حاليا الاتحاد الاوروبي لانه فطن مند دلك الوقت ان لا اتحاد مع الجيران و لا مغرب عربي الا في البرقيات الدبلوماسية و كلام الصالونات الأدبية و الحوارات التلفزية الجوفاء
هنيءا لكم بالاتحاد و اتركونا و دعونا نعيش بسلام و لا دخل لكم فينا من قريب أو بعيد و اؤكد بان المغرب لن يستجد بكم و لن يبكي على الاطلال و لن يقف عند هدا الحد بل سيشمر عن ساعديه للعمل دون كلل.
المغرب هزمة الجيش العثماني في معركة واد لبن سنة 1552 المغرب لم يكن ولاية عتمانية
زيدو معاكم ااجمهورية البوزبالية التندوفية صندليستان ايا الماء و الشطابا
المغرب الآن ليس بحاجة إلى هذا الإتحاد المغاربي ولم يكن في يوم من الأيام في حاجة إليه أكثر من الآخرين فلن يجلب لنا إلاّ المشاكل مع هذه الدويلات التي صنعها وخلقه من رحيم الإستثمارات والمقصود هنا يعرف نفسه ولهذا المرجو من الجميع أن يكون في المستوى وأن تتركوننا في حالنا فنحن نسير إلى الأمام ولا نريد الرجوع إلى الوراء وليذهبوا الجزائر الغنوشي ومن معهم وعلى شملتهم إلى الجحيم فنحن نفضل التعامل مع الدول الإفريقيةوالأوروبيةوالأمريكيةوالشرقيةوإسرائيل وروسيا والصين أليس في هذا كفاية ؟ بالله عليكم وآتركونا وحاولنا فلا خير لنا فيكم وأقولها بكل آقتناع بعشرات السنين الأخيرة أثبتت ذلك والسلام على أهل السلام.
أخواني وأخواتي المغاربة، تطبيقا للمثل المغربي، اشداني القرع نمشط ليه راسو. أنا رأيي المتواضع، ملوك المغرب دارو الخير لإخوانهم التوانسة الجزائرين عبر التاريخ ولم يجروا منه غير الويلات والمشاكل، أحسن حاجة نديروا اتفاقيات مع الإخوان الأفارقة موريتانيا وسينغال ومالي وماجاورهما و تفعيل اتفاقية مع مجموعة سيداو، ونبينا عليه الصلاة والسلام. خيلهم اصاحبي، راه هما ليما ركبوا بالقطار، رآه لا خير فيهم ارجعوا إلى التاريخ تجدوا فيه خيانة الجيران، الم يذهب ملكنا لتونس وتجول بشوارعها وهم في أشد الأزمة الإقتصادية والإجتماعية وساندهم ملكنا لإنعاش سياحتهم ماذا ربح المغرب الآن، هذا هو رد الجميل؟ شوفو ليس في القنافد أملس، سدات مدام. مرحبا بنا في أفريقيا وأوروبا، هههههههههههه فاتكم القطار…..
فلنكن صريحين بدون هوية أمازيغية لا معنى للمغرب الكبير ! لقد جربنا منذ الخمسينيات الهوية العربية من خلال جامعة الدول العربية و لكن النتيجة فاشلة ! شقاق و نفاق و غدر و كره و طعن في الظهر!إذن بكل تواضع المغرب ليست له رغبة في اتحاد ولد ميتا ! خصوصا مع دول فاشلة مع كل احترامي لموريطانيا و تونس و ليبيا أما الجزائر فهي في طريق الإفلاس كما حدث لفينزويلا رغم الثروة النفطية.
نظام العسكر هو صانع البرلمان والاحزاب التي تدور في فلكه والنفايات العسكرية والجمعيات العسكرية .جميع مؤسسات النظام العسكري تحقد على المغرب وشعبه لانه استرجع اقاليمه الجنوبية بواسطة المسيرة الخضراء التي ابدعها الحسن الثاني طيب الله ثراه.نحن لسنا في حاجة إلى نظام عسكري لتكوين المغرب العربي .
ادهبو الى الجحيم انتم وإتحادكم .إلا طفرتوها ها وجهي
اخوان الشياطين هم اسباب الخراب والتخلف الذي عم العالم العربي. حيثما وجدوا وجدت الخيانة ونكث العهود وحب المال والتحالف مع ادوات الاستعمار ضد مصالح الوطن.في مصر وسوريا والجزائر وتونس.
اتحاد المغرب العربي لن يقوم ويكون بدول حاقدة وضعيفة. نحن في المغرب لنا اشقاء. حلفاء في افريقيا السمراء. وسنطلب الانضمام الى الاتحاد الاوروبي او اتحاد التعاون الخليجي. ولتذهب تونس والنظام العسكري الجزائري المافيوزي الى الجحيم.
لنرى الأمر من زوايا متعددة. أولا من حيث المبدأ و التسمية في حد ذاتها لا يمكننا تصنيف فئة من سكان شمال إفريقيا و جمعهم كلهم في سلة العرب بتجاهل الإثنيات الأخرى من أمازيغ و توارق و سودانيين (من سود جنوب الصحراء). ثانيا, الإخوة الجزائرييون (النظام) يجهلون الثمن الغالي الذي دفعته و ستدفعه شعوب شمال منطقتنا و نحن نتخبط في المشكل المفتعل اللذي صنعوه و اللذي تسبب في اغتيال أية محاولة لتلطيف العلاقات أو تقوية التلاحم القُطري و الإقتصادي و السياسي لدولنا. و لعل مثل هاته الخرجات اللتي تفوح منها رائحة الأوامر من الفوق (…) لدليل على انتكاسة و تشرذم هذا الإتحاد اللذي ولد ميتا أصلا.
نسأل الله العفو و العافية. ستدفع الأجيال القادمة تعنت و سفالة من كان السبب في هاته العرقلة و إنا غذا لناظره لقريب
كرهت أخبارهم والريحة ديال باباهم .الله يعطيهم مصيبة .حسبنا الله ونعم الوكيل
صدق من قال : ” لولى الاخوان المسلمين لكان المسلمون كلهم إخوانا ” . لطالما جادلت من يردد هذه المقولة لكني الآن
تراجعت عن رأيي.
الغنوشي لا يمثل الرأى العام التونسي التواق للمستقبل الزاهر. فما يحمل من أفكار متخلفة ظلامية بائدة داخل جمجمته إنما هي أوهام من المس لا شفاه الله.
اتمنى من المغرب الانسحاب من هدا التجمع الميت أما الغنوشي فينطبق عليه المتل القائل ادا تكلم السفيه فخير الجواب عنه السكوت ونقول له ولمن يمولوه ويدور في فلكه القافلة تسير وكلاب من يدفع اكتر تنبح كما نقول لهدا الخبيت الدي يتخد الدين مطية لو كان فيك خيرا لختم الله لك بالرزانة والعقل الصحيح لأنه تعالى يقول : ان يعلم الله في قلوبكم خيرا يوتيكم خيرا …..ص
المغرب دارليكوم الحلاقم
راه بوحدو ما تقدروش عليه
لي ف جهدكم غير ديروه
بزاف هادشي على الحقد تستعملون المغرب حتى في حملاتكم الانتخابية
نتوما مراض الله يعفو عليكم
عاش المغرب وشعبه بدونكم يا أوغاد
الله يسعد سعيد بسعيدة مع متمنياتنا لهم بالسعادة والرخاء.
أطالب من جلالة الملك الانسحاب من اتحاد المغرب الميت اصلا وسحب البساط من تحت جميع الاعداء الحاقدين..
– المغرب عمود الخيمة العربية . و رقم صعب من المستحيل ان يركع رغم كيد الاخوة .
اما الاتحاد او اتحاد جمهوريات الموز فمصيره الفشل.
المملكة المغربية فخامة الاسم تكفي .
نقول للسيد مقري رئيس “مجلس الحرب الكلامية”الذي اشترط ان نفك ارتباطنا بدولة اسرائيل العظمى، من اجل الانضمام الى” مغربهم”،نقول له بان اسرائيليا واحدا أشرف وأفيد لنا من 20مليون من امثالكم.
كل تحالف او إتحاد او منظمة تكون الجزائر طرف فيه
لا خير يرجى منه .وبالتالي فمصيره الفشل.
فما على المغرب الا ان يمضي قدما في مساره الناجح . ونحن على يقين تام من ان بلدنا بقيادة جلالة الملك سيضاهي بعد عقد من الزمن اعرق الدول الأوربية على جميع المستويات.
فلندع الأعداء يتخبطون تخبط عشواء .لان الحقد والحسد أعمى بصيرتهم .وانتصارات المغرب اوجعتهم
وجعا مؤلما.
فادعوا لهم بالمزيد من السعار.
الله ايعاون . غير فتونا. المغرب عندو اصدقاء حقيقيون .
دبا هادوا الموقف انتاعهم باين الموقف اللي مامفهومس هو موقف اليسار الاسراىيلي اللي امنوض قربايلة باش يلغي بايضن الاعتراف انتاع ميريكان بمغربية الصحراء .واش اقريتوا المقال اللي نشراتوا هارتز اعلى الصحراء .ماحيلتنا المسلمين ما حيلتنا الليهود.
بالتوفيق اسيدي غير قضيو الغرض باش النيت المغاربة يفيقو وزيدو يخدمو كتر ملاحضة جل الشعوب المغاربية متكاسلة باستتناء المغرب
دعوهم يحقدون ويتحالفون، نحن لا نريد أي اتحاد معهم لا مغرب عربي ولا وحدة لا مع الجزائر ولا مع تونس. لن يأتينا منهم إلا الويل والشر والضغينة والحقد.
كاحسن رد على هؤلاء الاوباش ان يتحد المغرب وموريتانيا حينا في ما بينهما ويعلنانها علانية حالا ويقوم جلالة الملك بزيارة رسمية الى انواكشوط ويصفعان بخبر مدوي هؤلاء المرتزقة
الغنوشي هرم وفقد ذاكرته وعقله من الأفضل أن يترك السياسة و الشأن العمومي للأصحاء ووجوب العقول النيرة الغير المظلمة. لأن تصريحه أتى بالظلمة وسد الآفاق أمام الشعوب المغاربية.
مخطط إخواني شيطاني لتمويه العقلاء في هذه البلدان واضع السيناريو يفهم ذلك….
هذا شيء طبيعي لأنهم يخافون على مصالحهم لأن المغرب ذاهب في الطريق الصحيح وله شعب واعي ومتقدم في عدة مجلات وخاصة ان المغاربة يتحدون في الصراء والضراء والحمد لله أن كثير من الدول العالمية تتححدث عن المغرب في ما وصل إليه ويقول المثل (لحترمك خاف منو)
فكرة قيام مغرب عربي كبير بدون المغرب هي تزوير وانتحال للشخصية وبناء على باطل وكل ما يبنى على باطل فهو باطل ومصيره إلى الخسران المبين سائر
المغرب هو من كان السباق لمد اليد والسعي إلى هذا الإتحاد منذ زمان لكن لا حياة لمن تنادي مادامت الضغينة والحقد والغل من الجزاءر التي تشتري الدمم وتحتضن مرتزقة إرهابيين على أراضيها من أجل محاربة المغرب والمغاربة فنحن في غنى عن هذا الإتحاد المعادي لبلدنا كل ما يهمنا هو إتحاد المغاربة فيما بينهم والإلتفاف حول ملكنا ووحدتنا الترابية بالأرواح نفديها والقافلة تسير ولن يوقفها نباح الكلاب والخزي والعار للخائنين الحاقدين واجعل اللهم كيدهم في نحورهم
المغرب في الوقت الراهن ليس محتاجا للمغرب العربي الكبير. يجب أن يستغل عمقه الإفريقي و شراكاته المتميزة مع أوروبا و الولايات المتحدة و يشتغل عليهم بجدية. مقارعة الكبار تدفع دائما للتطور و رفع التحديات، أما اللعب مع الصغار فلن يجني المغرب منها نفعا. ما يحتاجه المغرب بإلحاح هو محاربة الفساد الذي ينخر جسد هذه الأمة. والله لو فعلها و قضى على الفساد و المفسدين، سيكون لهذا البلد شأن كبير. غير ذلك، فلا تقدم ولا ازدهار ولا إستقرار
الآن إتضح للجميع أن الجارة الشرقية تكن حقدا دفينا لكل ما هو مغربي ولا فرق بين المواطنين الجزائريين سواء كانوا عاديين أو مثقفين أو إسلاميين أو حكاما كلهم يكرهون المغرب ولهذا وب على المغفلين المغاربة فتح أعينهم وأن يكفوا عن مغالطات أنفسهم والإدعاء زورا أن المشكل هو عصابة العسكر لا الشعب الجزائري.