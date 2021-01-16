إدارة الرجاء البيضاوي تجدد عقود أربعة لاعبين

نجح المكتب المديري لنادي الرجاء الرياضي لكرة القدم في تجديد عقود أربعة لاعبين بالفريق، ويتعلق الأمر بكل من عبد الإله مذكور لثلاثة مواسم إضافية، وأسامة سكحان وزكرياء الهبطي والحارس أمير الحداوي لأربعة مواسم، ليقطع بذلك الطريق عن الأندية التي كانت تحاول الاستفادة من خدماتهم.

وقال الرجاء في بلاغ نشره على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “في إطار استراتيجية المكتب المديري لإدماج خريجي مركز تكوين النادي في منظومة الفريق الأول، قد تم التوصل إلى اتفاق مع اللاعب مذكور يقضي بتجديد عقده مع النادي إلى نهاية الموسم الرياضي 2023/2024”.

وأضاف المكتب المديري “للنسور” أنه نجح أيضا في تجديد عقد كل من أسامة سكحان وزكرياء الهبطي لأربعة مواسم رياضية، ليكون بذلك الفريق “الأخضر” قد حصن ثلاثة من أبرز لاعبيه الشبان، إلى جانب حارس مرماه أمير الحداوي.

كما يتدارس المكتب المسير والطاقم التقني للرجاء عقود عدد من لاعبيه البارزين التي ستنتهي مع نهاية الموسم، على غرار المدافع الليبي سند الورفلي وحارس المرمى أنس الزنيتي واللاعب عبد الرحيم الشاكر، من أجل إقناعهم بتمديد مقامهم مع الفريق “الأخضر”.