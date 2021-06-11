إدارة الفتح تنفتح على دراسة عروض رضا الجعدي

إدارة الفتح تنفتح على دراسة عروض رضا الجعدي
صورة: مواقع التواصل الاجتماعي
الجمعة 11 يونيو 2021 - 11:19

تتجه إدارة نادي الفتح الرباطي لكرة القدم إلى دراسة العروض التي يتلقاها اللاعب رضا الجعدي من أجل تسريحه خلال فترة الانتقالات المقبلة للأندية التي تخطب وده داخل المغرب أو خارجه.

وعلمت “هسبورت” من مصادر مطلعة أن الموسم الحالي سيكون الأخير للاعب مع الفريق الرباطي، إذ ستعكف إدارة الفريق على دراسة العروض وقبول أفضلها للطرفين.

وتغير موقف إدارة النادي الرباطي بشكل كلي بعد أن رفضت خلال “المركاتو” الماضي السّماح للاعب بمغادرة الفريق صوب الوداد الرياضي، رغم اهتمام إدارة النادي البيضاوي بخدماته.

وأصر الفتح على مواصلة اللاعب مع الفريق إلى نهاية الموسم الجاري، ثم التفكير في بيعه لأحد الأندية بأوروبا أو الخليج العربي من أجل الاستفادة ماديا بشكل أكبر.

ويظل رضا الجعدي من أفضل اللاعبين في الدوري المغربي رغم تراجع مستواه نسبيا خلال الجولات الأخيرة، خاصة بعد اعتماد الفريق الرباطي على مجموعة من المواهب الشابة من خريجي أكاديمية النادي.

الدوري المغربي الفتح الرباطي المركاتو رضا الجعدي

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