إداريون يحتجون بهدف "تحقيق المطالب" بوجدة

احتج عدد من الأطر الإدارية، الخميس، في وقفة نظمها التنسيق الجهوي لجمعيات الإدارة التربوية لجهة الشرق أمام مقر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بمدينة وجدة، من أجل الاستجابة لمطالبهم.

وتأتي الوقفة الاحتجاجية، التي ساندتها النقابات التعليمية، في سياق ما وصفه بيان التنسيق سالف الذكر بـ”الواقع التعليمي المتردي والمعطوب الذي يعيش على إيقاع التوتر، وفي مناخ تعليمي يطبعه استياء شديد وسط الشغيلة التعليمية”.

وركز المحتجون شعاراتهم على المطالبة بـ”الاستجابة الفورية لمطالبهم، وخاصة إصدار المرسومين الوزاريين”، واستنكار “القمع الذي ووجهت به احتجاجات الأطر الإدارية والتربوية بمختلف فئاتها”. كما حملوا “الوزارة الوصية مسؤولية الانعكاسات الخطيرة على المنظومة التربوية”.

وقال محمد الوالي، الكاتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي، إن “هذه المعركة لا تنفصل عن معارك الفئات الأخرى وعن معركة المرفق العمومي والمدرسة العمومية، على اعتبار أن المدرسة العمومية تحتاج إلى إدارة ذات كفاءة تتوفر على العدد الكافي من الأطر الإدارية لضمان شرط جودتها”.

وشدد المتحدث ذاته، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، على أن “توحيد النضال لدى الفئات التعليمية في هذه المرحلة واجب وضروري، ردا على انتهاك كرامتها وغياب التجاوب مع ملفاتها المشروعة، إلى جانب الدفاع عن استمرار التعليم العمومي موحدا مجانيا وذا جودة”.