إدانة تاجري مخدرات بالسجن النافذ في الصويرة

إدانة تاجري مخدرات بالسجن النافذ في الصويرة
صورة: أرشيف
الأحد 6 يونيو 2021 - 01:41

أدانت المحكمة الابتدائية بالصويرة شخصين، ضبطا متلبسين بحيازة نصف طن من مخدر “الكيف” و15 كيلوغراما من مخدر “الشيرا”، بالسجن النافذ.

وقضت هيئة الحكم بـ5 سنوات حبسا نافذا في حق المتهم الأول، و4 سنوات حبسا نافذا بالنسبة للثاني، وغرامة مالية بقيمة 120 ألف درهم، وحجز ومصادرة السيارة التي كانت تقل المخدرات ودراجات نارية. 

وكان تنسيق أمني بين عناصر المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني ومصالح الأمن والدرك قد مكن من توقيف هذين الشخصين، شهر ماي الماضي، بجماعة بيركوات بإقليم الصويرة.

السّجن الصويرة المحكمة الابتدائية حيازة المخدرات

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