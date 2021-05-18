إدمان "التواصل الاجتماعي" يغتال الروابط الأسرية ويهدم العلاقات الزوجية

أحكمت وسائل التواصل الاجتماعي قبضتها على الروابط الاجتماعية والعلاقات الأسرية والحياة العامة، وبات إدمان هذه المنصات الافتراضية أقصر طريق إلى تفكك الأسرة وطلاق الأزواج وخفوت الدفء العائلي.

شكلت الأسرة على مر عقود مشتلا للتربية، بوصفها مجتمعا مصغرا ونظرا لارتباط هذه البنية المجتمعية بحياة أغلب الأفراد والأجيال السابقة؛ فإلى جانب الوظيفة الأساسية التي كانت تؤديها في التربية والتواصل وتشديد أواصر المحبة، شكلت الأسرة قطعة فريدة من الفسيفساء المنيرة للحياة، والتصقت أدوارها في ذاكرة الأجيال بالمناسبات الدينية وباقي الاحتفالات الأخرى، وما كان يتخلل ذلك من لقاءات واجتماع حول مائدة الطعام وتبادل الزيارات بين الأهل والأحباب.

أما اليوم، فإن كثيرين لا ينظرون بعين الرضا إلى واقع الأسرة المغربية، وقد اتسعت هوة التواصل بين أفراد الأسرة الواحدة داخل البيت نفسه، ولم تعد تخفى على أحد العلل التي أصابت هذه البنية المجتمعية التي أضحت تتحول من سيء إلى أسوأ، ولعل أبرز عوامل هذا التحول يرتبط بظهور وسائط الاتصال الجديدة.

يرى الدكتور أحمد درداري، أستاذ جامعي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية عبد المالك السعدي بتطوان، أن التطور التكنولوجي غير من النظم الثقافية للمجتمعات واستلب الأفراد الكثير من القيم الإنسانية والاجتماعية، وأصبحت مواقع التواصل الاجتماعي فضاءات ثقافية واجتماعية بديلة وخالية من الحدود المألوفة في الثقافة الدينية وحدود العادات والتقاليد الاجتماعية التي كانت صمام أمان الروابط العائلية، فاستبدل الممنوع بالمباح وتوجه الأفراد نحو الحرية المبالغ فيها.

وقال الأستاذ الجامعي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن “الخطير في الأمر هو سهولة ولوج اليافعين إلى المعلومات المهددة للأجيال، وافتقاد التواصل المباشر، وتباعدت العلاقات وتكون مناطق نفوذ افتراضية وملكية خاصة ومعلومات شخصية بين أفراد الأسرة الواحدة وسعت فجوة التباعد المبني على شخصنة الحياة الافتراضية”.

وأوضح الأكاديمي المغربي أن بروز هذه المنصات أسهم في طغيان العلاقات الثنائية على حساب العلاقات الجماعية الأسرية، “ومات بذلك دور الأبوين، ولم يعد التحكم في التربية والتأطير الأسري ممكنا، بل بقي فقط دورهما الغائب عن المواجهة وضعيف التأثير في الأذواق والاختيارات الثقافية والاجتماعية”.

وشدد الباحث ذاته على أن إدمان هذه الوسائل إلى حد الهوس “أفضى إلى تصدع مكنون البشرية، وهذا ما يتطلب إعادة تقنين استعمال الإنترنت والولوج إلى مواقع التواصل الاجتماعي والتحكم في المخاطر المهددة للثقافات والمعتقدات والروابط الأسرية والاجتماعية”.

وأضاف الأستاذ درداري أن الإنترنت خرب البيوت وساهم في تفكيك الأسر، ودمر البيئة الطبيعية للإنسان وأفرز ظواهر دخيلة من قبيل الطلاق والتحرش وسرقة المعلومات والتشهير ونشر صور وفيديوهات إباحية تمس وتخدش الحياء العام.

وأكد المتحدث أن “مستقبل العلاقات الأسرية في ظل سوء استعمال الإنترنيت صار مهددا بالزوال وحلول الفرد الافتراضي محل الأسرة الواقعية، وسيكون مظهرا للبشرية المنحطة الفاقدة للقيم والترابط الأسري والاجتماعي”.