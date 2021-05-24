إسبانيا تستغل الأزمة في طرد مهاجرين قدامى من مدينة سبتة المحتلة

تُواصل الأزمة الدبلوماسية القائمة بين المغرب وإسبانيا تمطيط أمد معاناة المهاجرين، ومعهم عشرات اللاجئين من مختلف الجنسيات، يتصدرهم اليمنيون الذين طردوا من سبتة رغم توفرهم على صفة قانونية دولية تتيح لهم البقاء.
وباشرت السلطات الإسبانية بمدينة سبتة حملة واسعة على امتداد الأيام القليلة الماضية لإخلاء المدينة من كافة المهاجرين واللاجئين، القدامى ومن دخلوا خلال الأحداث الأخيرة.
وطردت السلطات إلى حدود الساعة 40 يمنيا، فيما تمشط كافة غابات ومنازل سبتة للعمل على عدم بقاء المهاجرين على التراب السبتي، وهو ما أثار ردود فعل حقوقية ساخطة.
كريمة عمر العياشي، رئيسة فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمضيق، قالت إن السلطات الإسبانية ستطرد جميع المهاجرين واللاجئين صوب التراب المغربي، فمصادر من داخل سبتة رصدت زيارات تطالب الجميع بالخروج.
واستغربت العياشي، في تصريح لجريدة هسبريس، إرجاع مهاجرين من جنسيات أخرى غير مغربية، مطالبة إسبانيا بتحمل مسؤوليتها تجاه من هاجروا؛ فيما من حقها إعادة المغاربة لاعتبارات قانونية.
وطالبت الفاعلة الحقوقية بمناطق الشمال إسبانيا بمراسلة أهل وبلدان جميع المهاجرين، عوض طردهم صوب التراب المغربي، مؤكدة وجود حملات تبتغي الطرد ستنطلق اليوم الإثنين.
من جهته سجل عمر الناجي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالناظور، أن إسبانيا أخرجت يمنيين من ترابها، وهم المتوفرون على صفة لاجئ، مشددا على أن القانون الدولي يمنحهم الصفة.
وأضاف الناجي، في تصريح لجريدة هسبريس، أن هؤلاء اليمنيين ليسوا ممن دخلوا خلال الأيام القليلة الماضية، بل كانوا مستقرين بسبتة منذ فترة، واستغلت السلطات موجة الترحيل للتخلص منهم.
وأورد الحقوقي الخبير في مواضيع الهجرة أن من أخرجوا متفرقون على مدن عديدة، منها الناظور والرباط، مسجلا أنه لا حق لإسبانيا في إرجاعهم إلى التراب المغربي، كما لا يمكنها رفض طلباتهم من أجل اللجوء.
وأعادت السّلطات الإسبانية طيلة الأيام الثلاثة السّابقة حوالي 6600 مغربي إلى مدينة الفنيدق المحاذية لسبتة المحتلة، فيما تمكن ما يقرب من 10 آلاف شخص من الوصول إلى الثّغر الإسباني.
وقالت مصادر إسبانية إنه من الصعب تحديد عدد الأشخاص الذين دخلوا سبتة المحتلة، في وقت تشير التقديرات إلى أنه كان هناك ما بين 8000 و10000، ويبدو أن 6600 عادوا إلى المغرب.
المغرب اراد ان يقف الند للند مع اسبانيا ……..
طردو له المهاجرين …….
سياسة بوريطة دار لكم ورطة
المخزن دفع بالمجوعين والمفقرين للموة من اجل الاتجار بهم اسلوب حقير على النضام المخزني ان يتعلم الرجولة من رجال المقاومة الفلسطينية حماس ورجال القسام من اجل استرجاع سبتة ومليلية هدا ان للمخزن يريد حقا استرجاع المدن المحتلة وليس الضغط من اجل زيادة المعونة المدفوع له سنويا
لقد أصابهم السعار ويحسبون كل المهاجرين واللاجئين مغاربة. على المغرب ان يستقبل مواطنينا أما الاجانب فلا يحق لنا استقبالهم ولا توجد قوانين دولية تفرض علينا استقبال غير رعايانا آنذاك سوف تورط اسبانيا مع الرأي العام الدولي والمنظمات الحقوقية العالمية و اسعطاف عسكر قصر المرادية ايجاد مخرج لهم من الأزمة بعد ان ورطوهم فيها.
اليوم تطرد المهاجرين الغير قانونيين من سبتة ومليلية وغدا ستطرد الغير قانونيين داخل التراب الإسباني… هذه معركة خاسرة دخلها المخزن مع إسبانيا
حكومة ديالنا غي كتخربق.غادي تخلي المغاربة لي عايشين في إسبانيا إعيشو العداب والعنصرية بأشد أنواعها .واش إصحاب ليكم الكركارات هاذي.راه دولة معاها إتحاد أوروبي وأمريكا ألى كبر هادشي كثر غادي تسمح في المغرب وتوقف مع أكبر حليف معاها.
il faut que le maroc refuse de d’accueillir les non marocains. et arrêter toutes coopération avec ce pays raciste et de demander le retour des territoires marocains occupé sebta, melilia et les iles,
كانت اسبانيا تدخل الملايير من التهريب اما الان فسكان الثغرين اصبحوا عالة عليها و ستصرف عليهم اما التجار فدهبوا لمدن اسبانية
انفضحت اسبانيا بحيث كانت تتوسط في اموال محاربة الهجرة تاخد اللحم و تعطي للمغرب العظم الدي لا يوازي حتى 20% من تعويضات تنقل رجال الامن المغاربة الدين كانوا يمنعون حتى السباحة في الشاطىء المحادي لسبتة و عندما غابت المراقبة سبحوا و دخلوا لمدينة مغربية و لحد الساعة لم يستخدم المغرب الهجرة لاوربا فهناك زوارق شبح كل دقيقة سيصلهم 100 و معهم bonus
في الحقيقة الحكومة صنعت ازمة بغلق مليلية وسبتة لان العائلات في المناطق المجاورة يعيشون على التبادل التجاري.
اذا وجب الزحف لسبتة ومليلية بالآلاف لطرد اولاد بورقعة.
حان الوقت لرد الصاع صاعين واغراقهم بالمهاجرين كيفما كانت جنسيتهم هادا ابتزاز للمغرب طردوهم لاغراق المغرب ولكن يجب على الدولة المغربية أن تغض الطرف لاغراقهم لا تقة في اليهود كما قال الشيخ كشك رحمه الله
كان على السلطات المغربية على الحدود ان لا تسمح للمغاربة للدخول إلى سبتة 6600 مغربي طردوا مدلولين. يا للخزي. أصبحنا أضحوكة أمام العالم. حكومة فاشلة بكل المقاييس. جماعة من اللصوص قهروا شعب باكمله. ما رأيكم؟ بأي نضرة يرانا بها العدو الشرقي ؟ .وكل اعداءنا؟.
بحكم التاريخ و الجوار إسبانيا لم تكن يوما صديقة للمغرب، الذاكرة الجماعية للاسبان تحمل حقدا دفينا لنا فهم يتذكرون الأندلس و سبعة قرون من الغزو العربي في شبه الجزيرة الايبيرية كما أن التاريخ المعاصر أعاد هذا الجرح من خلال الانتصارات البطولية للزعيم عبد الكريم الخطابي و اليوم كل ما يريده الاسبان هو مغرب ضعيف و متخلف و ما يؤكد على ذلك استمرار التهريب في الثغور المحتلة و معارضة المغرب في اقناءه الأسلحة المتطورة او في اقامة بنى تحتية متطور كتشييد مشروع طنجة المتوسط و غيره من الأوراش الكبرى كما أن إسبانيا كانت تدعم كل الحركات الانفصالية في المغرب و كانت تعمل بمقولة العداوة ثابتة و الصواب يكونو الصراحة ان الامر اليوم في صالح المغرب الذي كشف هذا النفاق لانه فتح باب اقتصاده أمام المصالح الإسبانية و تخلى عن المطالبة باسترجاع مدينتي سبتة و مليلية كما ضحى أيضا بجزر الخالدات و بترسيم الحدود خاصةو أن بعض الانباء تتحدث عن وجود نوع من المعادن النفيسة في المياه البحرية الجنوبيةالحل للخروج من هذا الازمة عمل المغرب بمبدأ المثل بالمثل من خلال الحفاظ على مصالحه التجارية و دعمه لاعداء إسبانيا الباسك وانجلترا
ça se sent pas bon cette histoire. si on récupérait nos deux villes, vous en pensez quoi???
هذا لا يَشْعرُ بالارتياح. ما رأيكم في استعادة مدينتنا المحتلة؟
العصا في الرويضة…
اضن من حق المغرب عدم استقبالهم خصوصا اللاجئين الغير المغاربه
لانستغرب في مثل هذه الحالات .الجزاءر طاردت المغاربة من بلادها واستولت على جميع ممتلكاتهم في الزمن الماضي فما بلكم بالكفار .يقدرو يطردو حتة المغاربة لي عندهم الاوراق .راه قالها ااحسن الثاني رحمه الله.
خاص لمغرب إطرد إسبانيا من سبتة اومليلية
اين هي حقوق الانسان التي تدعي بها اسبانيا او هي مرتبطة فقط بزعماء ومسؤولي ميليشيات البوليساريو الانفصالية ومن يكون عدو للمغرب كما لماذا لا يتكلمون عن قوارب المهاجرين السريين الذين دخلو الاراضي الاسبانية من الجزائر. اسبانيا الان تتناقض مع نفسها وهي غيورة على المخابرات المغربية بذكاء خدمتها ووضع اسبانيا في مأزق بعد دخول اراضيها المدعو بن بطرس باوراق وهوية مزورتين.
الشعب ما هو الى بيدق من بيادق لعبة الشطرنج يحركه الاعب كيف يشاء الا انه اذا لم يعرف كيف ومتى بحركه قد يخسره في أية لحظة ويصبح من نصيب الخصم.على الحكومة الاهتمام بالجالية المغربية في الخارج فهي اقوى واهم سفير لديها عدم الإعلان عن موعد فتح الحدود بدا يفقد البعض منهم وطنيته.
آن الأوان للحكومة المغربية لدخول مرحلة السرعة القصوى لبناء اقتصاد قوي من بنى تحتية كمدارس التعليم العملي النافع الذي يلبي حاجيات سوق العمل وإلغاء مناهج التعليم النظري البائس و المتجاوز٠بناء مراكز التكوين المهني التطبيقي ومراكز الرياضة والترفيه؛ كما يجب بناء مراكز فلاحية في القرى لتشجيع الناس على حب مهنتهم والرفع من المردودية والقيمة المضافة للمواد الفلاحية٠الناس مازالوا يظنون أن الهجرة حل لمشاكلهم ولكن عند الوصول إلى الضفة الأخرى تكون الحقيقة المرة، قلة فرص العمل وطوابير المهاجرين من كل العالم وغلاء المعيشة، أعرف ناسا يرسلون الأموال لأولادهم في أوروبا محافظة على ماء الوجه، واطفرناه !!! أوروبا ضرب بوها سيدي خلا !!
يجب على إسبانيا أن لا تحلم بعودة فتح معابر سبتة و مليلية المحتلتين أمام تدفق السلع المغشوشة والمنتهية الصلاحية ويجب عليها أيضا أن تعرف بأن الأوان قد حان للرحيل من المدينتين ومن الجزر المغربية
الطبقة السياسية والبرجوازية التي تعيش على الريع..لا تبالي بما يجري بين المغرب واسبانيا..فأغلبهم يحصل على التأشيرة في دقيقة ومنهم من لديه جواز أجنبي..بين المغلوب على أمره المقهور من الزيادات اليومية يطبل للمخزن وأنه وقف الند لند ضد إسبانيا..أفيقو من سباتكم..حين ستنتهي الازمة مع إسبانبا والجزائر..ستجد الزيت المائدة أغلى من أركان..
بفضل السياسة الحكيمة سيتم غلق الحدود بحريا وجويا
بين اسبانيا والمغرب و يتم اراسال المهاجرين المغاربة
الى المغرب بلد حقوق الانسان والمهاجريين .
لا يمكن التغطية على فضيحة اسبانيا بتحريك قضية الهارة و توريط اوربا لان المشكل واضح منذ البداية و يتعلق بالامر بالتواظؤ مع عسكر الجزائر المزورين لارادة الشعب الجزائري في تزوير وثائق هوية من اجل ادخال واحد مطلوب للعدالة من جهات معينة الى اسبانيا و بالتالي الى اوربا. كيف تم التزوير و التلفيق و مع من تواطءت اسبانيا و ما اجل اية اهداف و لماذا اصدر زعيم البوليساريو تهديداته من اسبانيا و قام من اسبانيا باعلان الحرب و تهديد المغرب علما ان المغرب يواجه في نفس الوقت عصابات البوليساريو الذين يهدونون بالسلاح قوافل الشاحانات و العابرين ؟ كيف نفسر الامر؟ انه تواطؤ و مشاركة اسبانيا في الاعتداء على المغرب و بالتالي على مواطنين فرنسيين مقيمين بالمغرب حيث تم تهديدهم في الكركرات ناهيك عن موطنين اوربين اخرين؟ تغيير موقف اسبانيا العدائي جاء بعد اعتراف امريكا بسيادة المغرب على صحراءه و بعد ترسيم حدوده البحرية…موقف اسبانيا عذائي واضح و لا مجال للكذب- نحن في المغرب لا نبالي لا باسبانيا و لا بما يسمى اتحاد اوربي و هو تجمع فاشل كرتوني ينتفخ امام دول افريقية ضعيفة. نحن لهم بالمرصاد كما العادة الخ
إما الحدود مغلوقة من الجهتين لا يدخل و لا يخرج أي أحد و إما مفتوحة من الجهتين.هذا هو الذي يجب أن يكون.فكيف سيدخل هؤلاء اليمنيون عبر الجمارك المغربية ..و المكاتب مغلوقة..
لا يجب إستقبال غير المغاربة .ليس مفروض على المغرب استقبال من كان مهاجرا بالمحتلتين فلتتحمل اسبانيا مسؤوليتها في استقبالهم ما دامت تدعي انها دولة الحقوق والديموقراطية .هيا ارينا عطفك على المغلوبين على أمرهم ومراعاة لظروف إنسانية كما فعلت مع البيدق بن خرطوش او بن ببوش
الى صاحب التعليق رقم 8
عن اي تبادل تتحدث يا اخي؟!!!!شركات اسبانيا كانت هي المستفيدة الوحيدة من التهريب
اصبانية هي من تعدت على المغربيه القصيرين
في القنون الدولي ممنوع تعمل كما شفنا الفديو الجيش الاسبان يلقون القاصرين في الماء لا شفقاء ولا ديمقراطية لو كان المغرب فعل ما فعل لا الاسبان لقامت القيامة
لازم من المغرب مطالبة إسبانيا من إخلاء سبتة ومليليا والجزر و تعويض لصالح المغرب على عدد السنين التي قضوها في المدن المغربية .
على المغرب أن يرفض تسلم المهاجرين من جنسيات أخرى أو فتح المجال للكل الآفارقة للنزوح نحو الشمال و الكف عن لعب دور الدركي و المطالبة بمحاكمة بن بطوش الرخيس هو محور الازمة
ايوا واش بغينا نعيشو عند الناس صحه ولا ؟
شويا ديال الكرامه وعزه النفس رجائا.
الى حد الان اسبانيا كانت تغض النظر على من يقيم فوق اراضيها من المغاربه بطريقه غير قانونيه لكن من المحتمل جدا الوضع سيتغير. اعني في شبه الجزيرة الابيريه. فهناك الآلاف لكي لا اقول عشرات الالاف من المغاربه مقيمون خارج القانون .
اما ان وصل الحزب الوطني مؤازا بالحزب اليميني المتطرف الى السلطه كما هو متوقع قريبا فالحاله ستذهب إلى أسوأ بالنسبه للمهاجرين المغاربه المقيمين بشكل غير قانوني. ولذا يجب وقف التصعيد وذالك في مصلحه الجميع ولمصلحتنا بشكل خاص
تلك هي السياسة
هناك أهداف مسطرة منذ زمن وتنتظر فقط الوقت المناسب.
ياك قاليك اسبانيا بقا فيها غالي ابراهيم وشداتو لدوافع انسانية، ايوا فين الانسانية ملي غادي تشردي مهاجرين مستقرين في سبتة من زمان،