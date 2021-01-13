إسبانيا تعفي المغاربة من شهادة الخلو من كورونا
هسبريس من الرباط
الأربعاء 13 يناير 2021 - 04:33
أعلنت السفارة الإسبانية بالمغرب أن المسافرين المغاربة المتوجهين نحو إسبانيا، “لن يحتاجوا إلى الإدلاء بشهادة PCR سلبية تثبت خلوهم من فيروس كوفيد-19″، وذلك ابتداء من 11 يناير إلى غاية 24 منه.
وأضاف المصدر ذاته أن لائحة الدول التي يحتاج مواطنوها إلى الإدلاء بالشهادة المذكورة تتجدد كل 14 يوما.
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