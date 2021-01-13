إسبانيا تعفي المغاربة من شهادة الخلو من كورونا‎

إسبانيا تعفي المغاربة من شهادة الخلو من كورونا‎
صورة: أرشيف
الأربعاء 13 يناير 2021 - 04:33

أعلنت السفارة الإسبانية بالمغرب أن المسافرين المغاربة المتوجهين نحو إسبانيا، “لن يحتاجوا إلى الإدلاء بشهادة PCR سلبية تثبت خلوهم من فيروس كوفيد-19″، وذلك ابتداء من 11 يناير إلى غاية 24 منه.

وأضاف المصدر ذاته أن لائحة الدول التي يحتاج مواطنوها إلى الإدلاء بالشهادة المذكورة تتجدد كل 14 يوما.

اختبار PCR المغرب سفارة إسبانيا كوفيد- 19

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