إسبانيا تعفي المغاربة من شهادة الخلو من كورونا‎

أعلنت السفارة الإسبانية بالمغرب أن المسافرين المغاربة المتوجهين نحو إسبانيا، “لن يحتاجوا إلى الإدلاء بشهادة PCR سلبية تثبت خلوهم من فيروس كوفيد-19″، وذلك ابتداء من 11 يناير إلى غاية 24 منه.

وأضاف المصدر ذاته أن لائحة الدول التي يحتاج مواطنوها إلى الإدلاء بالشهادة المذكورة تتجدد كل 14 يوما.