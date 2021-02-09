إسرائيل تعزي أسر ضحايا فاجعة "معمل طنجة"

عبرت إسرائيل عن تأثرها بالفاجعة التي شهدتها طنجة أمس الاثنين، وسقوط قتلى بعد غرق معمل غير قانوني للنسيج في “مدينة البوغاز”.

وكتبت صفحة “إسرائيل تتلكم بالعربية“، على موقع “فيسبوك” للتواصل الاجتماعي، “نتقدم بتعازينا القلبية لعائلات ضحايا الفاجعة التي حلت بعمال مصنع للنسيج في طنجة، حاصرتهم مياه الامطار التي تسربت إليه واودت بحياة ما لا يقل عن 24 شخصا”.

كما أضاف المصدر العبري نفسه، ضمن نص التعزية المنشور للعموم على الأنترنيت، “قلوبنا معكم إخواننا واخواتنا بالمغرب في هذا المصاب الأليم”.