إسرائيل تعزي أسر ضحايا فاجعة "معمل طنجة"

عبرت إسرائيل عن تأثرها بالفاجعة التي شهدتها طنجة أمس الاثنين، وسقوط قتلى بعد غرق معمل غير قانوني للنسيج في “مدينة البوغاز”.
وكتبت صفحة “إسرائيل تتلكم بالعربية“، على موقع “فيسبوك” للتواصل الاجتماعي، “نتقدم بتعازينا القلبية لعائلات ضحايا الفاجعة التي حلت بعمال مصنع للنسيج في طنجة، حاصرتهم مياه الامطار التي تسربت إليه واودت بحياة ما لا يقل عن 24 شخصا”.
كما أضاف المصدر العبري نفسه، ضمن نص التعزية المنشور للعموم على الأنترنيت، “قلوبنا معكم إخواننا واخواتنا بالمغرب في هذا المصاب الأليم”.
اسرائيل ترسل تعازيها للمغاربة ،الجزائر لم ترسل تعازي للمغاربة ،
حلل و ناقش !!!!!
شكرا لإسرائيل و لشعبها العظيم… القيم الإنسانية تجمعنا و تحية حارة لليهود المغاربة في إسرائيل الشقيقة.
المسؤلين وضع فيهم صاحب الجلالة الملك محمد السادس الثقة ولكن لاسف اصبحوا يفسدون ولا يصلحون
ونعزي ايضا الفلسطينيين بالقمع والقتل المستمر عليهم من طرف الصهاينة
بارك الله فيكم أيها الشعب الصديق مجاتش حتى من الدول العربية الامس بالاخبار لم نسمع أي أحد بعث برقية تعزية ومواساة لبلدنا .
البلاد نازلة على الفوضى و أدنى مشكل يفضح الكارثة. كلها كيدير ما بغا، ضرب مليار و خرج كفالة 10 ألاف درهم.
هادي إسرائيل عزاتنا الله يجازيها بخير ، إيوا فين هي التعازي ديال المسلمين أشقاءنا وخوتنا واحبابنا الجزائريين للي كا يتآمرو علينا هادي خمسة ديال العقود؟
هالي ما بغيناش.هالي مبغيناش.هالي مابغيناش.مشينا فيها.سوكورو.يا شماتة أبله طازة فيا
شكرا جزيلا اخواننا في إسرائيل على المشاعر الصادقة
اسرائيل وجاتها النفس على ارواح شهداء لقمة العيش …..اما دولتنا المعنية الاولى فلا يهمها لا حزنت ولا حدادا…….كل ماهناك فتح تحقيق ولا اجل لاغلاقه على غرار تحقيقات اخرى ….اغلقت بسبب التقادم وفي كل المدن وبحوادث متنوعة الانهيارات بالجملة في البيضاء حادثة نقل العمال بطنجة ،انهيار صومعة البردعيين بمكناس،خروج القطار عن سكته ببوقنادل ……الخ….لم نسمع قط مسؤولا قدم استقالته حفظا لماءوجهه….
و إسرائيل اللي بقات تعزينا
تمشي تعطي للفلسطينيين حقهم عاد تهضر على العزاء.
على المغرب ان يطرد كل الشركات الفرنسية اللتي تنهب ثروات البلاد مثل اماندس وإتصالات المغرب، وآستبدالهم بالشركات الإسرائيلية
وماذا عن الشهداء والمصابين وعن احتلال الارض وهتك العرض
تتقبل التعازي من إسرائيل على الرحب والسعة ونشكرهم على هذه الالتفاتة الإنسانية منهم ..وبالامس في برنامج تلفزي لجارة السوء استهزؤوا من الحادث وامطروا المسؤولين المغاربة بوابل من كلمات الحقد والشماتة… في حين اتصل رئيسهم قبيح الاسم برىئيس تونس اكثر من مرة وواساه على حوادث عادية ولم يتصل أي مسؤول خرائري ليواسي عوائل شهدائنا …..برأيكم من الأفضل لنا الجزائر ام اسرائيل؟؟؟؟
أنا شخصيا أشعر بصدق ذلك الشعور الإنساني ومن هذا المنبر الإعلامي المتميز أول لجميع الإسرائلين: شكرا على كلماتكم وعباراتكم الرقية الراقية التي تعبر على نجاح منظومة التربية ببلدكم إسرائيل وأرجوكم أن تحثوا خبراءكم في الهندسة المدنية والمائية، خلال فترات السياحة، إلى ربط الإتصال بنظرائهم المغاربة والقيام بزيارات للأماكن التي عرفت فيضانات بتحديد الأسباب بدقة وإقتراح حلول وتوصيات عملية تحمي السكان داخل المدن وبالعالم القروي والتجهيزات الأساسية من الأضرار إبتداء من فصل الشتاء القادم 2021/2022.
أنشري هسبريس إن شروط النشر متوفرة وشكرا.
شكرا لإسرئيل
اخواننا في الجارة الشرقية لم يقوموا بتعزيتنا مع العلم انه يجمعنا دين واحد.
اسرائيل تنقصهم الشهادة.
الاسلام مفتوح لكم ايها اليهود فقد شرفكم الله من قبل بأنكم كنتم خير امة اخرجت للناس، ولكن عندما تدخلون الى الاسلام سيكون كلام آخر.