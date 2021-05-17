إسرائيل تعلن اغتيال قيادي في "الجهاد الإسلامي"

إسرائيل تعلن اغتيال قيادي في "الجهاد الإسلامي"
صورة: أ.ف.ب
الإثنين 17 ماي 2021 - 11:40

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، اغتيال قيادي كبير في حركة “الجهاد الإسلامي” الفلسطينية.

وأوضح الجيش العبري أنه “تم اغتيال حسام أبو هربيد، قائد لواء شمال قطاع غزة في حركة الجهاد الإسلامي”.

الجيش الإسرائيلي الصراع الفلسطيني الإسرائيلي حسام أبو هربيد قطاع غزة

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