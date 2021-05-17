إسرائيل تعلن اغتيال قيادي في "الجهاد الإسلامي"

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، اغتيال قيادي كبير في حركة “الجهاد الإسلامي” الفلسطينية.

وأوضح الجيش العبري أنه “تم اغتيال حسام أبو هربيد، قائد لواء شمال قطاع غزة في حركة الجهاد الإسلامي”.