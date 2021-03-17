المغرب وإسرائيل يناقشان التعاون التربوي والفلاحي

عقد السفير محمد مثقال، المدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي، لقاء عمل مع السفير ديفيد غوفرين، القائم بأعمال مكتب الاتصال الإسرائيلي في المغرب.

وناقش الطرفان سبل تعزيز التعاون بين الوكالة المغربية للتعاون الدولي ونظيرتها الإسرائيلية، المعروفة باسم “ماشاف”، خصوصا في مجالي التربية والتكوين والفلاحة.

وعبّر السفير غوفرين، في تدوينة على حسابه الرسمي بـ”تويتر”، عن إعجابه بطريقة عمل إدارة الوكالة المغربية للتعاون الدولي؛ “مما يتيح فرصة استفادة دولة إسرائيل من تجربة الوكالة”، بتعبيره.