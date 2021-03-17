المغرب وإسرائيل يناقشان التعاون التربوي والفلاحي

عقد السفير محمد مثقال، المدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي، لقاء عمل مع السفير ديفيد غوفرين، القائم بأعمال مكتب الاتصال الإسرائيلي في المغرب.
وناقش الطرفان سبل تعزيز التعاون بين الوكالة المغربية للتعاون الدولي ونظيرتها الإسرائيلية، المعروفة باسم “ماشاف”، خصوصا في مجالي التربية والتكوين والفلاحة.
وعبّر السفير غوفرين، في تدوينة على حسابه الرسمي بـ”تويتر”، عن إعجابه بطريقة عمل إدارة الوكالة المغربية للتعاون الدولي؛ “مما يتيح فرصة استفادة دولة إسرائيل من تجربة الوكالة”، بتعبيره.
ما هي الانشطة التي يقوم بها ممثل المملكة في الدولة العبرية ؟ لم نسمع عن ما يقوم به لحد الساعة….
نتمنى أن تشمل العلاقات مع اسرائيل الدولة الصديقة ، مجالات الشؤون الصناعية والتجارية وخصوصا المجال العسكري والتكنولوجي .. نحن في حاجة إليها ضد جيران السوء حكام الجزاءر العسكر..وتكون مبادرة طيبة يحبذها الجميع …
التطبيع الفلاحي مع مصر خرب الفلاحة المصرية خصوصا على مستوى جودة البذور و أصالتها! التعديل الوراثي للبذور الزراعية خطر حقيقي على الصحة العامة! التطبيع الشعبي فشل في مصر!لن ينجح في المغرب!إسرائيل تقف وراء سد النهضة الإثيوبي! نهضة إثيوبيا بعطش و خراب مصر!السد قنبلة مائية طوفانية خطيرة مسلطة على رقبة مصر كسيف ديموقليس! هل تظنون أن إسرائيل ستزودنا بالتكنولوجيا الدقيقة؟ هن نجح التعاون التربوي مع فرنسا حتى ينجح مع إسرائيل؟ هل ستغير إسرائيل برامجها و سياساتها التعليمية و التربوية من أجل ملاءمتها مع التطبيع؟ هل ستحذف بعضا من النصوص التحقيرية في اتجاه الشعوب الأخرى من برامجها و ثقافتها؟ هل التشامح والتعايش سيكونان من جانب واحد؟التطبيع إلى فشل!
إلى 1 سكفاندري. ما يقوم به المكلف بمكتب الاتصال في تل أبيب هو مايقوم به باقي السفراء و القناصلة في كل الدول: لعصير و الأجور السمينة و تتبع حركات و سكنات المواطنين في بلدان الاستقبال! هل تظنن أن الشابك و الموساد سيسمح للممثل الديبلوماسي بالحركة في تل أبيب؟ هل لديه إرادة الحركة أصلا؟ و إذا تحرك، ففي أي اتجاه ستكون الحركة؟هل سمعت يوما أن ديبلوماسي مغربي تورط يوما في التجسس العلمي و التكنولوجي أو حتى شارك بمداخلة في ندوة علمية؟ كيف يصبح الناس سفراء و قناصلة؟ يمكن المقارنة مع نشاط البعثات الديبلوماسية في المدن المغربية! سفارة فرنسا هي وزارة الثقافة هنا!هل نسمع عن شيئ إسمه وزارة الثقافة؟ مهمة الممثلة المصرية نادية الجندي كانت واضحة في تل أبيب!أما السفراء و القناصلة العرب فهم بدون مهمة في إسرائيل! المهمة هي اللا مهمة!