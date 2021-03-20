إسلاميون يقبلون "انتخابات العسكر" في الجزائر

أعلن الأمين العام للحزب الإسلامي الجزائري المحسوب على المعارضة “حركة النهضة”، يزيد بن عائشة، اليوم السبت، مشاركة حزبه في الانتخابات التشريعية المقررة في 12 يونيو المقبل، موردا أن الحركة “تتحمل مسؤوليتها كفاعل سياسي في إرساء قواعد دولة الحق والقانون”.

وقال بن عائشة، في كلمة خلال افتتاح الدورة الاستثنائية لمجلس الشورى للحركة، إن “الخيار الانتخابي المجسد لإرادة الشعب هو المسار الأسلم والأنجع”.

ودعا المتحدث إلى ضرورة “توفير الضمانات القانونية والمناخ السياسي الملائم الذي يشجع على خوض المنافسة السياسية بكل حرية، في ظل تكافؤ الفرص وعدم تدخل السلطة بكل مستوياتها في العملية”.

وتعتبر حركة النهضة الجزائرية من أقدم الأحزاب الإسلامية في الجزائر، أطلقت في بداية التعددية الحزبية في الجزائر نهاية الثمانينات وبداية التسعينات من القرن الماضي.

جدير بالذكر أن الحراك الشعبي الجزائري يستمر في الخروج إلى الشارع للمطالبة بدولة مدنية بعيدة عن نظام العسكر، بينما كان النظام، سنوات التسعينيات، وراء إغراق البلاد في الفوضى والدماء عند إلغائه الانتخابات التي شهدت فوز حزب “الجبهة الإسلامية للإنقاذ” وقتها.