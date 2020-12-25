إسلاميو الجزائر ينتقدون "البيجيدي" بسبب إسرائيل‬

وجه عبد الرزاق مقري، رئيس حركة مجتمع السلم “حمس”، أكبر حزب إسلامي جزائري، انتقادات واسعة لحزب العدالة والتنمية المغربي، خاصة عقب مواقفه بعد إعادة العلاقات المغربية الإسرائيلية.
المقري، وضمن مقال له استدل بقول للبشير الإبراهيمي رحمه الله: ”قبّح اللّه خبزة أبيع بها ديني، وأعق بها سلفي، وأهين بها نفسي، وأهدم بها شرفي، وأكون بها حجّة على قومي وتاريخي”، وتابع معلقا: “هذا هو الخبز المسموم، والخبزة المسمومة هنا مفهومها واسع: مال ومتع ومصالح شخصية، جاه وسلطة وشهرة وعلاقة وبهارج”.
وأكد رئيس “حمس” أنه “في وقت انتظرت الأمة البديل الإسلامي لينقذها من هذه الأنظمة الفاسدة الفاشلة، ظهرت تيارات إسلامية أحسن الناس الظن بها وراهنوا عليها في كل انتخاباتهم، وصبروا على عدم تمكنها بسبب الانقلابات والتزوير والمنع والصد، غير أن طول الطريق أفسد بعض هؤلاء فنزعوا إلى أكل الخبز المسموم، كمن فاتهم من الأحزاب والقوى السياسية الحاكمة”.
كما قال مقري إنه لا يقصد “في هؤلاء التيارات الدينية ذات التشدد الظاهري التي صنعتها الأجهزة الاستخباراتية للسيطرة على الساحة الدينية، والتي أضحت، بِليّ أعناق النصوص الشرعية، تبغض الصالحين وتحارب المصلحين، وتوالي العلمانيين والفاسدين وتسند الظالمين؛ بل أقصد تلك الأحزاب التي جاءت من عمق الدعوة التي صنعت الصحوة وولجت عالم السياسة ضمن تطور سنني طبيعي”.
وتابع المتحدث: “يوجد في جسم التيار الإسلامي العظيم، في كل البلدان، رجال وأحزاب ومنظمات صامدون صادقون ثابتون مضحون، لا يبالون بالسلطة وهي بين أيديهم لو باعوا، ولا تهمهم المناصب وقد تركوها قصدا وطواعية إذ لم تكن لهم لمصلحة بلدانهم وأمتهم، بعضهم آثر الإيذاء بكل أصنافه إيمانا واحتسابا، وبعضهم يواصل المقاومة وفق المتاح بما يستطيع إلى أن تأتي ساعة التوفيق وفق قواعد سننية لن تتأخر حين تجتمع شروطها”.
مثل دارجي مغربي يقول “المش اللي ماوصلش للرية كيقول خانزة”
اردوغان اليوم من امام المسجد بعد صلات الجمعة .لم تنقطع علاقاتنا الإستخباراتية مع اسرائيل ونثمنا ان تعود العلاقات احسن مما كانت عليه.اوا خرجوا اوقولوا شي حاجة تعليه يا أربعة الذاب الملتحية .ثانيا القرآن فيه غير اسرائيل من اللول حتا الاخر ماكاينش شي حاجة اسمها فلسطين.
وماذا عن الاهكم الاكبر اردوغان الذي بالمناسبة له تصريح اليوم قال فيه ان العلاقات التركية الاسراءيلية يجب ان تتقوی اليس هذا ايضا له حزب يسمی عدالة وتنمية
اسلاميو الجزائر ((حماس ))؛ الدين يشاركون الحكم العسكري في توجهاته ضد المغرب وضد وحدته الترابية، ،،،،،حماس الجزائرية تعترف بالبوليزاريو لا لشيء إلا للاحتفاظها بالمراكز الوزارية للدولة العسكرية الجزائرية، ،،،،،اقول لكم اتركونا وشاننا؟ ؟؟؟؟؟ سيأتي يوما لأن تطبعوا مع إسرائيل و الايام بيننا……
واش هاد الأحزاب في الجزائر معندهومش لا شغل لا مشغلة ايلا المغرب اشنو هاد حقد وهاد الحسد لي فيه هاد ناس كنضن حزب العدالة والتنمية مكيتدخلش في شؤونكم داخلية ايطبع مع اسرائيل او مع حتى كوريا شمالية اش مشا ليكوم سيرو قبلو هموم الشعب ونتوما مقابلين المغرب راه فاتكوم بي اشواط ونتوما مقابلين نبيح نهار ومطال
كفى من تخدير عقول الشعوب ، إدا عولت الشعوب على الإسلاميين فهم غير قادرين على تسيير دولة لأن ليست لهم علاقات دولية ، أما في ما يخص فلسطين فا الجزائر هي التي بهدلت قضيتها بجعلها في نفس الكفة بمرتزقة البوليزبال
و من ينتقدكن أنتم إسلاميو الجزائر عندما دعمتم الجبهة الإنفصالية البوليزاريو ضد المغرب ، و تتشدقون تقرير المصير ما تقرير المصير….. المهم المغرب فقصكم و غضكم ،، المغرب ذو سيادة من طنجة الى الكويرة يعترف بمن يشاء و يطبع مع من يشاء و انتهى الكلاااااااااام .
ولماذا لا تنتقدون نظامكم الفاشل، الذي فعل كل شئ لتقسيم بلادنا. جار حقود وفاشل في كل شئ. البلدان تبنى بالوحدة وليس بالشعارات والشفوي. لو اعطيت لك الفرصة للحكم لفعلت مثل ما يفعل جل الحكام.
مساكين ينتقدون..هل نظفتم بيتكم داخليا.حتى اصبحتم تنتقدون الاخرين.
والله لقد سقطت اوراقكم جميعا وان الاوان لاغلاق افواهكم
او كانت لكم درة الايمان لانتقدتم حكامكم اادين يريدون احتلال ارضنا لولاها لما وضعنا ابدينا في يد تااخرين
و ما ذا عن دعمكم للعصابات البوزبالية يا منافقين؟
أين كان هذا الرجل طيلة خمس وأربعون سنة ؟
ومن يكون هذا المدعو مقري،الم يشبهه الجزاءرييون ابناء جلدته بالعاهر،او باءن العاهرة اشرف منه،الا يسبح هذا الرجل بالنظام العسكري صباح ومساء،ولا يستطيع الخروج عن الدائرة المرسوم له مسبقا،ماهي القيمة المضافة التي اظافها هذا الرجل ءالى المشهد السياسي الجزاءري؟؟!! الا يظل هذا الرجل يتطاحان مع بقية ما يسمى بالتيار الاءسلامي الجزاءري من قبيل جاب الله زعيم حزب العدالة والتنمية،وما تبقى من رجالات الفيس في الجزاءري.
ما هو دخلو في شءون المغرب الجزاءرا صابها االله جنون
على إسلامي الجزاءر ان يلتفتوا لسانهم الداخلي المتهور لأقصى الحدود. ولا يستطيعون قول اه خوفا من اسيادهم العسكر
لماذا لا تنتقدون جنرالتكم بتسليح البوليساريو الله ينعل لي مايحشم.
الحقيقة تقال الجزائر جار المغرب وهو اكبر ابتلاء ابتلينا به كمغاربة
كنا نقول بأن الطبقة السياسية والعسكرية هي التي تعاكس المغرب لكن هذه السنة حتى اسلاميوهم بدؤو في المعاكسة ومن منابر الجمعة مرورا بهذا الحزب .عندي سؤال لهاذ بولحيا لم لم تتكلم هذه السنين كلها وتنبه دولتك وتقول لها ان ما تقومين به من سلوك مشين على جارك المغرب ما امر به الله ولا رسوله ولا حتى القانون بلاه عليك انت تعتبر نفسك مسلم اقسم بالله العظيم إن غيط اليهود احسن منكم بالف مرة
va dire ça à tes généraux pourris.. ici c’est le Maroc, libres et indépendants dans nos décisions. et vive la relation avec nos frères israéliens.
هذا السي مقري يهتم بشؤون بلاده ويجتهد في اخراجها من الازمة وتخلصها من طغيان العسكر…انكشفت عوراتكم فاستروحا رحمكم الله
إسلاميو الجزائر لا يحق لهم أن يلوموا أيٌََا كان. إنهم بمثابة أبواق النظام العسكري في الجزائر يستعملهم كشهداء زور لتمرير كل أطروحاتهم العدوانية والمزورة ضد المغرب. إنهم ،أي إسلاميو الجزائر ،على علم تام بتاريخ المنطقة المغاربية ، ومع ذلك ييشهدون ،زورا وبهتانا ، ،بمناسبة وغير مناسبة، أن الصحراء لم يسبق لها أن كانت مغربية. وشخصيا أقول لهم: الإسرائيليون وحاخاماتهم أقدس وأَثْقى من جميع إسلاميي الجزائر. لا مجال المقارنة.
على السيد عبد الرزاق المقرىء ان ينتقد سياسة بلده الداخلية وان يجد حلا للشعب الجزاءري الدي يعاني جبروت العسكر …وعليه ان لا يتدخل في الشؤون الداخلية او الحزبية للمغرب ….ماذا قدم هذا الشخص اولا لبلاده ؟؟؟ اقول له العلاقات الدولية اليوم اصبحت تبنى على المصالح الاقتصادية للدول وليست على العواطف …اذا اردت ان تزعزع شعور المغاربة بكلامك فكن على يقين تام انك لا تفلح لان الشعب والملك وحتى الحكومة صف واحد امام المناورات الخارجية رغم وجود اختلافات بيننا …ارجوك ان تدخل غير سوق راسك وان تهتم بشؤون الجزاءر والبوايخاريو ديالكم ….وايجاد حلول للتغدية للشغب وكفاكم زرع الفتن داخل الدول العربية والاسلامية …..الكل اصبح يعرف مناواراتكم ….والهذف منها …
الجزائريون مهوسون بالمغرب لانهم لقطاء التاريخ و الجغرافيا والنسب.اهتموا بشؤونكم افضل لكم يا كراغلة ونطفة الفرنسيين
مقري اكبر منافق في الجزائر ترشح للرئاسة رغم علمه بتزوير الانتخابات ليس بإنسان مبادئ بل انتهازي محب للسلطة و لا يستطيع مواجهة الجينرالات بل هاجم لاعب كرة شاب جزائري لعب باسرائيل و لا يستطيع أن يتكلم على مرض الرئيس او نظام العسكر في بلاده
إن كنتم تدعون بأنكم مسلمين وتريدون تقسيم بلدي خمسة وأربعين سنة وأنتم وإعلامكم شتم وحقد وكلام عن نسائنا وملكنا بكلام ساقط وبأننا صهاينة وووو ، نعم والله أنا جد سعيد وفرحان عن هادا تطبيع مع إسرائيل لأنهم أشرف منكم يا جيران السوء يا مجرمين، الله ينتقم منكم آمين يارب العالمين
Ils ont vendus leur âme au diable et ils viennent donner des leçons ! Vraiment , qu’ils balayent devant leurs porte avant celle des voisins … qu’ils soient du côté de leur peuple pour son bien être au lieu d’être du côté d’un système militarisé sans président réel … au moins le PJD pense au bien du peuple marocain guidé par son roi… les ont tellement la rage les pauvres ! J’ai pitié pour eux
وجه عبد الرزاق مقري، رئيس حركة مجتمع السلم “حمس”، أكبر حزب إسلامي جزائري، انتقادات واسعة لحزب العدالة والتنمية المغربي، خاصة عقب مواقفه بعد إعادة العلاقات المغربية الإسرائيلية……( واش شغلكم يا اعداء المغرب الكلاسيكيين )
لماذا لم ينتقد السي عبد الرزاق مقري غطرسة بلاده و ظلمها لجيرانها و ما تحيكه بلاده للمغرب من مؤامرات و عدوان يستهدف و حدته الترابية ؟او ان الدين عنده هو انتقاد الاخرين فقط اما ظلم بلاده للأخرين فلا يجب الخوض فيه، دعنا وشأننا اسرائيل على الاقل لم تؤذنا الصهاينة الحقيقيون هي الجزائر كلما مددنا يدنا لنتفاهم تعضنا كالكلب المسعور ،حقد مترسخ تجاه المغرب ،دعونا و شأننا ،سأمنا منكم انتم العرب ،لم نجد فيكم خيرا .
هههههه هذا بولحية تاع حمس الجزائرية ماهضر حتي عيط ليه بوتقشيرة تاع العسكر باش اغضض وراه عيقنا بيكم …. العثماني وقع علي الوثيقة التاريخية بين المغرب ودولة اسرائيل بصفتك رئيس الحكومة المغربية ماشي الامين العام للحزب البيجيدي …. و الايام دوالي غدا نشوفكوم تتوسلون للتطبيع …. اصلا حنا درنا التطبيع غير مع اليهود المغاربة ارجعوا لبلادهم
اقول للسيد في الجزاءر (رءيس حمس) التعليق الدي دكرته لمادا لاتتكام مع العسكر متعكم احبن اغلقو معبر الكركرات لمادا لاتتكلمون انتم وحزبكم المحروم من ابسط الحقوق ومن حفوق الشعب الجزاءري الشقيق انتم تدخلون فيشؤن التي بعيدة عنكم لقد وصلكم انتم كدلك الكره والغيض في قلوبكم الصحراء في ارض المغرب والمغرب في ارضه *
الحركة الإسلامية في الجزائر ماتت مع موت عباس مدني وانعزال علي بلحاج أما هذه الأحزاب المتأسلمة الكرتونية فهي أبواق العسكر ويتقاسمون معهم كعكة بلاد النفط والغاز
ماشي شغلكم ، عليكم بمشاكلكم وعظوا عسكركم لعلهم يتعظون
السلام عليكم.وأنتما مالكم.لم يكفيهم أنهم يريدون تفكيك وحدتنا الترابية بل يريدون حتى التحكم في مسائلنا الداخلية كأننا قصر لا نعرف تسيير أنفسنا بأنفسنا وأنتم هل قال لكم الدين الإسلامي أن تهاجموا دولة جارة تدين بالاسلام مثلكم ومحاولة تشتيت شملها.ياخي حتى أن الرسول صلعم قال أن الله أوصاه على الجار حتى ظن أنه سيورثه فيه انصح أولا انظمتكم العسكرية الطاغية التي طبعتكم على تنفيذ اوامرها كالعبيد وأنستكم حتى ما هو الدين الحقيقي وأكلت أموال شعبها لتنفقه على الباطل أما المغرب والمغاربة بزاف عليكم ليسوا منافقين مثلكم ثم إن الدين لم يحرم علينا التعامل والتجارة مع اليهود أو حتى مع الملحدين شرط أن لا نغير ديننا أو نتبع عاداتهم والرسول صلعم كان يتعامل في عهده مع اليهود وكان يتاجر معهم.اوا الدخول فالصحة هذا