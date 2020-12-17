إصابة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بفيروس كورونا

أعلنت الرئاسة الفرنسية إصابة رئيس البلاد، إيمانويل ماكرون، بفيروس كورونا المستجد بناء على نتائج الفحص الذي أجراه.

ووفق “قصر الإيليزي”، ضمن بلاغ أصدره اليوم الخميس، فإن التحاليل التي أجراها الرئيس ماكرون قد جاءت إيجابية لتثبت إصابته بالعدوى.