إصابة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بفيروس كورونا

أعلنت الرئاسة الفرنسية إصابة رئيس البلاد، إيمانويل ماكرون، بفيروس كورونا المستجد بناء على نتائج الفحص الذي أجراه.
ووفق “قصر الإيليزي”، ضمن بلاغ أصدره اليوم الخميس، فإن التحاليل التي أجراها الرئيس ماكرون قد جاءت إيجابية لتثبت إصابته بالعدوى.
أعلنت الرئاسة الفرنسية إصابة رئيس البلاد، إيمانويل ماكرون، بفيروس كورونا المستجد بناء على نتائج الفحص الذي أجراه.
ووفق “قصر الإيليزي”، ضمن بلاغ أصدره اليوم الخميس، فإن التحاليل التي أجراها الرئيس ماكرون قد جاءت إيجابية لتثبت إصابته بالعدوى.
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نتمنى له ولغيره الشفاء العاجل إن شاء الله
الله يشافييييه و يعافييه، قولو امين
هذا الرجل ادعي الإصابة بكوررنا ليتفرغ لعطلة رأس العام كما فعل ترامب استعدادا للانتخابات
هذا نتيجة من تجرأ على الإسلام و المسلمين أو مزال العاطي يعطي ….
Bon rétablissement à lui et tout son entourage
Il était très actif et a bien travaillé pendant ce confinement
On lui souhaite un prompt rétablissement
ان الله يمهل ولا يهمل. الا رسول الله
ضيق على إخواننا المغاربة والعرب المهاجرين من المسلمين، ويدعي حرية التعبير لعموم الشعب..خلينا ليه الله، لأن ماكرون يريد أن يطفئ نور الله بفيه، والله متم نوره…قادر على أن يزيحه وياتي بخير منه.
يسيء لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم و يسيء للإسلام و المسلمين (اللهم انتقم منه و من أمثاله إنك العزيز الحكيم السميع المجيب)
عندما يعجز العلم بكل مكوناته عامة والطب خاصة على ايجاد الحلول الناجعة لسقم ما او علة ،يقف الانسان امام اختيارين لا ثالث لهما اولهما دق ابواب الشعوذة والطقوس العرفية قد يؤدي به الى التمرد على العلم ،او الخضوع الى الايمان بوحدانية الله الواحد الاحد ويؤمن بان كوفيد 19 كمثال هو انذار وابتلاء الاهي لعبده لعل وعسى يستقيم ويتخلص من عجرفته وطغيانه ونرجسيته والحاده وفسوقه وكفره ووووو ومع ذلك رحمة من الله وشفقة على عبده ان يقر انه لكل داء دواء.على اي نرجو له الشفاء.
اجمل خبر قريتو ..لا شفاء لهذا المتعجرف المسيء لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم
سي ماكرون بغا يتفطح شوية فراس العام 3 أيام مكافياش اللهم يشركها 15 يوم ديال كورونا
ارا برع
أردنا ان ندعوا له بالشفاء لكننا لم نعرف من هو الهه. فهو ينكر وجود خالق الكون وينكر الأديان والأنبياء
الله ايشافيه انسان طيب رغم اني لا أتفق معه في كلمته التي قال ان ان الاسلام في أزمة ماهي إلى أيام وتعترف فرنسا بسيادة المغرب على صحراءه وربما فتح قنصلية في اقاليمنا الجنوبية vive le maroc vive la france vive usa
يبدو أنه أحس أن أمريكا سحبت البساط من تحت اقدامه في قضية الصحراء المغربية فترأس اجتماعا على عجل دون اخذ الاحتياطات اللازمة.
اللهم ألطف بعبادك كافة وانت ارحم الراحمين
اللهم أرنا فيه عجائب قدرتك…واحفظ بلادنا من شر كل ذي شر…
يقال ان فيروس كرونا عليه أن يصيب ثمانين في المئة من سكان الأرض حتى نكتسب مناعة القطيع التي اكتسبها المتعافون منهم طوال هذا الموسم .
الله المي الله على ماما فرنسا ، دابا عندنا بابا طرامب لهلا يرجعك
ماكرون الداعم لوحدة المغرب والشريك الاقتصادي الثاني للمغرب وخصم الجزائر وقاهر الظلاميين .متمنياتي لك بالشفاء.
والكاظمين الغيض والعافين عن الناس ان الله يحب المحسنين، هذا الوباء اللعين لا يفرق بين غني أو فقير أعطانا دروسا لن ننساها أبدا فندعو الله ان يرفع عنا هذا الوباء وان يشفي جميع بني آدم.
حقيقة انا انسان على قد حالي لااتدخل في الأمور السياسية لأنني لااجيدها بل لا أعرف حتى اسماء البرلمانيين في بلادي لكن هدا المعتوه عندما اساء الى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أصبحت اعرفه كاكبر عدو في حياتي وبدل ان ادعو اليه بالشفاء اتمنى له الا يقوم الا محمولا إلى القبر
نتمنى له الشفاء بكل حب و إيخاء تعلم أن تحب أعداءك
عاقبة التهور حتمية .يمهل ولايهمل .
انسان مهزوز يستحق جائزة نوبل للنفاق. اللهم لا شماتة. اللهم اشفي مرضانا و ارحم موتانا
بقى كيطير حتى جابها ف راسو. اوا شد الارض دابا
الحمد لله، إن الله يمهل ولا يهمل.راسو قاصح اوا هاهوا غادي ارطاب إورينا ديك حرية التعبير ديالو فين غتوصلوا.
لا شماتة في مرضى كورونا ولا تتلاعبوا بالدين فهناك الكثير من المسلمين مريضون بهذا الوباء ومنهم من قضى نحبه
بلا ماتخافوا يالمعلقين لي كايتشفاو فماكرون.لا عليكم.دابا يبرى الرئيس ماكرون ويولي بخير وعلى خير حيت عندهم مستشفيات واطبااء في المستوى مؤهلين على ذلك.كييتكم أنتما لي تطليتوا بهاد المرض ومالقيتوا لي داويكم.لا مستشفيات فالمستوى ولا حتى أطباء ومزال كاتسناو لي إجود عليكم باللقاح لي صنع ولي تشفى يتبلى
الله ما شافي جميع المرضى من البشر كيفما كانت عقيدتهم و ابتلي جميع الخبثاء اللذين يتشفوا في المرضى .
مزال كاع مابغيتوش تحشموا يابعض المعلقين لي كايتشفاو فالرئيس ماكرون.ربي بلاكم حتى أنتما بريوسكم بهاد المرض ومزال غير كا تشفاو فالاخرين.والله إلا وجوهكم مقزدر.ماحدكم كاتشفاو فعباد الله ماحد ربي كايبليكمحتى أنتما بنفس المرض لي تشفيتوا فيه.اوا غير زيدوا تشفاو كثر.ما فاز إلا المتشفيون ولكن بنفس الامراض لي تشفاو فيها.اما إلى يس ماكرون دابا يخرج من المستشفى معافا وشوفو هاد المرة فيمن غاتشفاو عاوتاني
سيشفى بسرعة مثل جميع الزعماء في العالم ههههه
ربما اختلف مع ماكرون و طريقة نظرته للاسلام لاننا نحن لسنا جديرين بان نكون مسلمين بافعالنا و عقلياتنا، لا نمثل الاسلام الحق افضل تمثيل و له خالق قادر ان يهديه الى الطريق المستقيم، لكن ان نشمت فهذا دليل تخلفنا، اخبرني صديق لي بفرنسا انه تفاجئ الاسبوع المنصرم برسالة اتته من الدولة تخبره فيها انه تم تمرير مبلغا من المال على حسابه بمناسبة راس السنة و دعما لازمة كورونا بالله عليكم يقع مثل هذه الالتفاتة في الدول المسلمة
كونوا قدوة لرسول الله واتبعوا سنته الحقيقية. باختصار ماكان رسول الله يتشفى باعداءه وبالمنافقين بل كان خلوقا يقول خيرا اللهم لاشماتة