إصابة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بفيروس كورونا

إصابة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بفيروس كورونا
أ.ف.ب
الخميس 17 دجنبر 2020 - 10:46

أعلنت الرئاسة الفرنسية إصابة رئيس البلاد، إيمانويل ماكرون، بفيروس كورونا المستجد بناء على نتائج الفحص الذي أجراه.

ووفق “قصر الإيليزي”، ضمن بلاغ أصدره اليوم الخميس، فإن التحاليل التي أجراها الرئيس ماكرون قد جاءت إيجابية لتثبت إصابته بالعدوى.

إيمانويل ماكرون التحاليل الرئاسة الفرنسية فيروس كورونا

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‫تعليقات الزوار

33
  • زكرياء المغربي
    الخميس 17 دجنبر 2020 - 10:48

    نتمنى له ولغيره الشفاء العاجل إن شاء الله

    -323
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  • Abdel
    الخميس 17 دجنبر 2020 - 10:50

    الله يشافييييه و يعافييه، قولو امين

    -350
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  • مواطن من المغرب
    الخميس 17 دجنبر 2020 - 10:55

    هذا الرجل ادعي الإصابة بكوررنا ليتفرغ لعطلة رأس العام كما فعل ترامب استعدادا للانتخابات

    159
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  • kamal
    الخميس 17 دجنبر 2020 - 10:55

    هذا نتيجة من تجرأ على الإسلام و المسلمين أو مزال العاطي يعطي ….

    217
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  • Mimine Temara
    الخميس 17 دجنبر 2020 - 10:55

    Bon rétablissement à lui et tout son entourage
    Il était très actif et a bien travaillé pendant ce confinement
    On lui souhaite un prompt rétablissement

    -227
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  • مغربي
    الخميس 17 دجنبر 2020 - 10:56

    ان الله يمهل ولا يهمل. الا رسول الله

    250
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  • متتبع
    الخميس 17 دجنبر 2020 - 11:27

    ضيق على إخواننا المغاربة والعرب المهاجرين من المسلمين، ويدعي حرية التعبير لعموم الشعب..خلينا ليه الله، لأن ماكرون يريد أن يطفئ نور الله بفيه، والله متم نوره…قادر على أن يزيحه وياتي بخير منه.

    194
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  • الدار البيضاء
    الخميس 17 دجنبر 2020 - 11:27

    يسيء لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم و يسيء للإسلام و المسلمين (اللهم انتقم منه و من أمثاله إنك العزيز الحكيم السميع المجيب)

    190
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  • نورالدين المعتدل
    الخميس 17 دجنبر 2020 - 11:27

    عندما يعجز العلم بكل مكوناته عامة والطب خاصة على ايجاد الحلول الناجعة لسقم ما او علة ،يقف الانسان امام اختيارين لا ثالث لهما اولهما دق ابواب الشعوذة والطقوس العرفية قد يؤدي به الى التمرد على العلم ،او الخضوع الى الايمان بوحدانية الله الواحد الاحد ويؤمن بان كوفيد 19 كمثال هو انذار وابتلاء الاهي لعبده لعل وعسى يستقيم ويتخلص من عجرفته وطغيانه ونرجسيته والحاده وفسوقه وكفره ووووو ومع ذلك رحمة من الله وشفقة على عبده ان يقر انه لكل داء دواء.على اي نرجو له الشفاء.

    21
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  • khaald
    الخميس 17 دجنبر 2020 - 11:33

    اجمل خبر قريتو ..لا شفاء لهذا المتعجرف المسيء لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم

    117
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  • abdo
    الخميس 17 دجنبر 2020 - 11:33

    سي ماكرون بغا يتفطح شوية فراس العام 3 أيام مكافياش اللهم يشركها 15 يوم ديال كورونا
    ارا برع

    37
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  • مواطن من الزمن الغابر
    الخميس 17 دجنبر 2020 - 11:36

    أردنا ان ندعوا له بالشفاء لكننا لم نعرف من هو الهه. فهو ينكر وجود خالق الكون وينكر الأديان والأنبياء

    43
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  • oujda
    الخميس 17 دجنبر 2020 - 11:38

    الله ايشافيه انسان طيب رغم اني لا أتفق معه في كلمته التي قال ان ان الاسلام في أزمة ماهي إلى أيام وتعترف فرنسا بسيادة المغرب على صحراءه وربما فتح قنصلية في اقاليمنا الجنوبية vive le maroc vive la france vive usa

    -112
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  • Samir
    الخميس 17 دجنبر 2020 - 11:41

    يبدو أنه أحس أن أمريكا سحبت البساط من تحت اقدامه في قضية الصحراء المغربية فترأس اجتماعا على عجل دون اخذ الاحتياطات اللازمة.

    -60
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  • جليل
    الخميس 17 دجنبر 2020 - 11:41

    اللهم ألطف بعبادك كافة وانت ارحم الراحمين

    31
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  • عادل
    الخميس 17 دجنبر 2020 - 11:44

    اللهم أرنا فيه عجائب قدرتك…واحفظ بلادنا من شر كل ذي شر…

    51
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  • مناعة القطيع .
    الخميس 17 دجنبر 2020 - 11:46

    يقال ان فيروس كرونا عليه أن يصيب ثمانين في المئة من سكان الأرض حتى نكتسب مناعة القطيع التي اكتسبها المتعافون منهم طوال هذا الموسم .

    -24
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  • kalo
    الخميس 17 دجنبر 2020 - 11:52

    الله المي الله على ماما فرنسا ، دابا عندنا بابا طرامب لهلا يرجعك

    9
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  • سين
    الخميس 17 دجنبر 2020 - 11:58

    ماكرون الداعم لوحدة المغرب والشريك الاقتصادي الثاني للمغرب وخصم الجزائر وقاهر الظلاميين .متمنياتي لك بالشفاء.

    -41
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  • ف .ع
    الخميس 17 دجنبر 2020 - 12:00

    والكاظمين الغيض والعافين عن الناس ان الله يحب المحسنين، هذا الوباء اللعين لا يفرق بين غني أو فقير أعطانا دروسا لن ننساها أبدا فندعو الله ان يرفع عنا هذا الوباء وان يشفي جميع بني آدم.

    21
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  • خالد
    الخميس 17 دجنبر 2020 - 12:02

    حقيقة انا انسان على قد حالي لااتدخل في الأمور السياسية لأنني لااجيدها بل لا أعرف حتى اسماء البرلمانيين في بلادي لكن هدا المعتوه عندما اساء الى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أصبحت اعرفه كاكبر عدو في حياتي وبدل ان ادعو اليه بالشفاء اتمنى له الا يقوم الا محمولا إلى القبر

    12
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  • محمد العلوي
    الخميس 17 دجنبر 2020 - 12:03

    نتمنى له الشفاء بكل حب و إيخاء تعلم أن تحب أعداءك

    -38
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  • كازاوي
    الخميس 17 دجنبر 2020 - 12:14

    عاقبة التهور حتمية .يمهل ولايهمل .

    -5
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  • وجدة الالفية
    الخميس 17 دجنبر 2020 - 12:44

    انسان مهزوز يستحق جائزة نوبل للنفاق. اللهم لا شماتة. اللهم اشفي مرضانا و ارحم موتانا

    -16
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  • farida
    الخميس 17 دجنبر 2020 - 13:46

    بقى كيطير حتى جابها ف راسو. اوا شد الارض دابا

    -9
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  • تنغيري
    الخميس 17 دجنبر 2020 - 13:59

    الحمد لله، إن الله يمهل ولا يهمل.راسو قاصح اوا هاهوا غادي ارطاب إورينا ديك حرية التعبير ديالو فين غتوصلوا.

    -6
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  • خالد
    الخميس 17 دجنبر 2020 - 14:14

    لا شماتة في مرضى كورونا ولا تتلاعبوا بالدين فهناك الكثير من المسلمين مريضون بهذا الوباء ومنهم من قضى نحبه

    24
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  • مصطفى
    الخميس 17 دجنبر 2020 - 14:23

    بلا ماتخافوا يالمعلقين لي كايتشفاو فماكرون.لا عليكم.دابا يبرى الرئيس ماكرون ويولي بخير وعلى خير حيت عندهم مستشفيات واطبااء في المستوى مؤهلين على ذلك.كييتكم أنتما لي تطليتوا بهاد المرض ومالقيتوا لي داويكم.لا مستشفيات فالمستوى ولا حتى أطباء ومزال كاتسناو لي إجود عليكم باللقاح لي صنع ولي تشفى يتبلى

    6
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  • كورونا
    الخميس 17 دجنبر 2020 - 14:39

    الله ما شافي جميع المرضى من البشر كيفما كانت عقيدتهم و ابتلي جميع الخبثاء اللذين يتشفوا في المرضى .

    12
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  • المسفيوي
    الخميس 17 دجنبر 2020 - 14:59

    مزال كاع مابغيتوش تحشموا يابعض المعلقين لي كايتشفاو فالرئيس ماكرون.ربي بلاكم حتى أنتما بريوسكم بهاد المرض ومزال غير كا تشفاو فالاخرين.والله إلا وجوهكم مقزدر.ماحدكم كاتشفاو فعباد الله ماحد ربي كايبليكمحتى أنتما بنفس المرض لي تشفيتوا فيه.اوا غير زيدوا تشفاو كثر.ما فاز إلا المتشفيون ولكن بنفس الامراض لي تشفاو فيها.اما إلى يس ماكرون دابا يخرج من المستشفى معافا وشوفو هاد المرة فيمن غاتشفاو عاوتاني

    7
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  • سلام
    الخميس 17 دجنبر 2020 - 15:32

    سيشفى بسرعة مثل جميع الزعماء في العالم ههههه

    7
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  • توتو
    الخميس 17 دجنبر 2020 - 16:52

    ربما اختلف مع ماكرون و طريقة نظرته للاسلام لاننا نحن لسنا جديرين بان نكون مسلمين بافعالنا و عقلياتنا، لا نمثل الاسلام الحق افضل تمثيل و له خالق قادر ان يهديه الى الطريق المستقيم، لكن ان نشمت فهذا دليل تخلفنا، اخبرني صديق لي بفرنسا انه تفاجئ الاسبوع المنصرم برسالة اتته من الدولة تخبره فيها انه تم تمرير مبلغا من المال على حسابه بمناسبة راس السنة و دعما لازمة كورونا بالله عليكم يقع مثل هذه الالتفاتة في الدول المسلمة

    3
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  • الرميلات
    الخميس 17 دجنبر 2020 - 20:22

    كونوا قدوة لرسول الله واتبعوا سنته الحقيقية. باختصار ماكان رسول الله يتشفى باعداءه وبالمنافقين بل كان خلوقا يقول خيرا اللهم لاشماتة

    2
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