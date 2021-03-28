إصابة تحرم منتخب المحليين من اللاعب بوطويل

سمح الطاقم التقني للمنتخب المغربي المحلي لكرة القدم للاعب عبد المنعم بوطويل، لاعب فريق شباب المحمدية، بمغادرة التجمع الإعدادي الذي يخوضه “أسود البطولة” خلال الفترة الحالية، بعد الإصابة التي يعاني منها.

ورخص الطاقم التقني والطبي للمنتخب للاعب عبد المنعم بوطويل بمغادرة المعسكر، حيث يحتاج إلى فترة راحة قبل العودة لمواصلة تدريباته.

جدير بالذكر أن المنتخب الوطني المحلي لكرة القدم يجري تجمعا إعداديا بمركز محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة، خلال الفترة المتراوحة ما بين 23 و29 مارس الحالي، استعدادا للاستحقاقات المقبلة التي تنتظر “أبطال الشان”.