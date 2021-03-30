الإصابة تبعد محسن ياجور عن النهضة البركانية

أعلن فريق النهضة البركانية، الممارس بالدوري الاحترافي المغربي الأول، غياب مهاجمه محسن ياجور عن الملاعب.

وذكر النادي، ضمن بلاغ، أن مدة غياب المهاجم ياجور تم تحديدها في أربعة أسابيع؛ وذلك لتلقي العلاجات من إصابة عضلية.