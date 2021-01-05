إصابة في عضلة الساق تغيب سكومة عن الوداد

يخضع أيوب سكومة، لاعب الوداد الرياضي لكرة القدم، لعلاج مكثف طيلة أسبوعين تحت إشراف الطاقم الطبي للفريق “الأحمر”، بعد تأكيد إصابته على مستوى “عضلة الساق”، إذ يُرتقب أن يكون جاهزا للعودة إلى الدفاع عن ألوان فريقه مباشرة عقب استئناف منافسات الدوري، المتوقفة لفسح المجال أمام مشاركة الفريق الوطني للاعبين المحليين في منافسات “الشان”.

وكشف تقرير طبي توصلت “هسبورت” بمضمونه، عقب إخضاع اللاعب لمجموعة من الفحوص المدققة خلال الفترة الأخيرة، حاجة أيوب سكومة إلى فترة علاج تتراوح بين أسبوعين وثلاثة أسابيع (تمزق على مستوى عضلة الساق حسب ما تظهره صور الفحص بالأشعة)، ليعود بعدها للانضمام إلى التداريب الجماعية للفريق تحضيرا لاستئناف منافسات البطولة الوطنية وكأس العرش وعصبة الأبطال الإفريقية.

من جهته، أوضح ياسين شادي، وكيل سكومة، في تواصل مع “هسبورت”، أن اللاعب شعر بانزعاج على مستوى عضلة الساق، عقب المباراة التي شارك فيها بديلا أمام يوسفية برشيد برسم افتتاح البطولة الوطنية؛ الأمر الذي دفعه إلى الغياب عن مباريات الفريق الأخيرة.

وأشار المتحدث ذاته إلى أن الفحوصات الدقيقة، التي خضع لها اللاعب في مركز خاص بتوصية من إدارة الفريق، أكدت وجود إصابة على مستوى عضلة الساق؛ وهي الإصابة التي منعته من التدرب بشكل عاديّ واسترجاع لياقته في الوقت المناسب، مردفا: “سكومة على تواصل دائم مع الطاقم الطبي للفريق، والأخير سطّر برنامجا علاجيا خاصا للاعب، والأمور على ما يرام، واللاعب ينتظر بفارغ الصبر العودة إلى الملاعب لإسعاد الجماهير ومساعدة زملائه وفريقه”.

ونفى شادي وجود خلاف بين سكومة والطاقم التقني أو رئيس الفريق أو حتى زملائه بالفريق، مشددا على أن نتائج الفحوصات الأخيرة أثبتت بما لا يدع مجالا للشك وجود إصابة يستحيل معها إشراك اللاعب بشكل عاديّ في المباريات؛ وهو التفصيل الذي لم يظهر بشكل واضح في الوهلة الأولى.

وشدد المصدر ذاته على أنه على تواصل دائم مع سعيد الناصيري، رئيس فريق الوداد الرياضي لكرة القدم، والذي أبدى دعمه للاعب وأكد حاجة الفريق إلى خدماته خلال المرحلة المقبلة، من أجل تحقيق نتائج إيجابية والعودة لحصد الألقاب محليا وقاريا.