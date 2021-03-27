إصدار جديد يعزز المكتبة التربوية والإدارية

إصدار جديد يعزز المكتبة التربوية والإدارية
صورة: هسبريس
السبت 27 مارس 2021 - 04:34

إغناء للمكتبة التربوية والإدارية في بلادنا، أصدر الدكتور نور الدين أمزيان منذ أسابيع كتابا تحت عنوان “تقويم مشروع المؤسسة في خدمة جودة التربية والتكوين.. رهان التجربة المغربية” في طبعة أولى عن مطبعة سجلماسة بمدينة مكناس.

الكتاب الجديد والفريد من نوعه بالنظر إلى منهجية تأليفه ودقة معطياته واستفاضتها، يستهدف رصد وتحليل مجموعة من المفاهيم ذات المرجعية المقاولاتية، والتي فرضت حضورها في مجال التربية والتعليم، وراهنت عليها المنظومة في بلادنا في مشاريعها الإصلاحية، من قبيل: مشروع المؤسسة، التقويم المؤسساتي، نظام إدارة الجودة والحكامة وغيرها، وكلها مفاهيم يؤدي عدم التحكم فيها إلى تعثر الإصلاح وعدم نجاعته.

المولود الجديد يتألف من 265 صفحة من الحجم الكبير، ويهدف إلى إفادة أطر الإدارة التربوية، أطر هيئة الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي، عطفا على أطر الأكاديميات من هيئة التدريس.

نشير إلى أن الدكتور أمزيان يشتغل أستاذا للتعليم العالي، ومكونا ومنسقا بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين فاس مكناس- ملحقة اسباتا مكناس، وهو باحث في مجال علوم هندسة البيئة، علوم التربية وديداكتيك العلوم والإدارة التربوية.

الإدارة الدكتور نور الدين أمزيان

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