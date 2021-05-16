إصدار جديد يقارب "الإسلام والأجيال في المغرب"

صدر حديثا بالمغرب، كتاب باللغة الفرنسية للأستاذ محمد عبابو يحمل عنوان “الإسلام والأجيال في المغرب” لينضاف إلى الأعمال التي أصدرها الباحث في مجال سوسيولوجيا الدين.

الكتاب يقترح مقاربة شمولية لفهم وتفسير مختلف التحولات التي يعرفها الحقل الديني بالمغرب، “مقاربة تتأسس على نقد مختلف النماذج التفسيرية التي تهيمن على منظور سوسيولوجيا الدين من جهة. ومن جهة ثانية، يقدم الكتاب إعادة قراءة لمفاهيم الأجيال، التنشئة الاجتماعية والتدين في سياق العولمة”.

كما يقدم الكتاب فحصا دقيقا مدعوما بالمقارنة لمختلف المفاهيم على مدى فترة زمنية طويلة، مستشهدا بمختلف الأبحاث والدراسات السوسيولوجية والأنثروبولوجية، مستحضرا قصور بعض النماذج التحليلية التي تناولت الظاهرة الدينية في المغرب دون أن تصل إلى الحقيقة الدينية، والتي تظهر إعادة قراءتها أن التحولات الدينية عادة ما تكون نتيجة للتنشئة الاجتماعية وتأثير الأجيال وليس فقط نتيجة للإحباطات السوسيو-اقتصادية أو تلك المرتبطة بالعولمة.

يذكر أن الأستاذ عبابو محمد هو رئيس مختبر السوسيولوجيا والسيكولوجيا بجامعة سيدي محمد بن عبد الله ظهر المهراز بفاس، والرئيس السابق لشعبة علم الاجتماع، نشر عدة دراسات في مجال سوسيولوجيا الدين، كان آخرها تنسيقه برفقة الأستاذ شكري محمد كتابا جامعيا حول “التدين والعلوم الاجتماعية بين الاستمرارية والتغير” سنة 2019.