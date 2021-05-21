إصدار خاص من سامسونغ Galaxy Watch3

أطلقت شركة سامسونغ إصدارا خاصا من ساعتها الذكية Galaxy Watch3، والذي يعد ثمرة التعاون مع دار المجوهرات الإسبانية Tous الشهيرة.

وأوضحت الشركة الكورية الجنوبية أن الإصدار الخاص الأنيق يحمل الاسم Tous ويعتمد على الموديل الصغير من الساعة الذكية بقُطر 41 ملم، مشيرة إلى أنه يتألق بسوار رياضي خاص من السليكون يتناغم لونيا مع جسم الساعة ويزدان بشعار Tous.

كما تتوفر للإصدار الخاص Tous مجموعة حصرية من تصاميم المينا، والتي يمكن للمستخدم مواءمتها مع 18 صورة خلفية مصممة خصيصا لهذه الساعة.

ويتوفر الإصدار الخاص Tous من سامسونغ Galaxy Watch3 على موقع الإنترنت الخاص بدار المجوهرات الإسبانية باللون Nude أو Black نظير سعر يبلغ 399 يورو.

جدير بالذكر أن الساعة الذكية Galaxy Watch3 تمتاز بشاشة Super AMOLED وتتمتع بمقاومة للماء حتى عمق 50 مترا، وينبض بداخلها المعالج Exynos 9110 مع ذاكرة وصول عشوائي سعة 1 جيجابايت وذاكرة داخلية فلاش سعة 8 جيجابايت.