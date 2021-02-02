إضاءة LED تمنح مقدمة السيارة طابعا فريدا

تعول شركات السيارات العالمية حاليا على إضاءة LED لتمنح مقدمة السيارة طابعا فريدا؛ فبفضل تقنيات الإضاءة الحديثة تبدو مقدمة سيارة رولز رويس Ghost الجديدة مشابهة لأجواء أثينا الليلية؛ حيث تم الاعتماد على تقنية LED لإضاءة شبكة المبرد على شكل معبد يوناني.

وبذلك تساير السيارة البريطانية الاتجاه، الذي عبر عنه فرانك هوبر، من شركة Hella المغذية لصناعة السيارات بقوله: “نلاحظ بوضوح أن شركات السيارات العالمية تبحث حاليا عن حلول إضاءة مبتكرة لإضفاء طابع فريد على سياراتها”.

تقنية Iconic Glow

وقد تشكلت بداية هذا الاتجاه مع إطلاق شركة بي إم دبليو للجيل الثالث من سيارتها X6 وتجهيزها بتقنية Iconic Glow ضمن باقة التجهيزات الاختيارية، بعدما كانت هذه التقنية قاصرة على موديلات العرض والنماذج الاختبارية.

وقد قامت الشركة الألمانية بتركيب الكثير من لمبات LED في شريط الكروم المحيط بشبكة المبرد، وتتلألأ الإضاءة المنبعثة من هذه اللمبات مثل الشلال على قضبان الكروم، وهناك لمبات LED أخرى في الإطار تعمل على إضاءة السطح بالكامل، مما يجعل سيارة بي إم دبليو X6 واضحة للعيان خلال الليل دون إزعاج حركة المرور القادمة في الاتجاه المقابل.

كريستال بوهيمي

ولم تعد تقنيات الإضاءة هذه حكرا على العلامات التجارية الفاخرة؛ حيث قامت شركة سكودا بإطلاق سيارتها الكهربائية الأولى Enyaq، مع توفير إمكانية إضاءة شبكة المبرد بالكامل حسب الطلب.

وأوضح مدير الشركة التشيكية أوليفر شتيفاني، أنهم قاموا بضرب ثلاثة عصافير بحجر واحد، وأضاف قائلا: “مع هذه التقنية الجديدة فإننا نعيد إحياء تقاليد زجاج الكريستال البوهيمي، ونحقق مستوى أعلى في التعرف على السيارة على الطرقات، والتأكيد على أن سيارة سكودا Enyaq تمتع بميزة خاصة وجديدة تماما”.

ولا تقتصر ميزة الإضاءة هذه على سيارة سكودا وحدها، بل تنتشر التوقيعات الضوئية عبر باقة موديلات السيارات الكهربائية الأخرى، بدءا من الموديل الكهربائي من سيارة فولكس فاجن Golf GTE وحتى الموديل ID4، كما تمتاز موديلات مرسيدس EQ الكهربائية عن السيارات التقليدية من خلال العديد من التقنيات، ومنها شريط LED، الذي يمر فوق شبكة المبرد ويربط الكشافات مع بعضها البعض.

وعندما يحل الظلام ويتم تشغيل الكشافات يظهر الاختلاف بوضوح بين سيارة مرسيدس EQA الجديدة، والسيارة GLA، التي تتطابق معها في تصميم الهيكل. وأوضح جوردن فاجنر، المصمم بشركة مرسيدس، أنهم يرغبون في تركيب المزيد من عناصر الإضاءة لاحقا، مثل إضاءة نجمة مرسيدس بالكامل في مقدمة السيارة.

وقد قام جوردن فاجنر في سيارة مرسيدس Vision EQS الاختبارية بتجريب إضاءة مئات من النجوم، التي تومض خلف شبكة المبرد باللون الأسود، ولكن المصمم الألماني أكد أن سلطات التراخيص لديها متطلبات صارمة فيما يتعلق بالسلامة والرؤية.

خطر الإبهار

ومن جانبه أوضح هانز جورج مارميت، من منظمة الفحص KÜS، قائلا: “كلما زادت مصادر الإضاءة المختلفة في السيارة، وزادت درجة السطوع في مقدمة السيارة، زاد خطر تعرض المركبات القادمة في الاتجاه المقابل للإبهار”. ولذلك حذر الخبير الألماني من اللجوء إلى حلول التجهيز اللاحق؛ حيث دائما ما ترغب المتاجر المتخصصة في تجارة إكسسوارات السيارات في مسايرة هذا الاتجاه وتوفير الكثير من عناصر الإضاءة لشبكات المبرد وشعار ماركات السيارات.

وعلى عكس ما تفعله شركات السيارات العالمية فيما يعرف باسم اختبارات الموديلات أثناء تطوير السيارات فإن أصحاب السيارات لا تتوفر لهم مساحة كبيرة فيما يتعلق بالتجهيزات اللاحقة عند تجديد الترخيص، فإذا قام قائد السيارة بتركيب أنظمة غير متوافقة مع موديل السيارة بدون ترخيص، فإنه يتعرض لخطر تعطل تجهيزات الإضاءة بالكامل أو إزالتها خلال فحص السيارة.