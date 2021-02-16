إطار تعليمي يسكن الشارع

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‫تعليقات الزوار

5
  • مغربي قح
    الثلاثاء 16 فبراير 2021 - 14:10

    هاعلاش الأخلاق والو في المجتمع

    12
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  • أمازيغي باعمراني
    الثلاثاء 16 فبراير 2021 - 14:16

    وجب إزالة السلطة الكاملة والتجبر للمدراء مهما كان نوعهم في أي قطاع لتقليل ظلم الموظفين وسرقة المال العام بصفة عامة السرقة كيفما كانت ، الله يكون معاك أين هم رفاقك ألم يتضامنوا معك ؟

    17
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  • طنجة
    الثلاثاء 16 فبراير 2021 - 14:32

    حقا تدمع العين لهدا،مربي الأجيال يكون مئاله الشارع بعد ماقضى عمره في التربية والتعليم،حسبنا الله ونعم الوكيل فيمن كان السبب

    8
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  • خالد
    الثلاثاء 16 فبراير 2021 - 14:40

    أين هي النقابات وأين هم الأساتذة المضربون يوما بعد يوما؟ لم لم يلتفت أحد إلى مثل هذا المحتاج؟ هذا من يجب الوقوف إلى جانبه.
    أين هي التعليقات ؟
    كيف يعقل أن يشرد مثل هذا الشخص؟حتى وإن كان محتاجا للعلاج النفسي يجب التكفل به من خلال نظام الرعاية الاجتماعية.

    10
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  • buttany
    الثلاثاء 16 فبراير 2021 - 14:49

    رداً لاعتبار و لكرامة هذا الأستاذ، نتمنى أن يتفاعل وزير التربية الوطنية مع ملفه و سنكون سعداء لو كانت هناك التفاتة من طرف السيد الوزير.

    4
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