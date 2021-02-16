إطار تعليمي يسكن الشارع

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تعليقات الزوار5
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هاعلاش الأخلاق والو في المجتمع
وجب إزالة السلطة الكاملة والتجبر للمدراء مهما كان نوعهم في أي قطاع لتقليل ظلم الموظفين وسرقة المال العام بصفة عامة السرقة كيفما كانت ، الله يكون معاك أين هم رفاقك ألم يتضامنوا معك ؟
حقا تدمع العين لهدا،مربي الأجيال يكون مئاله الشارع بعد ماقضى عمره في التربية والتعليم،حسبنا الله ونعم الوكيل فيمن كان السبب
أين هي النقابات وأين هم الأساتذة المضربون يوما بعد يوما؟ لم لم يلتفت أحد إلى مثل هذا المحتاج؟ هذا من يجب الوقوف إلى جانبه.
أين هي التعليقات ؟
كيف يعقل أن يشرد مثل هذا الشخص؟حتى وإن كان محتاجا للعلاج النفسي يجب التكفل به من خلال نظام الرعاية الاجتماعية.
رداً لاعتبار و لكرامة هذا الأستاذ، نتمنى أن يتفاعل وزير التربية الوطنية مع ملفه و سنكون سعداء لو كانت هناك التفاتة من طرف السيد الوزير.