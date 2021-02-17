إطلاق أشغال بناء البدال الجديد "المسيرة" بسطات

أشرف عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، الثلاثاء، على إعطاء انطلاق أشغال بناء البدال الجديد “المسيرة”، بالنفوذ الترابي لجماعة مشرع بن عبو قيادة أولاد بوزيري، رفقة كل من والي جهة البيضاء- سطات، وعامل إقليم سطات، والمدير العام للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، وعدد من المسؤولين بالوزارة، وبعض رؤساء المصالح بالإقليم، وعدد من المنتخبين بعاصمة الشاوية، وممثل السلطة المحلية بقيادة أولاد بوزيري.

وحسب مصادر مسؤولة فإن البدال الجديد “المسيرة” الواقع بالنفوذ الترابي مشرع بن عبو، على مستوى النقطة الكيلومترية 104، بالطريق السيار الرابطة بين الدار البيضاء ومراكش، سيساهم في دعم مخطط التنمية الجهوية، ويسهل الولوج إلى عاصمة الشاوية ومحيطها، وتدفق حركة المرور، نتيجة ربطه بين الطريق السيار والطريق الوطنية رقم 9 والطريقين الإقليميتين رقم 3503 و3632 في اتجاه عين بلال سد المسيرة.

وأضافت المصادر ذاتها أن المشروع ممول بشكل مشترك من طرف جهة الدار البيضاء-سطات والشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، وستستغرق مدة إنجازه 14 شهرا، بميزانية إجمالية تقدر بـ73 مليون درهم، ويتضمن تصميمه بناء ممر علوي وسقيفة معدنية ومحطة للأداء تتوفر على 6 ممرات.