إطلاق حملة الانتخابات النيابية الجزئية في الرشيدية

إطلاق حملة الانتخابات النيابية الجزئية في الرشيدية
أرشيف
السبت 26 دجنبر 2020 - 23:14

انطلقت الحملة الانتخابية الخاصة بملء مقعد شاغر بإقليم الرشيدية بمجلس النواب، وذلك في إطار الانتخابات الجزئية التي من المقرر أن تجري يوم 7 يناير المقبل.

وتأتي هذه الانتخابات الجزئية بعد قرار المجلس الدستوري إلغاء انتخاب مصطفى العمري عن حزب التجمع الوطني للأحرار، جراء إدانته من طرف غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس، في ملف جنائي من أجل “تبديد أموال عمومية”.

وحدد المشرحون السبعة، بعد انتهاء فترة تقديم الترشيحات بولاية درعة تافيلالت، في حزب التجمع الوطني للأحرار، ويمثله عمر أوجيل، والعدالة والتنمية، يمثله عبد الله صغيري، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، يمثله حميد نوغو، وحزب الأمل، يمثله محمد خطاري، والحركة الديمقراطية الاجتماعية، ويمثله نورالدين شاكر، وحزب الإصلاح والتنمية، ويمثله أحساين أزاوي، ولحسن بوعرفة ممثلا عن حزب جبهة القوى الديمقراطية.

الأحزاب المغربية الرشيدية انتخابات جزئية حملة انتخابية

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

‫تعليقات الزوار

1
  • [email protected]
    السبت 26 دجنبر 2020 - 23:24

    لاداعي لها بما ان الانتخابات قريبة فقط تبدير أموال الشعب

    1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق

24 ساعة