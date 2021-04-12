إطلاق للرصاص يسقط قتيلا على الأقل في باريس

لقي شخص واحد على الأقل حتفه جراء إطلاق للرصاص بالقرب مستشفى في باريس.
ونقلا عن مصادر في الشرطة فإن شخصا آخر أصيب في الحادث، اليوم الاثنين، أمام مستشفى “هنري دونان” في الحي السادس عشر جنوب غرب العاصمة الفرنسية.
وبحسب تقارير صحافية فقد لاذ المسلح بالفرار، ويرجح أنه يكون قد استقل دراجة نارية للاختفاء عن الأنظار.
ولا تزال خلفية الحادث غير واضحة. ولم تعلق الشرطة بعد بخصوص ما جرى، بينما أظهرت لقطات تليفزيونية أجهزة الأمن وهي تطوق المنطقة.
شوية يقولوليك ارهاب اسلامي والإسلام بريئ من هادشي
سيقولون هرب وهو يقول الله أكبر… او سيقولون رجل ذو بشرة شمال أفريقية..
هذه أﻻيام ونحن قبيل رمضان المبارك. . عرفت فرنسا مظاهر للعنصرية والكراهية منها تنجيس احد المساجد بعبارات عنصرية ضد اﻻسﻻم والمسلمين. …وربما حادث اليوم له عﻻقة باﻻنتقام أﻻعمى … ﻻن إﻻرهاب يستغل دائما مثل هذه الحالات … ليصب الزيت على النار ..وتزداد الكراهية والعنف ضد المسلمين …
نعم الإرهاب لايحارب إلا بالمثل
والمطلوب من العالم المتحضر كما يسمونه أعادت النظر حول التعامل مع المنظمات والتنظيمات .لأن البعض منها يكيل بمكيالين. ظاهريا يدعون الخصأص ويطلبون الدعم في نفس الوقت يستغلون الدعم للأغراض الخاصة والبعض يقتضي الأسلحة ويبني تيارات إرهابية. من عائدات المساعدات الدولية .البوليزاريو ا نمودجا .
بغيت غا نرجع لبلادي مكاين مايدار هنا معمرني نعاود نرجع لها لبلاد الشر ماصورنا منها غير الفساد الله يسمح لينا ,,, يارب في هذا رمضان
إذا كان القاتل مسلم سيقولون عمل إرهابي ، أما إذا كان من جلدتهم سيقولون مختل عقلي أو مريض نفسي، أما أولائك الذين من بني جلدتنا فقد يسبقون المحققين الفرنسيين ويصلقون التهمة في الإسلام والمسلمين ، لأن في قلبهم مرض يقحمون الإسلام والمسلمين في كل صغيرة وكبيرة ، حتى لو العالم كله برأ الإسلام يصرون هم على إلصاق كل التهم والجرائم به زادهم الله مرضا على مرض !