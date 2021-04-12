إطلاق للرصاص يسقط قتيلا على الأقل في باريس

لقي شخص واحد على الأقل حتفه جراء إطلاق للرصاص بالقرب مستشفى في باريس.

ونقلا عن مصادر في الشرطة فإن شخصا آخر أصيب في الحادث، اليوم الاثنين، أمام مستشفى “هنري دونان” في الحي السادس عشر جنوب غرب العاصمة الفرنسية.

وبحسب تقارير صحافية فقد لاذ المسلح بالفرار، ويرجح أنه يكون قد استقل دراجة نارية للاختفاء عن الأنظار.

ولا تزال خلفية الحادث غير واضحة. ولم تعلق الشرطة بعد بخصوص ما جرى، بينما أظهرت لقطات تليفزيونية أجهزة الأمن وهي تطوق المنطقة.