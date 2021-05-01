إعادة "إعمار" الكويرة .. مخطط مغربي يخنق أطماع الجزائر في "الأطلسي"

يتجه المغرب إلى إعادة تعمير مدينة الكويرة الواقعة في أقصى الأقاليم الجنوبية وبسط سيادته عليها، في إطار متغيرات على الأرض انطلقت منذ تحرير معبر الكركرات في 13 نونبر من السنة الماضية، وهو ما سيشكل فرصة واعدة أمام المملكة للقطع مع أطماع الجزائر في الوصول إلى الأطلسي.
ويدرس المغرب إمكانية إنشاء ميناء الكويرة الكبير وإعادة تعمير هذه المنطقة الاستراتيجية الواقعة في أقصى جنوب المملكة، نظرا للدور الحيوي الذي يمكن أن تلعبه في الربط البحري بين الشمال والجنوب ومنطقة الساحل.
وبعد ميناء الداخلة الذي يشكل واجهة بحرية للمعبر الحدودي الكركرات، وهو ما من شأنه أن يخفف من المشاكل المرتبطة بهذا المعبر الاقتصادي الذي سيضم أيضا مشروعا يتعلق بإنشاء منصة لوجيستية، يرتقب أن تنخرط المملكة في إنشاء منطقة بحرية في الكويرة، خاصة في ظل التحولات الإقليمية الأخيرة.
وقال المحلل الأمني والاستراتيجي محمد الطيار إن “منطقة لكويرة أرض مغربية تاريخيا، وبسط السيادة عليها أمر حتمي، فموقعها الاستراتيجي الاستثنائي والمتميز شكل موضوع أطماع النظام العسكري الجزائري الذي حاول مرات عدة اختراق منطقة ما كان يعرف قديما بشبه جزيرة الرأس الأبيض، المشكلة حاليا من لكويرة المغربية ونواذيبو الموريتانية”.
وأضاف الطيار، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنّ “أول هذه المحاولات كانت خلال عام 1975، حيث قامت القوات العسكرية الجزائرية بنقل حوالي سبعين عنصرا من مجندي البوليساريو، المؤطرين من طرف ضباط جزائريين، بشاحنات جزائرية إلى لكويرة عبر نواذيبو، وجندت عددا آخر في عين المكان، ورفعت علم البوليساريو فيها”.
وشدد الخبير ذاته على أن “هؤلاء المجندين لم يمكثوا في لكويرة أكثر من شهر، وانسحبوا بسبب اندلاع الحرب مع موريتانيا وهجوم الهواري بومدين عليها بواسطة مليشيات البوليساريو، عقابا للرئيس الموريتاني آنذاك المختار ولد داداه لانحيازه إلى المغرب.”
وفي هذا الصدد، يورد المحلل ذاته، فـ”من نتائج الانتصار الساحق للمغرب في قضية الكركرات وبدون أن يضيع رصاصة واحدة، بسطه لسيادته على كامل ترابه الوطني، ومنها منطقة لكويرة التي تفرض تدابير الحفاظ على الأمن القومي المغربي إعادة إعمارها، وتوفير جميع المرافق الضرورية لرجوع الساكنة إليها وإعادة الحياة إليها من جديد”.
وأوضح الخبير نفسه أن “إعادة إعمار لكويرة سيكون لها الأثر العظيم على هذه المنطقة الاستراتيجية، وسيتم سد باب أطماع النظام العسكري إلى الأبد في الوصول إلى المحيط الأطلسي على حساب التراب المغربي”.
ويرى الطيار أن “إعمار لكويرة سيكون له الأثر الحميد على موريتانيا، فلن تعد هناك أي حواجز تفصلها عن المغرب، وهذا الأمر من شأنه أن يجعلها تشعر بالأمان، ويدفعها إلى الخروج من الموقف الذي تسميه بالحيادي في قضية الصحراء المغربية، وهو موقف فرض عليها عنوة بالتهديد والوعد والوعيد من طرف النظام العسكري الجزائري منذ عهد الهواري بومدين”.
وختم المحلل الأمني والاستراتيجي تصريحه بالقول إن “إعادة إعمار مدينة لكويرة سينعكس بشكل إيجابي على المنطقة التي ستتحول إلى منصة سياحية وبحرية متقدمة ومهمة في تنمية الجانب المغربي وكذا الموريتاني من شبه الجزيرة”.
أنا مغربي من أصول صحراوية للجد الرابع سأكون سعيدا بمسكني الجديد في تلك الربوع من صحرائنا العزيزة
الحمدلله العز والنصر والتمكبن للمغرب البلد الطيب العظيم. وسحقا للخونة والفراقشية اتباع الجزائر
المغرب يسير في الطريق الصحيح رغم كيد الكائدين، وفي غضون سنين قلائل ستصبح الگويرة احسن بكثير من الجزائر العاصمة كما هو الشأن لحاضرتي الصحراء المغربية مدينتي العيون والداخلة.بالتوفيق وإلى الأمام دون اكتراث بتشويش الأعداء.
أولا وقبل كل شيء نبي الثكنة العسكرية الاشتراكية الشيوعية الدموية الهواري بومدين إسمه الحقيقي هو محمد إبراهيم بوخروبة.
المرجو التعجيل باعمار الكويرة وبجانب الميناء كذلك بناء مطار دولي، فموقع الكويرة لا يقل جمالا و روعة عن الداخلة. واللي سخن عليه راسو مرحبا بيه نستقبلوه بالبندير.
لو كانت للجزائر أطماع في الأطلسي لكانت إقتسمتها معكم و موريتانيا في الماضي القريب التاريخ لا يغير بمقال يا هذا.
إنه إحتلال بالوكالة لصالح فرنسا لنهب خيرات الصحراء الغربية.
و الدليل أن الشعب المروكي لم ينتفع لأي شيء منذ 1975 .
و لا ننسى أن نترحم. على الشباب الذين ماتوا في حادثة الفنيدق.
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على المغرب ان يكون حازما في الدفاع عن كل اراضيه التاريخية.. في المناطق الجنوبية هناك مشاريع لثلاثة موانىء استراتيجية.. واحد في الداخلة وهو الاكبر في المحيط الاطلسي افريقيا بمساحة للانشطة الصناعية و اللوجيستيكية تفوق 1600 هكتار.. لكن هناك ايضا مشروع ميناء في مهيريز.. و اخر في لكويرة.. واذا اختار حكام موريتانيا الرهان على الحصان الخاسر متمثلا في الجزاءر فما عليهم الا ان يعلموا ان باستطاعة المغرب ان يخنق ميناء نواذيبو.. لكنه يترفع لحد الان عن اللعب باوراقه القاتلة و لا يريد ان ينزل بثقله على موريتانيا لانه بلد كريم.. و على المسؤولين في موريتانيا ان يعلموا ان الخير مع المغاربة اليوم وغدا وفي كل وقت.. وان العصابة في الجزاءر ستضرهم دون ان تضر المغرب.. لان المملكة اصبحت عصية على المؤامرات الاتية من الجيران.. ويمكنها ان تقلب المعادلات لصالحها متى ارادت.. لكنها صبورة.. وقديما قيل.. ويل لك من الحليم اذا غضب..
الكويرة على الخريطة هي أرض مغربية و في الواقع هي أرض موريطانية،لا يمكن الوصول إليها إلا عبر المرور بمدينة نواذيبو لإنعدام ربطها بالطرق الوطنية، أما الدخول إليها فيكون بترخيص و بمرافقة السلطات الموريتانية بالنسبة للمواطنين المغاربة، اعمار هذه المدينة مستحيل بدون مراجعة الوضع القانوني لهذه المنطقة بإتفاق بين المغرب و موريتانيا.
سيعود ميناء مثل هذا بالنفع على جميع دول المنطقة، موريتانيا سوف تستفيد من تصدير واستيراد المنتوجات بسهولة، سواء نحو دول جنوب الصحراء أو شمالا نحو ميناء طنجة المتوسط.
إذا ربطنا هذا المشروع بالطريق السريع تزنيت – الداخلة ثم الداخلة – نواديبو، سيكون لبلدنا تأثيرا قويا في النهوض الاقتصادي بالمنطقة.
بعيدا عن مشروع الخط الرابط بين الجزائر العاصمة و نواكشوط الذي تستغرق الرحلة الواحدة 6 أيام، بوثيرة رحلة كل 20 يوم، حتى تصل المنتوجات بعد انتهاء صلاحيتها. هذا إذا كانت هناك منتوجات أصلا.
على المملكة المغربية ان تبني ميناء سياحي في الكويرة و قرية سياحية كبيرة هناك…لان المنطقة جميلة جدا…بالاضافة الى بناء قاعدة عسكرية كبيرة و مجهزة بأحدث الاسلحة…لأن نظام الكابرانات كيخافو و مكيحشموش…الردع ثم الردع ثم الردع
أتمنى من الدولة، استدعاء الشباب المغربي المتوفرين على أوراق ورخص البحر الذي تسمح لهم بالعمل بالبواخر والموانئ، وهذا سيعود بالنفع على الدولة بالإستفادة من هاته الطاقات المغربية وكذلك انقادها من الضياع والبطالة نظرا لشبه توقف الملاحة البحرية ما بين المغرب واسبانيا على الخصوص، والملاحة البحرية التجارية والسياحية، أتمنى أخذ تعليقي على محمل الجد، نظرا لايجابياته على الدولة والمواطن في انقاد الطاقات المغربية وفي اعمار مناطقنا الصحراوية المغربية الغالية.
موقع الكويرة الجغرافي يجعل منها ميناء طبيعيا وموقعا سياحيا بامتياز يجب الإسراع في استثماره وربطه بخطوط دولية للسياحة وإعماره بالسكان كما أن قربه الجغرافي من غرب إفريقيا وخاصة السنغال يجعل منه ورقة تفاوضية مع موريتانيا التي يمكن للمغرب أن يتجاوز أراضيها لنقل المنتجات المختلفة الفلاحية والصناعية الى إفريقيا جنوب الصحراء إذا أذعنت موريتانيا في موقفها وشراكتها المبهمة مع بلادنا
استثمار المغرب في هذه المنطقة بالذات سوف ينعش اقتصاد المغرب بشكل غير متوقع بحيث تعد هذه المنطقة الشبيهة بخليج دبي بالإمارات العربية الشقيقة من اجمل المناطق المتواجدة بشمال أفريقيا هنيئا للمغرب بهذا المشروع القيم
واعيينا ما نحشمُ لكن كاين واحد الكنس ما يحشم ما يستحيى ،
اذا على المغرب ان يكون براجماتي و لا يفرط شبر من ارضه للرهوط
يجب تحصين الاراضي المغربية
كفى تسامحا
الكويرة موقع استراتيجي بامتياز واعتقد ان المغرب لو عمل على تسليم اراض بغرض السكن للمغاربة الذين يعانون من أزمة السكن او بهدف الاستثمار والعمل على تقوية النسيج الاقتصادي والاجتماعي للمدينة فسيكون المغرب قد حقق انتصارات على عدة مستويات
قبل إعمار الكويرة يجب مراجعة وضعها الإداري مع موريتانيا لأنها تقع تحت سيطرتها منذ 1979.
عاش المغرب من طنجة لكوبرة وحفظ الله ملكنا االهمام،والصحراء مغربية وستبقى مغربية الى ان يرث الله الأرض ومن عليها
لمن لا يعرف لكويرة : هي مدينة مغربية تقع في شبه جزيرة تتشارك في موقعها الجغرافي مع العاصمة الاقتصادية لدولة موريطانية مدينة نواديبو التي تبعد عن لكويرة بمسافة 0 كيلو متر كمثل الرباط و سلا . لكويرة مدينة مغربية مهجورة بل هي عسكرية حاليا. حين نقول نواديبو العاصمة الاقتصادية لموريتانيا و ثاني اكبر المدن الموريتانية هنا نعلم جيدا مدى أهمية لكويرة جغرافيا…
تأخير إعمار مدين لكويرة هو الذي جعل أطماع الجارة أن تتضخم و تطول و لا تكن من خلق المشاكل للوطن فلو تم إعمارها و غرس الوثد من بعد هجوم بومدين بشردمة من المرتزق و إنسحابهم انك قطع دابر أطماعهم كل منهما في أراضينا الصحراوية