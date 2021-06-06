إعادة القاصرين المغاربة من أوروبا تصطدم بإخفاء "الهويات الحقيقية"

بعد أن ظل ملف الأطفال المغاربة القاصرين غير المصحوبين في أوروبا، خاصة إسبانيا وفرنسا، مطروحا على طاولة المشاورات بين المغرب وشركائه الأوروبيين، عجّلت الأزمة السياسية القائمة بين المملكة وجارتها الإيبيرية بتسوية هذا الملف، بعد قرار الملك محمد السادس إعادة القاصرين المغاربة من أوروبا إلى بلدهم الأصلي.
وفيما يجري التحضير لبدء عملية الترحيل، لا يُعرف ما إن كان الأطفال القاصرون المزمع إرجاعهم إلى المغرب، وهم الطرف المعني بهذه العملية، يفضلون العودة أم البقاء في البلدان التي هاجروا إليها بطريقة غير شرعية.
ويظهر من خلال التفاعلات التي أعقبت اقتحام آلاف المهاجرين لمدينة سبتة المحتلة، وما تبعها من اشتداد التوتر في العلاقات المغربية الإسبانية، أن إقناع المهاجرين القاصرين بالعودة إلى وطنهم الأم لن يكون مسألة سهلة، إذ لجأ مئات المهاجرين المغاربة بسبتة إلى تقديم طلبات اللجوء إلى السلطات الإسبانية، خشية ترحيلهم إلى المغرب.
هذا المعطى يرجحه رشيد المناصفي، باحث مهتم بقضايا الهجرة والمهاجرين مقيم بالسويد، إذ استبعد أن يقبل القاصرون المغاربة، الذين هاجروا بطريقة غير شرعية إلى الديار الأوروبية، العودة إلى المغرب، معتبرا أن عدم قبولهم بالعودة مسألة بديهية، “لأنهم في الأصل هاجروا لأنهم يجدوا في بلدهم الأصلي ما يُبقيهم فيه”.
وفيما ينسّق المغرب مع الدول الأوروبية، خاصة فرنسا، لترتيب إعادة قاصريه، أوضح المناصفي، في تصريح لهسبريس، أن هذه العملية ليست سهلة، لأن أغلبية الأطفال القاصرين يُخفون هويتهم الحقيقية، ويقدمون للشرطة عند توقيفهم معلومات شخصية غير صحيحة، مما يعقّد عملية إعادتهم إلى المغرب.
وكان التنسيق بين المغرب وفرنسا لإعادة القاصرين المغاربة قد بلغ مراحل متقدمة منذ أواخر السنة المنصرمة، حيث طالبت فرنسا المصالح القضائية والأمنية المغربية بالحصول على معلومات بشأن هؤلاء الأطفال من أجل اتخاذ خطوات عملية لتسهيل عودتهم إلى المغرب، وجاءت الأحداث الأخيرة التي شهدتها سبتة المحتلة لتعجّل بتنفيذ عملية إعادتهم من جميع الدول الأوروبية.
وأصدر الملك محمد السادس، يوم فاتح يونيو الجاري، قرارا بإعادة جميع القاصرين المغاربة غير المصحوبين بذويهم بدول الاتحاد الأوروبي إلى المغرب، وأعطى تعليماته إلى وزارتي الداخلية والخارجية لتسوية وضعيتهم.
وأوضح المناصفي أنه من الناحية القانونية يحق لأي دولة أن تُعيد المهاجرين غير الشرعيين إلى بلدانهم الأصلية، التي تجمعها بها اتفاقيات تعاون في هذا المجال، لكنّ العائق الذي سيحول دون إعادة القاصرين المغاربة، يستدرك المتحدث ذاته، هو صعوبة التأكد من هويتهم الحقيقية.
واستطرد المناصفي قائلا إن ما يعقّد عملية إرجاع القاصرين المغاربة هو أنهم قبل أن يهاجروا يتلقّون “نصائح” ممّن سبقوهم لخوض غمار الهجرة، إما بشكل مباشر أو عن طريق الفيديوهات المبثوثة في منصات التواصل الاجتماعي، حول كيفية التعامل مع سلطات البلد المضيف بخصوص إخفاء الهوية تجنبا للترحيل إلى المغرب.
وتابع المناصفي متسائلا: “المغرب يريد أن يعيد أطفاله القاصرين من أوروبا، لكن ماذا وفّر لهم؟”، قبل أن يضيف “لقد فرّوا لأنهم كانوا يرون جميع الأبواب مسدودة، وبسبب الصورة المزيفة التي يرسمها بعض المهاجرين عن أوروبا عندما يعودون إلى المغرب، حيث يتباهون بالسيارات وغيرها من الأشياء، حتى وإن كانوا يعيشون وضعا اجتماعيا سيئا في بلدان الاستقبال، مما يجعل الشباب والمراهقين يحلمون بأن يكونوا مثلهم”.
السي المناصفي المقيم في السويد يروج لأطروحات بائدة ولا تخلو من خبث..ولا أدري ما الداعي الى الإستعانة به ك(خبير) لتحليل ظاهرة هجرة القاصرين علما أن داخل المغرب من الأساتذة والخبراء الأكفاء القادرين على قراءة الظاهرة بموضوعية وروح وطنية تروم الإصلاح والبناء ..
و لماذا لم يقم المغرب بدوره في عدم السماح لهذه الفئة العمرية بالحريك نحو اوروبا،؟ لا احد يهرب من دار العرس الا من ضاقت به الخزانة… لو توفر العيش الكريم لأغلبية المغاربة لما غامرت هذه الفئة العمرية بالسفر نحو المجهول … مم فضلكم حاربوا الفساد و سوف ينعم الكل بنعيم اهل المغرب العزيز على قلوبهم القاسي على افئدتنا
هؤلاء القاصرون سيفضلون البقاء في أوروبا. لأن المغرب لن يمنحهم شيئا..
ان هناك أشياء اهم من السيارة واللباس والى ما الى ذلك، وهذه الأشياء هي الحرية والكرامة. فمتى توفرت الحرية والكرامة لكل المغاربة سيعودون من تلقاء أنفسهم ومن غير اكراه. لأن المغربي القح يعمل بمبدأ “قطران بلادي ولا عسل البلدان ” إلا أن المساواة في القطران والعسل تضل هي المفقودة في بلادنا.
الواجب على المغرب التعاون لارجاع أطفاله
حشوما عليه ينكرهم عاوتني
الله يرحم الوالدين لي عندو شي زريعة يشدها حداه راه شوهتونا حدا البلدان وداك نولد ولادي باش يعاونوني علي الزمان راه ولادك إلا عاونو غير راسهم متقولها لحد
لا يستحقون اي دعم في نظري اكون هده الاحزاب ماهي الا دكاكين سياسية لا تولي اي اهتمام باامعاش اليومي للمواطنين
وجدوا ليهم غير البديل وغادي يرجعوا اما تدخلوهم في صفقاتكم السياسية وحروبكم الديبلوماسية اللي ما عندهم فيها لا ناقة ولا جمل باش غير تبيضوا وجوهكم السوداء وفشلكم الدريع في التسيير رغم كثرة المخططات والبرامج فهو التريكيل على الاخر
وهل يخفى القمر، هذه الأشياء معروفة مند الأزل جميع الأطفال والشباب عندما يفكرون في الهجرة السرية أول درس هو إخفاء الهوية اي عدم الذهاب بأي وثيقة تثبيت الهوية ،المهم ليس هناك قط يفر من دار العرس حسبي الله ونعم الوكيل، عليكم باحضان الشباب الضائع،أما من فر لن يريد العودة اصلحوا ماتبقى.
اذا رجع قاصر واحد للسجن الكبير المسمى موروكو سأسمي ذلك انجازا، ها هم بالمئات في شوارع و حدائق برشلونة مستعدون لكل شيء الا العودة من حيث اتوا.
المغرب عليه ان يكف من عنتريته لأن جبهته الداخلية ضعيفة جدا، ان فتحت الابواب مجددا لسبتة و مليلية فسنشهد هروبا جماعيا اكبر من الاول. الشباب عصب المجتمع يائس و ما تفعله الدولة من تكرار للنماذج التنموية الفاشلة و الانتخابات الصورية لن يزيد سوى في تكريس الاحباط الذي قد يتطور الى ما لا تحمد عقباه.
بعض المهاجرين المغاربة الذين هجروا من أوساط فقير وهشة وخاصة إيطاليا وإسبانيا وحصلوا على الإقامة بطريقة سهلة عندما يعودون إلى المغرب يتباهون بالسيارات ، وهم كما يقول المثل ”11 شَهرًا ق….. وشهر واحد قِيَادة ولا يتوفرون على سنتيما واحدا عند العودة.
يبقي هذا عار علي كل الحكومات التي ينتمي إليها هؤلاء الأطفال المهاجرون فلو كان بصيص أمل في بلدانهم ما تركوها ولأن بلدان المهجر له من مشاكل اجتماعية واقتصادية أيضا مما يجعل هؤلاء الأطفال يتعرضون العذاب النفسي والجسدي بحيث أن معظمهم ينامون في الشوارع ؛اما عن تحديد هويتهم فالقنصليات تستطيع ذلك أن أرادت فكل بلد له لكنتهرغم تشابه لهجات المغاربية
انا شخصيا أتساءل ما هو مصير هؤلاء المهاجرين القصر هل يدرسون في مراكز الإيواء هل يتم الاعتناء بهم من حيث الاكل والشرب رغم بعض المعاملات القاسية التي نسمع عنها فإذا كان ما سبق ذكره من أجل الادماج هناك فلماذا العودة خاصة وأن عودتهم يكتنفها المجهول ماذا سيفعلون وكيف سيتم التعامل معهم يعني إخفاء الهوية امر ضروري للاندماج في المجتمع الذي هاجروا اليه والله الموفق اما اذا كانوا مشردين يتسكعون يتعرضون للمخدرات والفقر فرجوعهم افضل سيكونون قد أخذوا العبرة من ذلك ويفضلون العودة
اطلاق القاصرين المغاربة يجوبون اسبانيا وفرنسا والمانيا وايطاليا وغيرها وصمة عار علي الدولة المغربية . فهنا في بلد المهجر كم هي العناية والمساعدة التي يعطيها النصاري لهوءلاء الاطفال من حقوق في ضرورة التطبيب والتتعليم ووتوفير كل الخدمات الانسانية للطفل.
في الحقيقة يحز في النفس ان نري اطفال مغاربة يتسكعون هنا ويتسولون يعطون في الحقيقة صورة فاضحة عن الدولة في شخص مسووءليها راكمي الثروات بالمليارات من الدولارات في مختلف الابناك المعروفة عالميا.شوهة بمختلف المقاييس.
فعار ثم عار والله العظيم .
لا ترجعوا…. اذهبوا الى المدارس تعلموا اللغة و من بعد تعلموا حرفة . ابنوا مستقبلكم…ان شاء الله يوفق الجميع…
أنا متاءكد % 99,99 سوف يرفضون العودة وخير دليل ما حصل عندما فتح لهم برويطة الابواب فالكل اراد الهجرة وكائن المغرب في حرب اهلية او بلد ضربته المجاعة نعم انها الحقيقة التي يرفضها العياشي سماعها
أصدر الملك محمد السادس، يوم فاتح يونيو الجاري، قرارا بإعادة جميع القاصرين المغاربة غير المصحوبين بذويهم بدول الاتحاد الأوروبي إلى المغرب،لكن اش وجدتو ليهم باش يرجعو؟ الا كان نردوهم و نسدو عليهم بدون مستقبل خليهم في تلك البلدان فيها لا يغتصب الطفل
اخفاء الهويات الحقيقية ماباغينش يرجعو، اوروبا متقدرش ترجعهم ايلا واليديهم نكروهم. هادشي كولشي عارفينو حكام المغرب. عارفين تسعين فلمية ماراجعاش. قهرتو شعب بالبلاغات وتصريحات والأوامر والإنشاءات ولكدوب.
القاصرون هم مسؤولية اولياء امورهم بالدرجة الاولى ، ويجب معاقبتهم لعدم التكفل بأولادهم والا لماذا يتزوجون ويلدون وهم يعرفون ان ليس باستطاعتهم تحمل مسؤولية اولادهم ، في الدول المتقدمة لا يأتي رضيع للدنيا قبل ان تتم دراسة مستقبله : منزل ، تغذية ، تربية ، تعليم …. ليس على الدولة تحمل آلاف القاصرين ، حددوا النسل جزاكم الله خيرا ، فاليوم ليس كالامس والطفل في حاجة لعدة متطلبات ضرورية وتحتاج ميزانية !!!
على الحكومة المغربية منح كل عاءد من القاصرين مبلغ مغري من المال و منح و امتيازات وسوف ترى هوياتهم تظهر فى اسرع من البرق و سيكون طلب العودة حتى من طرف البالغين.ما رايكم ؟دوزوها فالبرلمان يمكن اتصادق عليها
كين شي واحد خرج من بلاد القهرة والفقر وظلم وربما بلاد كفر. غادي يرجع للقهرة هدا ضرب من خيال . يرجعو يتشمكرو وبيعو ديطاي .
فعندما نجد أن اولياء القاصرين لا يرغبون في عودتهم حسب ما جاء في الأخبار
فالاباء هم من يشجعون عن البقاء هناك
ثانيا الدولة لم توفر لهم لا تعليم والفرص عمل غير ذلك لأنهم فقدوا الثقة في المسؤولين تفضلوا الهجرة على البقاء هنا في المغرب
يحاول فريق من الأطباء النفسيين للأطفال من مستشفى Debré في باريس “إصلاح هؤلاء الأطفال” الذين أصبحوا مدمنين على مزيل قلق قوي يسمى Rivotril.ولا يزال البحث عن حلول لهذه المشكلة حيث أرسل عمدة الدائرة 18 في باريس مذكرة إلى الحكومة يدعو فيها إلى إنشاء “هياكل مصممة خصيصًا لدعم هؤلاء الشباب واخراجهم من هذا الوضع الذي دمرهم”.
_الاسئلة التي ليست لها أجوبة أبدا: لماذا فر ولا يزال المغاربة يفرون من وطنهم؟؟؟ ماذا وفّر المغرب لمواطنيه منذ الاستقلال إلى يومنا هذا؟؟؟
_في بلادي ظلموني لخصت كل شيء عن المغرب .
انا لا اشاطر السيد المناصفي في هذا الراي لان فيما يخص تحديد هوية الاشخاص الغير شرعيين اصبحت في السنوات الاخيرة جد سهلة لانه عند استجواب كل قاصر تتم عن طريق مترجم عربي والذي يحدد الهوية عن طريق اللهجة.
انا من ناحية اخرى تمنيت من ان القرار الملكي كان من المفروظ ان يشمل كل الطبقات بما فيها الادمغة والكفاءات التي تستغل من طرف هذه الدول وليس الغير شرعيين الذين يرونهم عبء عليهم
هؤلاء القاصرين سيصبحون راشدين في السنوات القليلة لماضية، وسيخرجون عن وصاية الكفيل سواءا كان والديهم أو الدولة، وسيصبحون مجرد مهاجرين بلا أوراق اقامة وسط عشرات الملايين ممن ليست لديهم أوراق اقامة في أوروبا، وسيحـــــل المشكل تلقائيـــــــا.
إذن بدل من محاولة إرجاعهم، يجب على الدولة التركيز وسن خطة محكمة لمنع الأطفال الذين يوجدون اليوم في المغرب والذين ينوون (الحريق) وهم يتسكعون في محيط مدن سبتة ومليلية وطنجة وكل المنافذ البحرية، والدولة تعرف أين ستجدهم لو أرادت أن تمنعهم من الحريق ويكفي ان تشن حملة في محيط تلك المدن وستجمع منهم الآلاف، ومن له عائلة فيجب إعادته لها وتغريميها بغرامة ثقيلة، ومن ليس لديه عائلة فيجب إيوائهم في خيريات والاعتناء بهم.
إذن بدل من صداع الرأس معهم (شكون انت واش مغربي أو جزائري أو تونسي) لأنه على خلاف ما يضنه البعض أن القاصرين المغاربة ليسوا سوى نقطة في بحر القاصرين الغير مرافقين الذين يتسكعون في شوارع وأزقة مدن أوروبا وأغلبيتهم جزائريين فخلال الأسبوع الماضي دخل اثنين منهم على عجوز وسرقوها واغتصبوها، وفيهم أيضا سوريين وعراقيين وأفغان ومصرين والبانيين وحتى أتراك…
واش كاين شي قط كيهرب من دار العرس
أضن أن سجون أوروبا أهون لهم من أحسن بلد في العالم..بحكم أني مقيم سابقا في أوروبا ومقيم الان في المغرب..رغم دخلي الجيد والحمد الله والاقامة مع أسرتي الصغيرة والقرب من الوالدين..فإن الصعب التكيف مع الحياة هنى..إدارة أكل عليها الدرب وشرب..ضعف المواصلات..إنعدام أماكن الترفيه..التعليم زيرو الصحة الله يجيب وزيد وزيد..
الى الجازايرين المعلقين
تنفثون سمومكم في المغرب وانتم على علم بأنها قرصة اذن لبورقعة
ومادا عن قاصريكم المغتصبون في بلادكم ومادا عن اكبر جالية حراكة من بلد البترول والغاز ومادا عن المرأة والتي ركبت زورق الموت مع ابنها القاصر للعلاج في اوروبا وبن بطوش ينعم بطائرة خاصة ومادا عن طوابيركم التي لا حدود لها ومادا عن…….
المثل كيقول الجمل كيشوف غير حدبتو
ايها الزازايري ديها في بلادك
ان لم تنشري يا هسبريس ساتاكد بانك لست محايدة
القاصر مكانه المدارس.العائلات مسؤولة.لو أكثرت أوروبا من الإنجاب لسقطت في الحضيض.يجب عليه أن يمر بكثير من التجارب ويفشل ليخلص في الاخير انه لا مناص من الهجرة ثم يهاجر. ليجيب حظه ويحسن مستواه..أما انه مبهور بثروة اروبا و يحلم بالغنى وهو قاصر وينتظر الصدقات ، ،ولكن يجب عليه تحمل سوء التقدير لان الحلم ممكن أن يتحول إلى كابوس… وعدم تحميل المغرب المسؤولية في اي اختيار..الهجرة اختيار شخصي…إذا نجحت المحاولة واثمرت نصفق للمهاجر واذا رمي بالمهاجر في الشارع ليقتات من القمامة فهذه مسؤوليته اولا…وعليه أن لايتسول بل يتكمش ويجرب حلولا اخرى في صمت…المغربي يبحث عن الريع و العيش السهل ولو عن طريق الاذلال…إذا نجح يقول انا وإذا فشل الدولة هي المسؤولة…
الجلبة الباكونة الحقنة باينا في يديه .. المغربي مطبوع دوليا ..
الشعب المغربي فريد من نوعه ما يضر الوطن يعتبره انتصارا في محاولة بكل الطرق لاخفاء النكاسات وهم بذلك يعتقدون انهم يخدمون الوطن وفي حقيقة الامر هم يخدمون الاسياد ولا يريدون التحرر لانهم ورثوا هذامن العصور الغابرة اب عن جدا
انا هنا لا اقصد اولئك الذين ينتسبون الى الطبقة المسحوقة والاكثر تضررا ومع ذلك تجدهم اكثر تمسكا بالوضع الحالي فهؤلاء لا ينتظر منهم خيرا وهم معذورين لجهلهم
وانما اقصد الطبقة المثقفة الواعية التي تتحمل جزء غير يسير مما يعاني هذا الشعب الذي فضل حتى الاطفال الهروب منه وهي ظاهرة خطيرة وسابقة لم نراها حتى في الحروب الاهلية الطاحنة .
كل ما تسبب فيه وزير الخارجية المغربي من ضرر لم يسبق للمغرب ان عرف مثله من قبل وهذا في مدة اسبوعين حطم كل الانجازات السابقة في رمشة عين من خلال الديبلوماسية الشعبوية التي ايقظت المشاكل الراكدة ومنها الزحف نحو سبتة للقصر وها هم اليوم يرفضون العودة مما يعطي انطباعا سيئا للغاية عن العيش في المملكة التي تروج للحكم الذاتي في الصحراء ،،ومع كل هذا نجدهم يتغنون بانه نصر عظيم كشف حقيقة اسبانيا
qui va nous garantir que la france ne va pas nous envoyer des enfants syrien et d’autres nationalités ?!
حسب تجربتي المتواضعة ان تعيش حارگ في أوروبا افضل ان تعيش في المغرب وانت تفتقد إلى ابسط الحقوق لا اشجع على لحريگ في قوارب الموت لكن الواقع هذا هو. نحن أمة نريد العيش الكريم الذي تتجلى محاوره في التعليم بما فيه التكوين ،الحرية الشخصية بما فيها التعبير، التطبيب ، الشغل او التعويض عنه ،السكن،فلا أحد حينها سوف يهرب من وطنه و حنين وطنه
بلادنا فيها من كل الخيرات يجب فقط القطع مع اليد التي تسرق و تنهب.
وتابع المناصفي متسائلا: “المغرب يريد أن يعيد أطفاله القاصرين من أوروبا، لكن ماذا وفّر لهم؟”،
هذا هو السؤال ماذا سيوفر لهم المغرب ، ماذا ينتظرهم بالمغرب حياة التشرد من جديد
en réponse au numéro 12
vas chercher ton identité au lieu de critiquez les mieux que vous
si tu comprends ce que je dis car apparemment le niveau est trop bas mais quand même je vais simplifier pour que tu comprenne
ton comportement est une réaction d’un complexe chez toi comme d’autres en Algérie
et qui s’appel le Maroc pourquoi bien sur parce que les marocain vivent mieux que toi et je suis sur que tu rêvés venir au Maroc sauf pour satisfaire ta famine mais les analphabètes comme toi on n’as pas besoin au maroc
vas faire la queue pour avoir ta dose du lait de ce jour avant que ca termine
grand gueule mais vous ne pouvez rien
الله يهديكم ،،،اشمن مزيفة …
علاش حنا محيديوش الديوانة باش كلشي يوصل الطوموبيل انا 10سنوات
و مقدرتش توصلها و الله و نلقى الفرصة هنا لا بقيت
يجب على المغرب حكومة وملكا ان يعترفوا بأنهم فشلوا فشلا ذريعا في تسيير هذا البلد العظيم وألا يصنعوا انتصارات خيالية لا اساس لها من الصحة ف 65 من الاستقلال والبلد لا زال الناس يعيشون فيه تحت خط الفقر هذا لا يقبله عقل ابدا.
التحق بالطابور لئلا تضيع نوبتك على البطاطا…الجزائري اخر واحد يمكنه الكلام…هو يعيش نفس الاحلام…لستم السويد.اي الانسان يتوجه في هجرته لبلدان غنية…هذا طبيعي.العمل هو الكفاءة.المغاربة يعملون و يبدعون.مغرب السبعينات ليس هو مغرب الان… واللي ماراضيش بمستواه يهاجر..لايشوه وجه المغرب الا الحثالة و متسولي العيش الرغيد السهل….ولا يجب أن يحمل المهاجر الفاشل الدولة مسؤولية طمعه في الثروة ..الاوروبيون كانوا يهاجرون بالآلاف إلى العالم الجديد امريكا.ويكدون …أما العصابات فكان مصيرها السجن لأنها تبحث عن الغنى السهل…
المغربي يكاد يقول خدوني .. على سبتة
“المغرب يريد أن يعيد أطفاله القاصرين من أوروبا، لكن ماذا وفّر لهم؟”
جملتين واضحتين ومعبرتان،هؤلاء القاصرون قد ازدادوا و رئوا ، سمعوا و عاشوا في المغرب ببواديه وحواضيره،سدت في وجوههم الآمال، آبائهم وأمهاتهم وعائلتهم والجيرا الكل يعاني من الظلم والقهر وعدم تكافوء الفرص والظلم في تقسيم الثروة في الوطن الأم.
الطفل القاصر والمواطن البالغ الراشد الكل يعاني من هذا الظلم والحيف،وهم يشاهدون عبر الأنترنيت والقنوات التلفاز الحياة الوردية التي تحياها شعوب الضفة الشمالية للمتوسط،بل يلمسونها من خلال أصدقاء وجيران كانوا بالأمس القريب يعيشون في وسط الوحل مثلهم وقد عادوا من أروبا ليقضوا العطلة بسيارات أنيقة وفلوس بالؤرو والدولار وفيرة، فلا تقل لي أنه مجرد بريق أو لمعان خادع فأنا لا أفرق ،لأنني أريد ذالك البريق وذاك اللمعان.
نعم،صحيح توجد ارادة ملكية لتصحيح الوضع، لا أحد ينكر هذا،وليس هناك من حاكم عاقل الا ويريد لشعبه كل الخير،لكن العراقيل والكوابح تقف أمام الكثير من المحاولات، والى حد الآن نعيش المآسي واحدة تلو الأخرى .
الأكراهات متنوعة أمام اصلاح حقيقي للأوضاع في هذا البلد،فما العمل؟
ماذا سبجني من أوروبا غير الإجرام والمخذرات
لا تكوين ولا تعلبم
المغرب خرب نواة المجتمع
تحليل المناصفي.لا يزيد الا زيتا على النار..ولا يزيد الا جهلا للجاهل..فالكثير مما قاله لا اساس له من الصحة .حتى ولو كانت هويتهم مغلوطة .فهناك طرقا كثيرة للتعرف عن جنسية القاصر..والتي هي في هذا الظرف اهم من الهوية لان ما يهم الترحيل الى المغرب وتسليم جواز مرور (sauf conduit .en aller simple pour le pays d’origine) هي جنسيته وبلده وليس الهوية…فقد كنت مسؤولا عن الهجرة (السرية)في فرنسا .واعرف كيف تسير الامور عكس ما قاله المحلل المناصفي ..الذي لم يحلل بل يشبك الامر وكانه يدعو الاطفال الى البقاء في بلدان اروبا بدون مأوى ولا اكل ولا شرب الا ما ياخذوه بالتسول او السرقة..والمبيت على الارصفة مشردين.فهوينظر للمغرب على انه ميؤوس منه و ليس فيه ما يبقي الناس .ونسي انهم اطفال غرر بهم..لا يعرفون شيئا عن مستقبلهم الغامض الذي سيكون لا محالة بين ايدي مافيا الجنس.او المخدرات..وحتى بضاعة في سوق اعضاء البشر…فتحليله ينقصه الكثير من الواقع.فقيام المغرب بهذا الاجراء يجدد ثقة اروبا..ويمسح عنه وصمة عار التخلي عن القصر ابناءه في شوارع اروبا بين السرقة والتسول والعهارة….(انشري سيدة المنابر )
وشكون هذا للي واكل لعصا فيهاد لبلاد باغي يبقى فيها خلينها ليكم انتم للي مستافدين فيها الله يربح ويزيدكم مازال؟؟
والله من شجّع و تسبب في هجرة القاصرين ليس هي السلطات المغربية وإنما هو نظام الحماية الإجتماعية الأوروبية الذي يسري أيضا على سبتة: عندما يعلم القاصر مسبقا أنه حتى لو تمّ ظبطة من طرف الشرطة الإسبانية فسوف لن يتم إرجاعه للمغرب وإنما التكفل به في ” دور الخيرية” لمجرد أنه قاصر فكيف تريدون منه أن يبقى في مدينته وما يفصله عن حياة أفضل سوى خطوة واحدة وهي عبور السياج ؟
عندما تأكد للجميع بعد ما وقع مؤخرا بأن الجميع غير مرحّب به ، كان هناك الكثير ممن عادوا طواعية من تلقاء أنفسهم من دون أن تعيدهم السلطات الإسبانية.
فلماذا يتم إقحام السلطات المغربية في الموضوع؟ وماذا لو كانوا كلهم راشدون ولم يكن من بينهم قاصرون؟
صراحة كنت أتمنى لو أن الأفارقة هم من دخلوا حينها (وهنا ربما يكمن خطأ السلطات المغربية) ولكن…
لقد نجحت إسبانيا في تجييش كل أوروبا حول نقطة واحدة وهي هجرة القاصرين عوض التركيز على العلاقة المتضررة بسبب مواقف إسبانيا.
علاش غدي ارجع المغرب اشعطت لوليدين ديالهم كيشوف ابوه او امه تقاتل ليلا ونهارا علي بعض درهيمات او كلاشي غالي من السكن و المعيشة كولشي تزاد في المواد الغذائية كيفاش ابوه اوفر للاطفال عيش الكريم المعيشة ديال أوربا وصلير ديال صومال لا تعليم لا صحة المسؤلين في واد والشعب في واد ولكن مكينش شي مسؤول حر اينوض بهد البلاد الا بر الامان ولكن للاسف كين غير الفساد والاستبداد الله بدير شي تاويل من عند الله ستحاسبون علي افعالكم أنشأ الله سنقف امامك والله وامام الشعب المقهور وتتسالون من لك هدا كانت عندك شقة ولات عندك فيلاة كان عندك كان كان أنشري هسبريس وشكرا
اش هاد المنطق ، كيفاش هاد الأطفال غامروا بحياتهم و هاجروا وتحداو المخاطر حتى وصلوا الضفة الاخرى و في الأخير كتطالبهم بالرجوع ، المنطق والصواب هو الوقت اللي كانوا خارجين تحت أنظار السلطات تمنعوهم تسولوهم فين غاديين و هادا أضعف الإيمان ……
من الواجب الاصلاح من الداخل وتوفير فرص عمل قارة لجميع المواطنين والمواطنات دبر ايها السياسي المسؤول ولا بلا ما تزيد راسك الانتخبات
عمل قار وبحقوقه اعني تقاعد تغطية صحية اجرة تليق بحاجيات الانسان كانسان
الحمد لله المغرب كبير وفيه مايدار بزف
في كل الميادين
وخاص عاود بنادم ينوض يتحرك شويا ميبقاش كالس يستنا جثته في المغرب وعقله في اوربا
والسلام
امثال هدا الحقوقي هم من اسباب التاخر فقد كانت عنده شركة بالمغرب اغلقها و هضم حقوق المستخدمين
كلشي يبحث عن الربح السريع على حساب الاخرين
انا لا اثق حتى في نفسي
على المغاربة تحمل مسؤولياتهم الأخلاقية و تربية أطفالهم و عدم تركهم لضياع و من الحقارة أن تطلب دول أجنبية أن تتكفل بتربية أطفالك.
il y’a erreur c’était un algérien qui était au niveau 212 et son commentaire a été supprimé
mes excuses mon frère
للأسف الشديد نشاهد السيد الويزير الخارجية بوريطة إلا في المواقف الجميلة أما في المواقف الصعبة فإنه يختفي تماما على الأنظار وهذا ان دل على شئ فإنما يدل على أنه لا يملك القدرة على مواجهة المواقف الصعبة
حمد لله ليس عندنا لا حرب لا مجاعة ألم تخجل من نفسك وأنت واقف في طوابير من أجل لتر حليب وحفنة دقيق حبدى لو بعض من رجلبن دجاج باش تعيشو
جردان
الى رقم 28
مسكين يقارن الجزائر بالمغرب
أولا المغتصبين الذين تتحدث عنهم هي الا خطة شيطانية حاولو اعداء الجزائر تشويه صورتها ولكن باءذن الله لا يفلحو
اما مغتصبين فالمغرب لا داعي للحديث لان الجريدة لا تسمح لي ولكن لا تقدر اخفاء الحقيقة اما الجالية التي تتحدث عنها اضن أنك تقصد الحراقة نعم هناك حرارة وهم شباب يكرهون العمل ويردون عيش الاوروبيين الله يسهل عليهم اما تصف الجزاىر بلد البترول والغاز وشعبها فقير لالالا حشا حشا الشعب الجزائري يعيش تلك المعيشة التي يعيشونها بعض الشعوب وهم يتفاخرون ههههه لا داعي للحديث لان الجريدة لن تسمح لي للحديث يا للاسف
يمكن للمغرب أن يُصدر قانون التعويض عن ” البطالة ” و أن يخصص مبلغ 2000درهم شهري لكل عاطل يبحث عن العمل و سترون بأن القاصرين و الراشدين أيضا سيتوافدون على المصالح المكلفة ب “إعادة القاصرين المهاجرين الغير الشرععين و الغير المصحوبين”
قصد العودة إلى الوطن .
أما و العودة ( خاوية ) فلا أظن أن الأغلبية الساحقة ستبادر إليها .
بعض بسطاء العقل والتفكير دائما يطرحون هذه الأسئلة :
وماذا وفر المغرب لهؤلاء الأطفال
والبعض يقول (واش لمش كا يهرب من جار العرس
ويضنون أن المغاربة أغبياء مثلهم ينطلي عليهم منطق التفاهة والجهل الذي ينخرهم
الجواب هو
1
ماذا توفر الدول الأوربية اليوم لهؤلاء لاطفال الذين يتسكعون في شوارعها، يضرعون جوعا ويأكلون من القمامة، وسخين لا يستحمون، تتلقفهم أيادي البيدوفيلات والشواذ وينامون تحت القناطر وأمام أبواب العمارات فوق الكارتون ويستغلون وفي أحسن الظروف في الأشغال الشاقة في أقبية المطاعم ولمتاجر أو تأويهم المنظمات المسيحية وتلقنهم مبادئ الدين المسيحي.
هذا ما لا تعرفه أيها العدمي الفاشل في حياته الذي يكرس ثقافة اليأس والبؤس ويقتل التفاؤل وحب الوطن في الأطفال، يعني مهمتك كالحشرة تنخر المجتمع من الداخل بأفكارك لتافهة
2
واش المش كا يهرب من دار العرس !
باش تعرف راسك (حايل) وقديم وتفكيرك يحيلك دائما الى كل ما هو سلبي، خاص مول العرس أولا يوجد للضيوف ديالو لوازم العرس ومول العرس هو أب الطفل الذي أنجبه ورماه في لشارع ولا علاقة للدولة بما يحدث في ذالك العرس ولا من ومسؤوليتها إذن زم فمّك يا عدمي يا جاهل
تقسبم الصحراء مع موريطانيا أمر خطير
القول بالاستفتاء في الصحراء أمر خطير
القول بااحكم الذاتي في الصحراء أمر خطير
ترسبم الحدود الشرقية مع الجزائر أمر خطير
عدم المطالبة بسبة و امليلية أمر خطير
القول بعودة أطفالنا الذين بعنا من أجلهم ما نملك حتى الوصول الى الديار الاوربية ، أمر خطير ، و لن نقبل بعودتهم ، و منهم ابني في بيلباو الكريمة الطيبة ، و التي اعطت الكثير لأطفالنا الجنوبيين ، و الذبن وجدوا بها العون و السداد .
لا ايها الخبير انك تكرس النمط في الفقرة الاخيرة ان بعض الشباب يتباهون بسياراتهم وهم يعيشون وضعا سيئا في بلدان الاستقبال.
ولماذا لا تقول ان سبب الهجرة هي البلد المغرب الذي لا يوفر فرص العمل والآفاق لهذه الشريحة من الشباب.
من اشترى سيارة فاشتراها بماله وهو مسؤل عن نفسه وكفى من الكلام الذي لا ينتمي الى الخبراء في قضية الهجرة. وشكرا
واضح اننا امام قوم وجوههم تبدو مصنوعه من الاسمنت المسلح لا يخجلون ابدا.
كيقولو لهم هزو علينا ولادكم او هوما كيجيبو لنا مبررات مضحكه.
لعجاب هذا. باغيين ايعيشو عند الناس صحه.
مقادش على لولاد متجيبش. ولا جيب لي قاد عليه. وسائل منع الحمل بجميع انواعها متوفره في السوق.
الشوهه ديال سبته اراها مازال كدور في العالم. ديرو العز لراسكم اراكم كتحشمو بالجميع .
ولماذا لا نقول بأن الهجرة إلى أوروبا أصبحت موضة بالنسبة للشباب وحتى بعض الأسر هناك جيل بأكمله تمرد على التعليم ورسخ في ذهنه حتى لو بشواهدي ماذا سأفعل بها وهذه من أسباب فشل المدرسة التي لم تخلق لنا جيلا دوكفاءات قادر على التكيف مع سوق الشغل أو الإعتماد على نفسه. وهل المغرب لا توجد به فرس للشغل. وهل أوروبا في حد داتها ليس لها مشاكل اقتصادية وبطالة في صفوف شبابها.
هؤلاء الدين يشجعون القاصرين اقول لهم
هل اباؤكم تخلوا عنكم لكي تدهبوا لاوربا عندما كنتم صغارا
اظن لا تعرفون ما يقع لهم فالبيدوفيليون يترصدون امثالهم او يستغلونهم تجار المخدرات اما ايواؤهم فكلام فارغ فاغلبيتهم متشردون يبيتون في الخلاء فكان الاعتناء بهم عندما كان عددهم قليلا اما الان فاوربيون بدون ماوى و المغاربة المحظوظون يعملون في الضيعات خصوصا بايطاليا و لو بدون اوراق
تكلمت عن القاصرين اما الراشدون فلا يخدعهم اي احد
الى الزازايري خروف معروف
بما ان زريبتكم لم توفر لكم اللقاح فانبح كما شءت وهدا دليل على حقدكم بالمناسبة كم لقحتم من شخص ؟ هل مازلتم في الطابور تنتظرون؟
اوربا اصبحت تشتكي حتى من الاوربيين الرومان و الالبان و غيرهم فبالاحرى ان تهتم بافارقة او اسيويين
اما عن ارجاعهم فالامور صعبة لانهم كلما احسوا بالخطر في بلد يهربون لدولة اخرى خصوصا الى ايطاليا و بلجيكا
اه لو تركت اوروبا حدودها مفتوحة ،كم من قاصر و بالغ سيعبر الحدود !؟ هدا هو التساؤل الموضوعي .كم من مهاجر سيغادر بلده و يتوجه الى الفردوس الاوروبي !!!
الى ابن الشهيد الجزائري وهل بلدك احسن حال من المغرب لا تتحدث عن أسيادك. لي كيشد طوابير على البطاطا والحليب والسميد كيتكلم على المغرب لي كيصدر الخيرات ديالوا لكل دول العالم .اسمعوا من يتحدث قالك الجزائر. سير اولادي تكمش رآه المجاعة كاينة في بلادك بالرغم من وجود البترول. اما المغرب بزاف عليك.الجزايريين كيحركوا في البحر وراهم غير مزلعين في فرنسا وفي أوربا كاملة .اما بالنسبة للقصر المغاربة هادوك راهوم غير قاصرين يسمعوا بأوروبا كيسحاب لهم أوروبا رآها جنة والفلوس غير مشتتين.هاداك شي علاش يفكروا يحركو أضف إلى ذلك عامل القرب ديال المغرب من أوربا والحدود المشتركة .اما انتم الجزائريين لو كان كان عندكم حدود مع أوروبا كان راكوم هجرتوا كاملين.ما يبق فيكم حتى واحد ماعدا العسكر والبوطويات دياب الضو…
الى رقم 52
صور التي شاهدها العالم كانت اكثر من صور الحرب والمجاعة وهذا يدل ان الشعب مطحون وان تكلم القرعة فاءنتضاره وهل تفسر لي ما هو سبب الذي دفع الجميع للهروب فلا داعي لتغطيت الشمس بالغربال ادعوك لقراءة مقال سعاد بنت الريف لكي تعرف مذا أريد أن اقوله لك ولامثالك
وماذا وجد هذا المراهق في الدول التي دخل إليها دخولا غير قانوني سوى التسكع .
الى صاحب رقم 52
الحقيقة صعبة تقبلها لانها تاءلم فالصميم ولهذا ترى من تاءلمه يحاول تغطية الشمس يالغربال
الى
IBN CHAHID DZ
الصور التي يعرفها العالم وتبث في كل القنوات الإعلامية العالمية هي صور طوابير الجزائريين على الحليب والزيت والماء والدواء و… وأمام الأبناك حيث يمنحون الرشوة للحصول على رواتبهم الهزيلة جدا جدا
دفاعك عن نظامك العسكري البئيس لا يخدم مصلحة وطنك إن كان عندك وطن (إذا لم تكن من مرتزقة البوزبال الذين لا وطكن لهم غير الاسترزاق) ولا يخدم مصلحة الشعب الجزائري الزوالي المقهور الذي يقيم طوابير على ابسط الأشياء، وإنما دفاعك عن نظامك البئيس يصب في مصلحة المملكة المغربية، لأنه لا يوجد اكبر حليف لتفجير الجزائر من الداخل اكثر من نظام العسكر الذي عمل على تفقيرها وهبها ونخرها من الداخل
شكرا لك لخدماتكم وشكرا لعسكركم ونتمنى له عمر مديد
فجزائر عدوة تحكمها جحافل من العسكر الأغبياء الجهلة الأميين، أفضل لنا مليون مرة من جزائر يحكمها أعداء حكماء
بمجرد ما انتشر الخبر ….القرار في شأن القاصرين وعودتهم الى المغرب عبر العديد منهم على أنهم يفضلون الانتحار على العودة الى البلد والسبب …. الانسانية
إسبانيا و أوروبا بشكل عام هي موطن الحرية و الكرامة و العزة …في حين بلادنا أصبحت موطنا للحكرة و التهميش …
فكيف يمكن إقناع هؤلاء بالعودة الى المغرب …؟
مع ذلك يمكن إقناعهم لو توفرت الإرادة السياسية لاستأصال الفساد و الفاسدين…
آن الوقت لمحاربة كل من سمموا حياة المغاربة في كل الميادين …صحة و تعليم و كل الخدمات التي تقدم الى المواطنين.
لا بد من إصلاح حذري للتعليم و الصحة حتى تكون في المستوى المطلوب لكل المغاربة…
هناك دعوات تروج لإلغاء الرميد…بالله عليكم كيف للفآت الفقيرة و الهشة بل لكل رجل فقير مسن أو إمرأة فقيرة مسنة ان تواحه المصاريف الباهضة للعلاج…
….لنفكر كمسؤولين في كل ما يسمم حياة المغاربة …و نجد الحلول الضرورية و المستعجلة لكل هذه المشاكل …حينها فقط لن تحد أي مغربي أو مغربية يفكر في الهجرة خارج بلاده…
سنرى ماذا أعد مسؤولونا لهؤلاء القاصرين ما هي سياسة الدولة لإعداد جيل من الرجال و النساء قادرين على القيام بواجباتهم و احترام القانون و المساهمة في بناء الوطن و ماذا وفرت لهم من و سائل و آليات لكي يساهموا في التنمية ، لننظر إلى اعلامنا و تعليمنا هل فعلا يساهمان في توعية الناشئة و اعدادها و تكوين شخصيتها ؟ هل القوانين تحمي الأطفال من سوء المعاملة في البيت و الحي و المدرسة …؟ هل تعمل الدولة على توفير بيئة سليمة لتنشئة الاطفال ؟ سنرى ماذا اعددتم لهم .
هذا دور الاحزاب لكن للاسف ليس عندنا احزاب بل سماسرة. لو فتحت ابواب الهجرة لا اظن انه سيبقى في المغرب سوى السياسيون.
اغلب القاصرين ذهبوا بمساعدة أهاليهم واقاربهم ليبحثوا عن مستقبل أفضل وخوفا عليهم من الفقر والضياع في وطنهم
ردو بعدا غير هاذو لحليتيو لهم الطريق ودخلو للسبتة عاد هضرو على القدام سياسة فاشلة ديال الحكومة
مايضحك هو ذباب جزائر تبون وشنقريحه الذي يتخذ اسماء مغربيه مزوره كالعاده ويحاول بغباء مضحك إيهام نفسه انه يخدع المتصفحين لهده الجريده ،فعلا قمة الغباء من اعلى السلطه الغبيه الجزائريه إلى احقر ذبابهم المكلخ.
اللي عندو رغبة في إنجاب أطفال خصو يكون قادر على إعالتهم وتربيتهم وحمايتهم وإلا فلا ضرورة لإنجابه..هؤلاء القاصرون هم مسؤولية أسرهم قبل كل شيء ومن المفروض أنهم يكونوا في المدرسة أو في مراكز التكوين المهني تحت الرعاية د الأسر ديالهم..الآن مع كامل الأسف عندنا أسر تفرح بلا تفكير ولا تخطيط وكتلوح في الشارع..شي كيتسول ..شي كيسرق..شي كيشم ..شي كينغص على الناس حياتهم..شي كيحلم بالجنة إذا عبر الى الضفة الأخرى بلا تعليم بلا حرفة بلا أخلاق بلا…أين دور الأسر ؟!!الأطفال مسؤولية جسيمة تقع بالدرجة الأولى على أولياء أمور هم ثم على كاهل الدولة والمجتمع……
يا ابن الجبل الاحسن ان تبقى في الجبل ما تسمع ولا تشوف الدول تطرد فيكم في كل مكان وانتم بقيتو غير تتطاولو على دولة احسن منكم الفقر والذل تعيشوه كل يوم وانت تمدح في المغرب الاف من صغاركم هاربة وانتم صامتين ياخي عار عليكم
لنحلل هاته الفقرة (حيث يتباهون بالسيارات وغيرها من الأشياء، حتى وإن كانوا يعيشون وضعا اجتماعيا سيئا في بلدان الاستقبال، مما يجعل الشباب والمراهقين يحلمون بأن يكونوا مثلهم”.)
الاختصار ان الساعي الطلاب الذي يعيش على المساعدات فانه يملك سيارة وملابس والأكل والشرب وما يفيض عن حاجته يجمعه وياتي به في العطلة ليعتق به اخوته الجياع المحتاجين في البلد وليس لان يتباها ويتفلخرعليهم.
يكفي ان اسبانيا لن تشارك في مناورات الاسد الافريقي وأنها ستقام في المحبس وهذه ضربة موجعة ويكفي أن المخابرات المغربية فضحت اسبانيا امام العالم انها تستقبل شخصيات مطلوبة قضائيا في العالم بهويات مزورة وبالخصوص لامريكا عندما ستقبلت وأوت بهوية مزورة شخصية فنزويلية مطلوبة قضائية في امريكا وهذا يعني أن اسبانيا تأوي الارهابيين و يكفي ان المغرب اظهر للعالم ان دولة من الاتحاد الاوربي الذين يتزايدون على دول العالم الثالث والصين بحقوق الإنسان واستقلالية القضاء ان ليس فيها لا استقلالية القضاء والقانون وكلش وهذا يكفي اما نحن ولو نطلع الى الشمس او نصنع تلقيح ضد الموت نبقى في مخهم وعيونهم وبرامجها وكتبهم دولة متخلفة وهمجية وعدوة وصور الاطفال القصر والمغاربة الحراكة تحصيل حاصل لنظرتهم الدونية لنا باراكا علينا مطيشة ديالنا ولا ننخ لبورقعة اما عبيد الاتراك ولقطاء فرنسا ما هم سوى ذبابة مزعجة ضربة كف تفوتهم لهيه.
مجرد تساؤل
اقتبسته من المقال.
1- المغرب يريد أن يعيد أطفاله القاصرين من أوروبا، لكن ماذا وفّر لهم !!!؟؟؟
جاء في المقال على لسان رشيد المناصفي ما نصه:
“إذ استبعد أن يقبل القاصرون المغاربة، الذين هاجروا بطريقة غير شرعية إلى الديار الأوروبية، العودة إلى المغرب، معتبرا أن عدم قبولهم بالعودة مسألة بديهية، لأنهم في الأصل هاجروا لأنهم يجدوا في بلدهم الأصلي ما يُبقيهم فيه”. انتهى
ثم أضاف:
“لقد فرّوا لأنهم كانوا يرون جميع الأبواب مسدودة، وبسبب الصورة المزيفة التي يرسمها بعض المهاجرين عن أوروبا عندما يعودون إلى المغرب، حيث يتباهون بالسيارات وغيرها من الأشياء، حتى وإن كانوا يعيشون وضعا اجتماعيا سيئا في بلدان الاستقبال، مما يجعل الشباب والمراهقين يحلمون بأن يكونوا مثلهم”. انتهى
هذا هو مغرب اليوم وليس مغرب الأمس الذي يتافخر به المغربيون ويريد أن يقف ندا لأرووبا.
وهو الذي أجبرته جبهة وهمية على الإرتماء في أحضان الصهيونية وابتزاز اوروبا بأبنائه القصر والرضع لتعترف له بسيلدته على الصحراء الغربية، سيادة عجز جيشه ودبلومسيته أن يحققاها منذ قرابة نصف قرن.
حاجيتكوم ماجيتكوم على سعاد بنت الريح فالتسريح
ماحيلتها الشعب المغربي ماحيلتها البطاطيش
جات بين الفراقش وبين الدحادح
تالفا ليها بين بوريطة و القاصرين و طايحة ليها على الحكم الذاتي
واش غير آجي وقول بنت الريف
آش جاب ال ٗ طً ٗ للحمد الله
الى
صاحب التعليق 77
قبل شهر رصدت القوات البحرية اكثر من 49 قارب يحمل كل واحد منهم أزيد من 70 شخص جزائري فيهم النساء والأطفال وعائلات بأكملها انطلقت من المدن الساحلية الجزائرية
يعني فرار أذيد من 3500 جزائري في ليلة واحدة باتجاه إسبانيا وهو ما يشكل فرار جماعي من المجاعة والفقر حيث الناس لا تجد حتى نصف لتر حليب لإطعام أطفالها الرضع وان وجد الحليب (الدراهم ماكاش)
الصور والفيديوهات التي توثق للحراقة وطوابير الجزائريين على الحليب والزيت والماء والدواء و… لا اصنعها أنا وإنما من من تصوير ونشر أحزاز الجزائر الذين يكافحون لكي يحرروا العبيد أمثالك من المرتزقة العسكر الغبي
ودفاعك عن نظامك العسكري البئيس لا يخدم مصلحة وطنك ولا الشعب الجزائري، وإنما يخدم ويصب في مصلحة المملكة المغربية، لأنه لا يوجد اكبر حليف لنا لتفجير وتفكيك الكيان الجزائري الى عدة دويلات اكبر من نظام العسكر الذي عمل على تفقيرها ونهبها ونخرها من الداخل.
شكرا لكم وشكرا لعسكركم ونتمنى له عمر مديد
فجزائر عدوة تحكمها زمرة من العسكر الأغبياء الجهلة الأميين، أفضل لنا مليون مرة من جزائر عدوة يحكمها حكماء
A CH1HID DZ
إحتشم يا هذا! خطابك المسموم و المذموم و المحموم! و اترك نصائحك لنفسك ، فهي قد تكون لك أولى….فإن لم تستطع الإجتهاد و الصلح مع ذاتك، فكيف لك التنظير في علوم السياسة، الاجتماع، النفس و الدين…. إلزم حدود نفسك بالتواضع بترك التنظير و ممارسة الإستمناء اللفظي و حماسة الصبيان….مغربي من باب الصحراء وادنون
القاصرين المغاربة اهانة للمغرب والمغاربة.واهانة للمسؤولين.
يفضلون الموت على الرجوع إلى المغرب،هذه مسألة الدولة المغربية تعرفها حق المعرفة،ببساطة المغرب فيه الحݣرة، الظلم، الفقر،لا صحة لا تعليم لا عدالة،دولة تحكمها مافيا،من مصلحتها أن يهاجر الشباب والشبات،لتفعل ما تريد،
nous avons commis erreur d’avoir laissé les jeunes marocaines et africaines envahie Ceuta et Melilla, qui fait que nous avons utilisés l’immigration pour des causes politique qui fait que les européennes ont soutenues l’Espagne contre le Maroc dans cette affaire, et les victimes aujourd’hui c’est toutes les marocains vivant dans les pays européenne, aujourd’hui l’Europe va prendre les choses en mains pour protéger leurs frontière externes, comme si le cas entre la Grèce et la Turquie, leurs gardiens des frontière tirer sur des immigrés, fini les droits de l’homme, car ils ont compris que beaucoup de pays utilises les immigrés pour des causes économique et politique, malheureusement, les décisions pris par S’mariste le roi c’est pour clarifier ce litige vieux entre le Maroc et l’Europe, maintenant qu’est il faut faire avec tout ces jeunes de leur retour, il faut une assistance matériel et psychologique et les intégrer dans la société marocaine, il faut investir dans l’humanité en généra
..فإذا كانت الأسر أصبحت عاجزة عن القيام بدورها في الرعاية والتربية والمراقبة والتتيع ووو…فليتوقف أربابها عن التفريخ..وعلى الدولة التعامل بصرامة مع هجرة القاصرين ومن يساهم في الترويج لها وتسهيلها والعمل على احتضان كل القاصرين سواء في المدرسة أو مراكز التكوين المهني أو أوراش الحرف لتمهيد الطريق لهم للإندماج مستقبلا في سوق الشغل..ونهج سياسة توعوية اجتماعية ديموغرافية لتحفيز الفئات الفقيرة خاصة على تنظيم إنجابها…نتائج أي إصلاح في هذا المجال لن تظهر الا على المستوى المتوسط والبعيد ..احذروا إننا حذرون ..
لقد أخطأنا بتركنا الشاب المغاربة والأفاريقا في وهر سبتة ومليليا ، الأمر الذي جعلنا نستخدم الهجرة لأسباب سياسية مما جعل الأوروبيين يدعمون إسبانيا ضد المغرب في هذه القضية ، والضحايا اليوم جميعهم مغاربة يعيشون في البلدان الأوروبية. ، أوروبا اليوم ستأخذ الأمور بين يديها لحماية حدودها الخارجية ، كما هي بين اليونان وتركيا ، حرس الحدود يطلقون النار على المهاجرين ، لا مزيد من حقوق الإنسان ، لأنهم أدركوا أن العديد من البلدان تستخدم المهاجرين لأسباب اقتصادية وسياسية ، للأسف ، فإن القرارات التي اتخذها الملك هي توضيح هذا الخلاف القديم بين المغرب وأوروبا في قضية الهجرة القاصيرين ، والآن ما يجب أن نفعله مع كل هؤلاء الشباب عند عودتهم الى المغرب ، نحتاج إلى مساعدة اجتماعية ونفسية ودمجهم في المجتمع المغربي ، يجب أن نستثمر في الإنسان بشكل عام وخاصة في الشباب الدينا هم مستقبل البلاد
c esr facile. utilisez l ADN et proposez de payer leur retour et preparez des centres d accueuil
pour preoarer leur contact avc leurs parents et tout ça discretements loin des medias. adoptez une loi qui punit les parent qui ont aidè leurs enfants à partir. le senegal l a dèja fait.
لا أفهم لماذا الذباب الجزائري يأتي الى هنا ويمنحنا الفرصة (باش نكرفصوهوم) ونجلدهم ثم يذهبون !
نحن لا نبادر بسبهم ولا نثير وضعهم في بلادهم الذي يشبه وضع الضفادع في تعليقاتنا ولا نبالي بهم حتى، وإنما هم من يأتي إلينا ويردون على تعليقاتنا رغم أنها لا تعنيهم ولا تعني بلادهم، ويقيمون مقارنات غبية تافهة وأميين جهلة مثلهم. (هم يعكسون عقلية العسكر الغبية وأميتهم وجهلهم ودناءة أخلاقهم ضانين بأن المغاربة سذج وسيستطيع أمثال هؤلاء الأميين الجهلة أن يؤثروا عليهم بتفاهاتهم الغبية… كون غير يرسلو لينا بعدا غير الي قاريين وفاهمين شويا، دابا كا يكتبو ليهوم تعليقات جاهزة وكا يديو هنا كا يديرو ليها كولي !
وإن كان هذا يدل على شيئ فهو يدل طبعا على أنهم سادو/مازوشيين، يأتون الى هنا لكي نعطوهم جرعات من (التكرفيص) والعسف والجلد والتحقير التي يحتاجونها يوميا لكي يجدوا متعتهم وراحتهم وتهدأ نفوسهم ثم ينسحبون راضون مرتضون بما نالوه منا.
بالنسبة لاخفاء الهوية يجب الاستعانية بلجنة من الخبراء المغاربة تساعد السلطات الفرنسية أو الأوروبية عامة للتعرف على القاصرين المغاربة فهناك عدة وسائل للتعرف عاى جنسية القاصر و أهمها اللغة و كلام التخاطب فاذا ادعى القاصر مثلا أنه مصري فاعرض عليه مجموعة من الصور و مننها صور لأشياء مغرفية و اطلب منه شرحها فانه حتما سيقع في الفخ…. أما فيما يخص طلب القاصر اللجوء فليس من حقه فعل ذلك لأنه غير كامل الأهلية
لماذا يسعى بعض المغاربة إلى تغطية الشمس بالغربال …لماذا يساندون الفساد و الفسدة و يحاربون صوت الحق …فمثلا مقال السيد جمال النعيمي عبر بشكل صادق عن التعفن و الفساد الذي تعيشه بلادنا و مع ذلك عارضه البعض ….
الآن أدركت ان سبب الفساد و استمرار الفاسدين من المسؤولين في استفزاز هذا الشعب مرده إلى وجود بعض المتملقين المنافقين الذين يصفقون للفسدة و الفساد …و هم اكثر خطورة من المسؤول الفاسد…
le maroc n,a jamais interdit a ces citoyens d,immiger,,,il faut juste faire son passport et aller demander le visa,,,si en te donne le visa, bon voyage si en te la donne pas c,est que tu ne vaus rien et aucun pays ne t,acceptera sauf le maroc.
تشدد القوانين الأوروبية على ضرورة حماية القاصرين بشكل خاص. وبحسب اتفاقية دبلن التي تؤطر كل ما له علاقة بالحماية الدولية في دول الاتحاد الأوروبي، “فالمصلحة العليا” للطفل هي مبدأ أساسي في أوروبا. وجاء في الاتفاقية: “المصلحة العليا للطفل يجب أن تكون أول اعتبار في الدول الأوروبية. وينبغي لها أن تراعي على النحو الواجب حياته اليومية وتنميته الاجتماعية، والأخذ بعين الاعتبار سلامته وأمنه، ورأي القاصر وفق عمره ونضجه”.
ولا يعامل المهاجر القاصر معاملة البالغ. فبالنظر للقوانين الخاصة بالقاصرين في أوروبا، يجب أن تأخذ دول الاتحاد الأوروبي بعين الاعتبار “المصلحة العليا” للطفل، أي حماية سلامته الجسدية والفكرية والاجتماعية، وفقاً لعمره ومهما كان وضعه القانوني. وبموجب القوانين الأوروبية والاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، القاصر “يبقى قاصراً قبل أن يكون مهاجراً”.
وفي حكم صدر بداية العام الجاري، قضت محكمة العدل الأوروبية بمنع ترحيل القاصرين غير المصحوبين، إلا في حال تأكدت السلطات من وجود أقارب أو مؤسسة مناسبة ترعاهم في بلدانهم الأصلية، وهذا ما قد يزيد تعقيد القضية بالنسبة للدول الأوروبية التي قد ترغب في ذلك
مراسيمهم وقوانينهم الدولية لحماية القاصرين والاطفال تحول دون اعتقال او ترحيل الاطفال لان في تغييرها وتعديلها مس بحقوق ابنائها القاصرين .اسبانيا تعدت على المغرب وتريد الركوب على قضية هجرة القاصرين الى سبتة المحتلة لتغطي اعتدائها على سيادة المغرب ووحدته الترابية .ولكن الحقيقة ستظهر .
للقاصرين الحق في البقاء ولو تعرفوا على هويتهم .اوروبا تستقيد من دعم يقدر بملايير الدولارات من اجل تاهيل وتعليم وتكوين ……القاصرين بمراكز الايواء والالف الموظفين والموظفات لهم مناصب قارة بهذه المراكز
هذه مسرحية بطلها تبون/غالي وشخصياتها اسبانيا والاتحاد الاوروبي وشخصيات اخرى صمت الجامعة العربية وباقي الادول الاخرى ومن يدور في فلكهم
الشمس لا تغطى بالغربال انفضح امرهم والنصر حليفنا ان شاء الله
أتذكر في مرحلة ما كان هناك إشهار “كنينة الهلال ” وهي كينة لمنع الحمل ، استغرب لماذا هاته الدولة اوقفت تلك الحمله التحسيسية ؟ هل هو أمر صعب لهاته الدرجة من أجل القيام بعمليات تحسيسية في التلفزة ، أم من هم في القيادة ليسوا في هذ البلاد وغير مهتمين بتاتا ، إذا كنا غير قادرين حتى على عمليات تحسيسية بسيطة مثل هاته فلا نرجو خيرا من هاته البلاد ، وكأن المغرب أصبح مثل الموزمبيق ، استعملوا العوازل الطبية وكينة الهلال البشار .