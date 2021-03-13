إعادة فتح الحمامات بفاس بعد أشهر من الإغلاق

استأنفت الحمامات الشعبية بمدينة فاس عملها بعد أشهر من الإغلاق، الذي فرضه تنفيذ الإجراءات الاحترازية للحكومة في مواجهة الجائحة.

وقال يوسف الفضيلي، عضو جمعية أرباب الحمامات بمدينة فاس، إن رؤساء الملحقات الإدارية عقدوا، الخميس، مع أرباب الحمامات التابعة لنفوذهم الترابي اجتماعا طارئا، أخبروهم فيه بالقرار الذي اتخذته لجنة اليقظة الولائية، والقاضي بالسماح لهم بالعودة لمزاولة نشاطهم.

وأوضح مصدر الجريدة أن السلطات طالبت أرباب الحمامات، خلال اللقاءات والزيارات التي قامت بها لمحلاتهم، يومي الخميس والجمعة، بالتقيد بعدم تجاوز 50 في المائة من الطاقة الاستيعابية لحماماتهم، كإجراء وقائي في مواجهة تفشي الفيروس التاجي.

وأكد الفضيلي أن نسبة الإقبال، الجمعة، على الحمامات، التي فتحت أبوابها في وجوه الزبناء، لم تتعد 15 في المائة مقارنة بالفترات الاعتيادية لما قبل الإغلاق بسبب الجائحة، مشيرا إلى أنه تم الاقتصار على إرجاع 50 في المائة من عمال هذه الحمامات إلى عملهم.

وكشف المتحدث ذاته أن عددا من مهنيي الحمامات اضطروا إلى الاستدانة من أجل إصلاح محلاتهم قبل إعادة تشغيلها، بعد أن تلاشت تجهيزاتها جراء فترة الإغلاق الطويلة.