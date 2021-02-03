إعفاء مدير المركز الاستشفائي بوزان من مهامه‎

إعفاء مدير المركز الاستشفائي بوزان من مهامه‎
صورة: أرشيف
الخميس 4 فبراير 2021 - 00:50

أعفى خالد آيت الطالب، وزير الصحة، مدير المركز الاستشفائي الإقليمي أبو القاسم الزهراوي بمدينة وزان من مهامه.

وقالت مصادر هسبريس إن إعفاء الدكتور محمد قدادة جاء بناء على طلب تقدم به، لاسيما بعد بروز مشاكل وخلافات مع بعض الجهات خلال فترة تدبير جائحة فيروس كورونا.

وأضافت المصادر ذاتها أن مهمة إدارة المركز الاستشفائي الإقليمي ستسند إلى الدكتور هشام وقاس بصفة مؤقتة، إلى حين تعيين مسؤول جديد.

أبو القاسم الزهراوي خالد آيت الطالب وزارة الصحة وزان

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