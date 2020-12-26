إغلاق المطاعم ينعش عربات المأكولات في البيضاء

ساهم إغلاق المطاعم ومحلات الوجبات الغذائية، الذي اتخذته السلطات الحكومية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، في إنعاش نشاط أصحاب عربات المأكولات السريعة داخل الأحياء الشعبية بمدينة الدار البيضاء.

وسجل إقبال متزايد على عربات الوجبات الغذائية السريعة مع دخول قرار الحكومة بشأن إغلاق المطاعم حيز التنفيذ، خاصة من طرف سائقي سيارات الأجرة، وعمال ورشات الخياطة المنتشرة بالأحياء الشعبية.

وقال الناشط الجمعوي بمنطقة سيدي عثمان سعد الشكر إن عربات الوجبات الغذائية السريعة ساهمت بشكل مباشر في إيجاد حل ناجع بالنسبة لفئة عريضة من المهنيين والحرفيين، الذين يضطرون لتناول وجباتهم الغذائية خارج البيت، نظرا للظروف المرتبطة بطبيعة العمل.

وأضاف المتحدث في تصريح لهسبريس: “عدد كبير من أصحاب عربات الوجبات السريعة يتمركزون داخل الأحياء الشعبية وبالقرب من ورشات الخياطة والأنشطة الأخرى المرتبطة بإصلاح السيارات، وهي المناطق التي تشهد ارتفاعا كبيرا في الإقبال على هذه الوجبات الغذائية منخفضة الكلفة”.

واعتبر الناشط الجمعوي سعيد الشكر أن “السلطات المحلية مطالبة بتكثيف عمليات مراقبة أصحاب هذه العربات، من أجل تحسيسهم بأهمية حمل الكمامات والالتزام باستعمال المواد المعقمة، إلى جانب ضرورة اتباع كافة الشروط الصحية الضرورية لتنظيف المنتجات المستخدمة في إعداد الوجبات الغذائية المسوقة، ضمانا لعدم تفشي فيروس كورونا المستجد، الذي بدأت تتراجع حدته بمدينة الدار البيضاء في الأيام الأخيرة الماضية”.