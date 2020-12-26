إغلاق المطاعم ينعش عربات المأكولات في البيضاء

ساهم إغلاق المطاعم ومحلات الوجبات الغذائية، الذي اتخذته السلطات الحكومية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، في إنعاش نشاط أصحاب عربات المأكولات السريعة داخل الأحياء الشعبية بمدينة الدار البيضاء.
وسجل إقبال متزايد على عربات الوجبات الغذائية السريعة مع دخول قرار الحكومة بشأن إغلاق المطاعم حيز التنفيذ، خاصة من طرف سائقي سيارات الأجرة، وعمال ورشات الخياطة المنتشرة بالأحياء الشعبية.
وقال الناشط الجمعوي بمنطقة سيدي عثمان سعد الشكر إن عربات الوجبات الغذائية السريعة ساهمت بشكل مباشر في إيجاد حل ناجع بالنسبة لفئة عريضة من المهنيين والحرفيين، الذين يضطرون لتناول وجباتهم الغذائية خارج البيت، نظرا للظروف المرتبطة بطبيعة العمل.
وأضاف المتحدث في تصريح لهسبريس: “عدد كبير من أصحاب عربات الوجبات السريعة يتمركزون داخل الأحياء الشعبية وبالقرب من ورشات الخياطة والأنشطة الأخرى المرتبطة بإصلاح السيارات، وهي المناطق التي تشهد ارتفاعا كبيرا في الإقبال على هذه الوجبات الغذائية منخفضة الكلفة”.
واعتبر الناشط الجمعوي سعيد الشكر أن “السلطات المحلية مطالبة بتكثيف عمليات مراقبة أصحاب هذه العربات، من أجل تحسيسهم بأهمية حمل الكمامات والالتزام باستعمال المواد المعقمة، إلى جانب ضرورة اتباع كافة الشروط الصحية الضرورية لتنظيف المنتجات المستخدمة في إعداد الوجبات الغذائية المسوقة، ضمانا لعدم تفشي فيروس كورونا المستجد، الذي بدأت تتراجع حدته بمدينة الدار البيضاء في الأيام الأخيرة الماضية”.
اليوم كنت في البرنوصي الحياة عادية المطاعيم وجميع الدكاكين خاصة في الأكل تشتغل بشكل عادي والغريب هناك ازدحام عليها السؤال واش المقال ايتحدث عن دار البيضاء في دولة اخري
الله يعاونهم مساكن..فهاد الجاءحة كولشي كايعاني وكل واحد وقف أمام مول عربة ديال الكاسكروط و كأنه كايعطي صدقة و ربي كايعوضهالو بالخير.. هادو هما لي دايزا فيهم صدقة. ماشي بحال ديك الناس الله يهديهم فمواقع التواصل الإجتماعي عاطينها غير لسعاية. ها لي خصو روشارج يهضر معا مو لي مريضة. و ها لي فيه 3 شهور ديال الكرا.. و ها لي بغى دار حتى يخدم و يخلص الكرا.. و ها و ها و ها
هذه الجائحة أظهرت تناقضات كبيرة من طرف السلطات العمومية. إغلاق الأسواق مع الثالثة وترك أصحاب عربات الحمير يجوبون الازقة والشوارع إلى ساعات الليل وكذلك الحال مع المطاعم تغلق بالمرة ويترك أصحاب العربات أحراراً.. فلماذا إذن ذاك الاغلاق فهل كورونا موجودة فقط في المحلات!!
هههههه انا بغيت غي نفهم كيفاش يتشدو المطاعم باش ناس ماتجمعش و كل واحد ياكل فدارو أو ياخد معاه ماكلتو واش هاد الكروسات ديال الماكلة ماشي مطاعم واش مكتقدمش مايسمى بالطعام وايلي كيفاش غادي يتجمعو عليها عشرات باش يصايبو كسكروط تما يتصابو بحالات جديدة محلات المطاعم بعدا شروط السلامة كبيرة فيها و بنادم كياكل وحدو فطبلتو فكيفاش سدو المحلات لي تاكل فيها فأمان وخلاو كروسات لي غابكون الزحام عليها وبالتالي اصابات فهم تسطا