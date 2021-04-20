"إقامة التراويح" تجر 10 أشخاص إلى السجن

أودعت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، الثلاثاء، 10 أشخاص السجن المدني لوداية ضاحية المدينة الحمراء، للاشتباه في تورطهم في خرق حالة الطوارئ الليلية.

وكانت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي تامنصورت أوقفت، أمس الاثنين، الأشخاص المعنيين، بعدما إقامتهم رفقة آخرين صلاة التراويح بمحيط مسجد “الجوامعية” بمركز هذه المدينة الجديدة، ومن أجل التحريض على العصيان.

وجرى إخضاع الأشخاص الموقوفين، الذين خرقوا تدابير حظر التجول الليلي المفروض في إطار حالة الطوارئ الصحية لمواجهة انتشار وباء “كوفيدـ 19″، للتحقيقات الأمنية الأولية ووضعوا رهن تدابير الحراسة النظرية.

وفي سياق مواصلة درك تامنصورت لتحرياته في هذه القضية، وعلى إثر استثمار اعترافات الأشخاص العشرة الموقوفين، تمكنت عناصر المركز الترابي من تحديد هوية حوالي 20 شخصا آخر شاركوا في إقامة صلاة التراويح وتعمل على توقيفهم.