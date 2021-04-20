"إقامة التراويح" تجر 10 أشخاص إلى السجن

أودعت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، الثلاثاء، 10 أشخاص السجن المدني لوداية ضاحية المدينة الحمراء، للاشتباه في تورطهم في خرق حالة الطوارئ الليلية.
وكانت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي تامنصورت أوقفت، أمس الاثنين، الأشخاص المعنيين، بعدما إقامتهم رفقة آخرين صلاة التراويح بمحيط مسجد “الجوامعية” بمركز هذه المدينة الجديدة، ومن أجل التحريض على العصيان.
وجرى إخضاع الأشخاص الموقوفين، الذين خرقوا تدابير حظر التجول الليلي المفروض في إطار حالة الطوارئ الصحية لمواجهة انتشار وباء “كوفيدـ 19″، للتحقيقات الأمنية الأولية ووضعوا رهن تدابير الحراسة النظرية.
وفي سياق مواصلة درك تامنصورت لتحرياته في هذه القضية، وعلى إثر استثمار اعترافات الأشخاص العشرة الموقوفين، تمكنت عناصر المركز الترابي من تحديد هوية حوالي 20 شخصا آخر شاركوا في إقامة صلاة التراويح وتعمل على توقيفهم.
لم يكن اي مسلم يتصور او حتى يرى احلام كوابيس ان اشخاصا صلوا صلاة التراويح يجرهم للسجن.
هرمنا حتى سمعنا في بلاد الإسلام بلاد المرابطين. أبناءا من شعبها يودعون السجن بتهمة الصلاة..
ههههههه أسبحان الله أشرفى بنادم ولا كيصلي يديوه الحبس .. ترامب و ما دارهاش .. غير الله يحفض إلى ما داونيش تا أنا على هاد التعليق .. المهم أنا را ما كنصليش غير رتاحوا ما قاد على حباسات عاش المسيح عيسى هههههههههه
القاضي اللي حكم عليهم اش غيقول الله يوم القيامة ؟؟؟؟ غرامة كانت كافية … اقسم بالله ..الا ما كان لا بلد مسلم لا يحزنون … وكالين رمضان ما هدر معاهم حد و المصلين في السجن ..
الله ياخد الحق فالحكومة ديال العتماني منفصم الشخصية نفسيتنا مبقيناش كادين نصبرو فالديور عدالة الزمر
ابا لهب و مدرهاش.الصلاة ولات جريمة.لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيمً.التهمة: مقيم الصلاة
اخواننا لا تلقوا. بافسكم الى التهلكة، لقد قضيت اسبوعا و نصف في الانعاش ، الله يهديهم، و اذا وقعت ضحايا فعلى السلطة تحميلهم المسؤولية
لك الله يا بلدي لما ولات صلاة توديك للحبس أو شفرة عادي او لفساد عادي وش بقا لل حول ولا قوة إلا بالله في بلاد اليهود عادي التراويح وفي بلاد لمسلمين ممنوع وكيلكم ربي يا حكومة ميكي
الصلاة أصبحت “التحريض على العصيان” …؟ لاحول ولا قوة الا بالله
تويوا الى خالقكم وافتحوا مساجد الله
اللهم إن هذا منكر الله ياخد الحق في لكان حلا أو سباب
ومن جر هاد الاشخاص للحبس غادي يتجر لجهنم إن الله يمهل ولا يهمل
والله عجز اللسان عن التعبير !
حسبنا الله ونعم الوكيل.
العنوان يوضح الحالة لي وصل ليها المغرب من إنحطاط ديني للأسف.
حصريا في المغرب :
الصلاة فبلاصة مديك للجنة تديك الحبس
اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا يارب
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
أطلقوا سراح المعتقلين
القانون يعلو ولا يعلى عليه
احترام القانون واجب على كل مغربي
لاحول ولا قوة إلا بالله ،ماهذا الزمان ،أصبحت صلاة التراويح تجر أصحابها للسجن
عنوان في غير محله ، فضيحة من العيار الثقيل ، السجن لمن يصلي صلاة التراويح بحجة خرق حالة الطوارئ ، بدون إنذار … عبرة لمن تخول له نفسه أن يخرج عن السرب … سيأتي يوم نحكي لأبنائنا عن الذل والعار الذي عشناه ، الوطن بريء منكم ومن أفعالكم …
لقد تطرقت هسبريس الى هذا الموضوع عدة مرات لاكن بعض المصلين يتجاهلون ان التراويح تعتبر من النوافل والقيام. ويمكن ان يقوم بها الفرد في بيته دون اللجوء الى هذه الافعال. فلماذا يلقي النسان بنفسه الى التهلكة وقد عفي منها شرعا. التراويح ليست صلاة مكتوبة . وسامح الله البعض وكانهم اقامو الدين كله . وان من الدين ان نطيع اولياء الامور . اما التراويج ما هي الا سنة فلماذا هذا الجهل والعناد المفضي الى السجن والى ما لا يحمد عقباه.
يا عجب في زمان أصبح فيه من يصلي يذهب للسجن ، كان الإسلام غريبا وسيعود غريبا ، فطوبى للغرباء ….
عندما تصبح الصلاة جريمة يعاقب عليها القانون في بلد يدعي في دستوره أنه بلد مسلم فاعلم أن الجاهلية الأولى قد عادت بقوة
كنا نسمع من قبل “لقد تم توقيف عصابة اجرامية … ألقي القبض على عصابة مخدرات …” والان اصبحنا نسمع تم القبض على أشخاص حاولوا إقامة الصلاة وحكم عليهم بالسجن لا حول ولا قوة الا بالله ، اللهم اجعل أخر أيام حياتنا أحسن من أولها يارب