"إقامة التراويح" تجر 10 أشخاص إلى السجن

"إقامة التراويح" تجر 10 أشخاص إلى السجن
صورة: و.م.ع
الثلاثاء 20 أبريل 2021 - 21:03

أودعت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، الثلاثاء، 10 أشخاص السجن المدني لوداية ضاحية المدينة الحمراء، للاشتباه في تورطهم في خرق حالة الطوارئ الليلية.

وكانت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي تامنصورت أوقفت، أمس الاثنين، الأشخاص المعنيين، بعدما إقامتهم رفقة آخرين صلاة التراويح بمحيط مسجد “الجوامعية” بمركز هذه المدينة الجديدة، ومن أجل التحريض على العصيان.

وجرى إخضاع الأشخاص الموقوفين، الذين خرقوا تدابير حظر التجول الليلي المفروض في إطار حالة الطوارئ الصحية لمواجهة انتشار وباء “كوفيدـ 19″، للتحقيقات الأمنية الأولية ووضعوا رهن تدابير الحراسة النظرية.

وفي سياق مواصلة درك تامنصورت لتحرياته في هذه القضية، وعلى إثر استثمار اعترافات الأشخاص العشرة الموقوفين، تمكنت عناصر المركز الترابي من تحديد هوية حوالي 20 شخصا آخر شاركوا في إقامة صلاة التراويح وتعمل على توقيفهم.

السجن المدني لوداية المحكمة الابتدائية بمراكش خرق حالة الطوارئ صلاة التراويح مراكش

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‫تعليقات الزوار

21
  • عبد الرحيم
    الثلاثاء 20 أبريل 2021 - 21:09

    لم يكن اي مسلم يتصور او حتى يرى احلام كوابيس ان اشخاصا صلوا صلاة التراويح يجرهم للسجن.

    17
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  • مواطن من المغرب
    الثلاثاء 20 أبريل 2021 - 21:09

    هرمنا حتى سمعنا في بلاد الإسلام بلاد المرابطين. أبناءا من شعبها يودعون السجن بتهمة الصلاة..

    16
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  • سطاج الوحش
    الثلاثاء 20 أبريل 2021 - 21:10

    ههههههه أسبحان الله أشرفى بنادم ولا كيصلي يديوه الحبس .. ترامب و ما دارهاش .. غير الله يحفض إلى ما داونيش تا أنا على هاد التعليق .. المهم أنا را ما كنصليش غير رتاحوا ما قاد على حباسات عاش المسيح عيسى هههههههههه

    -12
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  • السلاوي
    الثلاثاء 20 أبريل 2021 - 21:10

    القاضي اللي حكم عليهم اش غيقول الله يوم القيامة ؟؟؟؟ غرامة كانت كافية … اقسم بالله ..الا ما كان لا بلد مسلم لا يحزنون … وكالين رمضان ما هدر معاهم حد و المصلين في السجن ..

    3
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  • مغربي ساخط
    الثلاثاء 20 أبريل 2021 - 21:10

    الله ياخد الحق فالحكومة ديال العتماني منفصم الشخصية نفسيتنا مبقيناش كادين نصبرو فالديور عدالة الزمر

    0
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  • kopiko
    الثلاثاء 20 أبريل 2021 - 21:11

    ابا لهب و مدرهاش.الصلاة ولات جريمة.لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيمً.التهمة: مقيم الصلاة

    8
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  • جمال
    الثلاثاء 20 أبريل 2021 - 21:12

    اخواننا لا تلقوا. بافسكم الى التهلكة، لقد قضيت اسبوعا و نصف في الانعاش ، الله يهديهم، و اذا وقعت ضحايا فعلى السلطة تحميلهم المسؤولية

    6
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  • مغترب كنحب بلادي
    الثلاثاء 20 أبريل 2021 - 21:12

    لك الله يا بلدي لما ولات صلاة توديك للحبس أو شفرة عادي او لفساد عادي وش بقا لل حول ولا قوة إلا بالله في بلاد اليهود عادي التراويح وفي بلاد لمسلمين ممنوع وكيلكم ربي يا حكومة ميكي

    -1
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  • اتقوا ربكم
    الثلاثاء 20 أبريل 2021 - 21:12

    الصلاة أصبحت “التحريض على العصيان” …؟ لاحول ولا قوة الا بالله
    تويوا الى خالقكم وافتحوا مساجد الله

    -2
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  • محمد
    الثلاثاء 20 أبريل 2021 - 21:12

    اللهم إن هذا منكر الله ياخد الحق في لكان حلا أو سباب

    0
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  • مظلوم
    الثلاثاء 20 أبريل 2021 - 21:12

    ومن جر هاد الاشخاص للحبس غادي يتجر لجهنم إن الله يمهل ولا يهمل

    -2
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  • عبد الصمد الأندلس
    الثلاثاء 20 أبريل 2021 - 21:14

    والله عجز اللسان عن التعبير !
    حسبنا الله ونعم الوكيل.

    0
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  • مريييض
    الثلاثاء 20 أبريل 2021 - 21:15

    العنوان يوضح الحالة لي وصل ليها المغرب من إنحطاط ديني للأسف.
    حصريا في المغرب :
    الصلاة فبلاصة مديك للجنة تديك الحبس
    اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا يارب

    0
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  • مراد
    الثلاثاء 20 أبريل 2021 - 21:16

    لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
    أطلقوا سراح المعتقلين

    2
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  • مغربي
    الثلاثاء 20 أبريل 2021 - 21:16

    القانون يعلو ولا يعلى عليه
    احترام القانون واجب على كل مغربي

    1
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  • عابر سبيل
    الثلاثاء 20 أبريل 2021 - 21:16

    لاحول ولا قوة إلا بالله ،ماهذا الزمان ،أصبحت صلاة التراويح تجر أصحابها للسجن

    -2
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  • ملاحض
    الثلاثاء 20 أبريل 2021 - 21:17

    عنوان في غير محله ، فضيحة من العيار الثقيل ، السجن لمن يصلي صلاة التراويح بحجة خرق حالة الطوارئ ، بدون إنذار … عبرة لمن تخول له نفسه أن يخرج عن السرب … سيأتي يوم نحكي لأبنائنا عن الذل والعار الذي عشناه ، الوطن بريء منكم ومن أفعالكم …

    0
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  • التراويح
    الثلاثاء 20 أبريل 2021 - 21:17

    لقد تطرقت هسبريس الى هذا الموضوع عدة مرات لاكن بعض المصلين يتجاهلون ان التراويح تعتبر من النوافل والقيام. ويمكن ان يقوم بها الفرد في بيته دون اللجوء الى هذه الافعال. فلماذا يلقي النسان بنفسه الى التهلكة وقد عفي منها شرعا. التراويح ليست صلاة مكتوبة . وسامح الله البعض وكانهم اقامو الدين كله . وان من الدين ان نطيع اولياء الامور . اما التراويج ما هي الا سنة فلماذا هذا الجهل والعناد المفضي الى السجن والى ما لا يحمد عقباه.

    0
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  • لا حول ولا قوة الا بالله
    الثلاثاء 20 أبريل 2021 - 21:18

    يا عجب في زمان أصبح فيه من يصلي يذهب للسجن ، كان الإسلام غريبا وسيعود غريبا ، فطوبى للغرباء ….

    0
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  • Rachid
    الثلاثاء 20 أبريل 2021 - 21:19

    عندما تصبح الصلاة جريمة يعاقب عليها القانون في بلد يدعي في دستوره أنه بلد مسلم فاعلم أن الجاهلية الأولى قد عادت بقوة

    0
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  • لا تستغرب
    الثلاثاء 20 أبريل 2021 - 21:19

    كنا نسمع من قبل “لقد تم توقيف عصابة اجرامية … ألقي القبض على عصابة مخدرات …” والان اصبحنا نسمع تم القبض على أشخاص حاولوا إقامة الصلاة وحكم عليهم بالسجن لا حول ولا قوة الا بالله ، اللهم اجعل أخر أيام حياتنا أحسن من أولها يارب

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