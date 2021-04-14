إقبال المغاربة على التعبد في شهر رمضان .. التزام أم عادة اجتماعية؟

يعكس “إلحاحُ” بعض المغاربة على ضرورة فتح المساجد لأداء صلاة التّراويح والعشاء تصاعد نمط جديد من “التّدين الشّعبي” المرتبط بالمناسبات وبعض الشّعائر الدّينية؛ ذلك أنّ الإقبال المتزايد على الفضاءات الدينية وأماكن التّعبد يكثر خلال شهر رمضان، فيما يتراجع في باقي شهور السّنة.
وخلال شهر رمضان، يقبل المغاربة كثيرا على المساجد لأداء الصلوات الخمس جماعة، عكس باقي شهور السّنة، التي تشهد تراجعا في عدد المصلّين. ويرى البعض في شهر الصّيام “فرصة للاستغفار والتقرب إلى الله بصالح الأعمال والدعوات”، فيما يراه البعض الآخر “من طرق إعلان التّوبة وتفادي المعاصي”.
ومنذ أسابيع، يخوض عدد من النّاشطين حملة قوية على مواقع التواصل الاجتماعي للمطالبة بفتح أبواب المساجد خلال رمضان، موردين أنّ “استمرار إغلاق المساجد، وفي المقابل فتح أبواب المرافق الاجتماعية الأخرى أمام المواطنين، هو شكل من أشكال التعسف على الحقوق الثقافية والدينية لشريحة عريضة من المواطنين”.
ويرى الباحث في الشّؤون الدّينية سعيد لكحل أن “مظاهر التدين في المجتمع المغربي تكثر، بل تكاد تطغى على سلوك الأفراد، خلال شهر رمضان، وقد تمسّ حتّى أولئك الذين لم يكونوا يؤدون صلواتهم في باقي الشهور أو لا يحافظون عليها”.
ويورد الباحث في قضايا الإسلام، في تصريح لهسبريس، أنه “قبل سنوات كان يُطلق على من لا يصلون إلا في رمضان ‘عبدة رمضان’ أو ‘عبدة الحريرة’، في حين كثرت اليوم أعدادهم، ونجدهم يملؤون المساجد أثناء صلوات الجمعة والتراويح”.
وفي هذا الصّدد، يشرح لكحل أن “للظاهرة أسبابها غير المرتبطة مباشرة بتقديس شهر رمضان الذي يجله المغاربة ويقدسونه، بل هي تعبير عن درجة الأسلمة ونجاح إستراتيجية تيار الإسلام السياسي في أسلمة المجتمع على مستوى التفكير والسلوك والمظاهر”.
وقال الباحث الجامعي إنه ”كما صار الحجاب تجسيدا لهذه الإستراتيجية ثقافة وسلوكا ومظهرا من مظاهر التدين، صار كذلك الإقبال على صلاة التراويح تعبيرا عن تغلغل هذه الإستراتيجية في المجتمع، إلى درجة تولد الاعتقاد لدى عموم المواطنين بأن صحة الصوم لا تتحقق وتكتمل إلا بأداء صلاة التراويح جماعة، التي هي ليست فريضة ولا حتى سنّة نبوية”.
ويقف الباحث ذاته عند مطالب فتح المساجد لأداء التراويح، ويقول إن “هناك أسباب كثيرة وأهدافا سياسية وراء هذه الحملة، رغم الخطر الذي يشكله وباء كورونا على الأرواح وعلى الاقتصاد”، وزاد: “هذه الأصوات ليس هدفها الرئيسي التعبد والتقرب إلى الله تعالى، وإنما لها أهداف سياسية متعددة”.
ويُعدّد لكحل هذه الأهداف في “محاولة إرباك الدولة بالضغط عليها لفتح المساجد وتوفير كل الظروف لانتشار الوباء وتفشيه في المجتمع، حتى تظهر عاجزة عن التحكم في الوضعية الوبائية، ومن ثم تأزيم الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية ودفعها إلى الانفجار عبر الاحتجاجات والاعتصامات”.
كما يقف الباحث عند الهدف الثّاني، المتمثل في “الاستقطاب الواسع، خاصة للشباب وللناخبين المترددين على المساجد، حيث يتم استغلال الدروس التي تقدم للتأثير إيديولوجيا عليهم”، وزاد: “كل تنظيم يسعى إلى استغلال مناسبة رمضان لإكثار سواد أتباعه ومناصريه”.
ويستطرد المتحدث ذاته: “مهما كانت مراقبة مضامين الدروس الدينية فإن هذه التنظيمات لها من الحيل ما يسمح لها بتمرير رسائلها بكل اطمئنان؛ ذلك أن الدعوة مثلا إلى ارتداء الحجاب وستر البدن واجتناب الاختلاط فيها ما يكفي من الرسائل الخطيرة التي تستهدف الدولة وقوانينها، إذ تصورها لرواد المساجد كأنها كافرة لا تطبق شرع الله ولا تمنع الاختلاط ولا تفرض الحجاب”.
ويعتبر الباحث أن “هذا الخطاب يوحي للمواطنين بأن التنظيمات الإسلامية هي التي تغار على الدين والأخلاق، وهي الأحق بالاتباع والنصرة، سواء في الانتخابات أو في الاحتجاجات”.
اصلا شهر رمضان جعل لاستدراك ما فات العبد من عبادات وتقصير في حق الله. والمسلمون يجتهدون في هذا السهر من باب العبادة والعادة
وفق الله الجميع
اهم شيء عندي هي الأخلاق. وخا تكون حافض القرآن بسبع روايات فلا يعنيني في شيءٍ ان كان خلقك مقيت. عندما احكم على انسان فاحكم عليه من واقع اخلاقه و ليس من ديانته. كثير من الناس من المغرب يبحثون فقط على لقب الحاج الفقيه التراويح . فقط المضهر أما الماده الخام والو.
هو سر بينهم وبين ربهم، لا يمكن أن نشق على القلوب لنكشف عن أسرارها.
مجرد عادة لا غير الا من رحم ربي..خير دليل سلوكات ومعاملات الأفراد ماعندها حتى صلة بل العكس جار ديالو مكايطلش عليه ..او يحيي صبلة الرحم بين الأقارب و الفساد والريع والجريمة والطلاق في ارتفاع ..النفاق …الى باغي الصلاة ابدأ بالسلوك والمعاملة هاذيك هي أحسن صلاة..ماشي نتسابق نحط جبهتي والأفعال ديال ابليس
نفاق إجتماعي، الإسلام طول السنة ماشي غير ف رمضان، و المشكل هو الناس مقتانعين بالنفاق ديالهم.
علاقة الانسان بربه كلما طهرت و صفت كلما ظهر ذلك على حياته و أفاد و استفاد….إيجابيا
طلب بسيط
حبذا لو قمت بنفس الإسقاط على الامارات..
هل التعبد عندهم التزام ام عادة اجتماعية كما تسعون لاستنتاجه من المغرب….
كل إناء بما فيه ينضح…..
ببساطة لأن شهر رمضان محطة إيمانية رائعة تقربنا أكثر إلى ربنا عز وجل، وهو شهر الرحمات وكلنا نلجأ فيه إلى الله تعالى لكي يرحمنا ويتوب علينا ويغفر لنا زلاتنا ويتجاوز عن تقصيرنا. فنسأله عز وجل أن يجعلنا من عتقائه في هذا الشهر الكريم وأن يثبتنا على الطاعات بعده. حفظكم الله تعالى
اتركوا الناس يعودون لربهم ويجددون ايمانهم كم من الناس عاد في رمضان واستقام حاله بعد رمضان ،الحمد لله ان الله رحمان رحيم …جاء في الحديث من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن قام ليلة القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه
نسأل الله ان يعننا على ذكره وشكره وحسن عبادته.
لا حول ولا قوة الا بالله حتى حق التدين اصبحتم تتدخلون فيه. مهما تكون الاسباب المؤدية الى اقبال الناس على العبادات في رمضان يبقى ذلك أمرا محمودا والاستمرارية بعد انقضاء رمضان تبقى امرا بيد الله و الشخص. لماذا نتدخل في ايمان الناس لنبرر القرارات ؟ اليست تلكم حرية شخصية؟ اتضربون ذلك الحق لتبرروا قرارا ما؟ مقال جد سخيف و تحليل سطحي لهدف غبي.
الباحث الجامعي يقول بأن الحركات الإسلامية هي التي تدعو إلى فتح المساجد ويكثر الوبا ء وتبدوا الدولة عاجزة ويستغلون الفرصة الدولة التي يوجد على رأسها جزب إسلامي هي نفسها التي تريد الإطاحة بنفسها قمة البحث الجامعي بالمعايير المغربية
رمضان خير و أفضل الشهور عند الله فكيف لا عند العباد؟
شوفوا شوية لديك الجيه “و فوتوا عليكم الدين”
المغاربة يقبلون على العبادة في رمضان تعبدا لا عادة لأنهم مسلمون ، و في رمضان تصفد شياطين الإنس و الجن فيظهر المعدن الأصلي للمغاربة فيقبلون على عبادة الله اكثر وهذا دليل على أن المغرب ما زال بخير رغم مايدس لهذه المملكة من دسائس في صمام أمنها الروحي ،
اصبح التعبد عند اغلب المغاربة عادة اجتماعية اكثر منه التزام ديني بدليل ان اغلب المغاربة لا يستطيعون الافطار في حالة المرض خوفا من نظرة المجتمع مع ان الله احل الافطار في المرض و ااسفر و الحيض و … اضافة انه اصبح عاديا ان لا يكون الفرد يصلي المهم ان يصوم مع ان كلاهما فرض. يجب اعدة النضر في الدين المنتشر بين المغاربة و ان الدين لله و ليس للمجتمع الله سيحاسبك لنفسك و ليس بسبب مجتمعك.
هوسكم بالاسلام السياسي اصبح مصدؤا للسخرية حقيقة.
الامر بسيط و لاداعي لتحميله اكبر مما يتحمل. توجه المواطنين للصلاة بكثرة في رمضان ما هو الا دليل لتعلقهم بدينهم و رغبتهم في تدارك ما فاتهم. كم من شخص كان رمضان سببا في عدوله عن انحرافه و فرصة للرجوع الا الله. اتركو المغاربة لدينهم و اطلبو الثبات و الهداية لنفوس تود التصالح مع الخالق غير ان اسبابا عدة قد تبعدها عن ذلك.
البعض يراها فرصة للهداية و التعود على العبادة و ليس مجرد عادة،
هل التجمعات في الاسواق والحانات لا تساهم في تفشسي المرض ما الفرق بين صلاة الظهر والعصر والعشاء لمادا لم تستدرجو ايات من القران لاعطاء الادلة تقولون قال الباحت قال فلان ونسيتم الله ورسوله
اقبال المغاربة على التعبد ليس التزام، ولا عادة، وانما سمي هذا الشهر بشهر الغفران، ليس كباقي الشهور فاوله رحمة وتانيه مغفرة، واخره عتق من النار، فهذا الشهر الكريم هو وسيلة لنتقرب اكثر فاكثر من الله عز و جل راجين رحمته، اللهم وفقنا لصيام هذا الشهر الجليل
الحقيقة اني ارى أنها أقرب إلى العادة والله مطلع على القلوب! التدين يجب أن يظهر في المعاملات في طريقة الكلام في الصدق في التربية في الأمانة….اغلب الناس غشاشون في معاملاتهم…الدين المعاملة
هذا ليس التدين الشعبي بل تجهلون أن في رمضان تصفد الشياطين و تنزل الرحمات و يتوب الله على كثير من العباد و تعتق الرقاب من النار.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أتاكم رمضان شهر بركة، يغشاكم الله فيه، فينزل الرحمة، ويحط الخطايا، ويستجيب الدعاء، فأروا الله من أنفسكم خيرًا فإن الشقي من حُرم فيه رحمة الله»
و الاحاديث كثيرة في هذا الباب
لقد أصبح المغرب مستعمرة فرنسية نتبع فرنسا حتى في الشؤون الدينية واغلقنا المساجد في وجه المتعبدون حسبنا الله ونعم الوكيل في كل من كانت له يد في هذه الاوامر الشنيعة في حق المسلميين المغاربة
انها ظاهرة من ظواهر النفاق العغائدي الممارسة العقائدية يجب الاجتهاد فيها في كل زمان ومكان وليس في رمضان و المساجد فقط
لست خبيرا في الشؤون الدينية والسياسات الدينية ولا اعلم في الدين الا ما ينفعني . وبعد قراءة العنوان والموضوع تبين لي ان السيد لكحل شرح الموضوع بشكل واضح . الالحاح على فتح المساجد لصلاة التراويح لا يقصد منها العبادات ذلك لانها غير واردة لا في القرآن ولا في السنة النبوية… المساجد تفتح للصلوات المفروضة وتبقى شبه فارغة باستثناء يوم الجمعة….وهذا يزكي ما جاء على لسان السيد لكحل الباحث الجامعي. على كل من يدعو لفتح المساجد للتراويح ان يدرك جيدا انه يدعو الى تجمعات قد تنتهي بالمآسي…وقد تؤدي الى عجز اجهزة الدولة عن مواجهة الوباء الشيء المقصود من كل هاته الحملات . وعلى هؤلاء ان يكفوا من تضليل عباد الله.
عادة وفوضى لا مثيل لها . والناس في رمضان ابعد ما يكونون عن العبادة منها في الايام العادية
هي عادة اجتماعية مثلها مثل شراء خروف الأضحية.. ليس هناك حس إيماني بمعنى الكلمة حيث تتم مراجعة النفس والتقيد بالأخلاق الحميدة.. ما دامت هناك عبادة بدون أخلاق.. فلا خير يُرجى من هذه العبادة.. يجب الاهتمام بتحسين الأخلاق في التعامل مع الغير.. سواءً كان إنساناً أو حيواناً.. أما الاهتمام بملء البطون بعد الإفطار وفي أيام عيد الأضحى فذلك بعيد كل البعد عن الإيمان بالله عز وجل.
بسم الله اارحمان الرحيم شهر رمضان الذي انزل فيه آلقرآن الكريم شهر رمضان فيه ليلة القدر خير من الف شهر شهر رمضان شهر الرحمة والمغفرة شهر رمضان شهر التوبة شهر رمضان قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه آلى يكفيك هدا أيها الكاتب المغاربة والمسلمون كافة في بقاع آلأرض ينتضرون هدا الشهر المبارك ليستغفرو ويتوبو إلى الله من الذنوب والمعاصي والكباءر لان ابواب الجنة تفتح وابواب جهنم تغلف وتصفد فيه الشياطين ويكتر فيه الخير اذن ايها الكاتب تعاليقك وتسيسك لشهر رمضان وتسيسك للحجاب وكلامك عن التوابون والمستغفرون في رمضان كلام لا أساس له لان هناك من تبدأ توبته من رمضان وخير دليل بدأت توبتي من رمضان والحمد للله
بدأ العلمانيين كالعادة للتشكيك المغاربة في فريضة الصيام . بعد ما افلحوا في إقناع السلطات لمنع صلاة التروايح .
وهؤلاء الملاحدة مرة يقولون ان العبادات شأن خاص بين العبد وربه. لا يجوز لأحد أن يتدخل فيه.
رؤساء الدول الأوربية وأمريكا وكندا وغيرهم
يبعثون ببرقيات التهاني والترحيب والتبريك للمسلمين في بلادهم
وانتم تبيعون بسمومكم إلى المغاربة
حسبنا الله ونعم الوكيل عليكم.
بالنسبة لي نفاق اجتماعي والدليل هو الكذب والتحرش والحوادث المميتة التي تقع سواء في الطرقات او الاسواق . وخلال الليل “الاكل والشراهة في الاكل واظهار عبر وسائل الاتصال الابهة والموائد المليئة بشتى انواع الاكل . ناهيك انه شهر تمتلا فيه المستشفيات لعدم احترام العديدين بنصائح الاطباء . المهم اختفت تلك الروحانية التي يتحدت عنها البعض . والدليل يشاهده المواطنين في الشارع والاسواق . اناس صائمون بزز وغياب النشاط والحيوية في العمل و الجميع على “بيك” والخصومات والشجارات والسب والقذف . حسنا عملت امارة دبي بالامارات العربية المتحدة بفتح المقاهي والمطاعم خلال نهار رمضان لمن يرغب في الاكل وايضا امرت المقاهي والمطاعم بنزع الستائر الحاجبة للنظر خارجا لكي يتمتع الزبون بالنظر في الشارع بحرية
لا تبخسوا تعبد المغاربة بالقول انها عادة بالعكس المغاربة اكثر الشعوب التزاما بالدين والدليل المساجد رغم كثرتها نجدها ملئ بالمصلين وزيادة الأجر عند التراويح مبتغى جل المغاربة الذين يتوقون الى المغفرة والقبول.
هل وصلت بكم الجرأة لتناقشو المسائل الإيمانية و النوايا القلبية
أين التعبد في زمن هذه الحكومة التي تتبع جحر ضب…ومنعهم التراويح عكس دول العالم أنا أريد أن أعرف لماذا في المغرب فقط؟ لماذا لماذا لا يمنعون الحافلات المكتظة بالبشر ولماذا لايحركون ساكنا لهاذا الإكتضاض عينهم فقط على المساجد وتعبد الله.
لم تكن محايدا في بحتك ايها الباحت ، ما فهمته من كلامك ان كل من تاب من شاب او شابة الى الله فقد تعرض لغسيل للدماغ وانه يلزمه اخد الادن والتوجه نحو المؤسسات الحكومية
لإعلان استقامته والتزامه تجاه خالقه .
الدين لله و الوطن للجميع، اذا لم أر العبادة في الأخلاق، فراه ماكاين والو،بغينا ناكلو ونشربو نقراو نداواو نتحاكمو بعدل، العدالة و التنمية تايضلو يتعبدو و غير داقو عسل السلطة ماشوروش على عباد الله،
المرجو عدم خلط العبادات بالاشياء الاخرى، لي بغا يعبد الله يسهل عليه..
كل ميسر لما خلق له.
“ولا حتى سنّة نبوية”. هذه العبارة مأخوذة من المقال أعلاه، وهي للباحث في الشؤون “الدينية” سعيد لكحل.
الحقيقة أن التراويح سنة، كل ما في الأمر أن النبي محمد صلى الله علي وآله وسلم صلى بالناس التراويح ليلتين فقط، ولما لم يصلها بعد ذلك تساءل الناس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم “محافة أن تفرض عليكم” وصلى ببيته صلى الله عليه وسلم.
وأول من جمع الناس على التراويح هو سيدنا عمر بن الخطاب
ارجو أن يتثبت “الباحثون” مما يقولون، كما ألتمس من الغراء هسبريس أن تعيد الأمور إلى نصابها، بحيث تستضيف كل من سيفيد القراء.
فمثل هذا الموضوع يمكن للباحث أن يعلق على ظاهرة التدين في رمضان من الناحية الاجتماعية أو النفسية أو السلوكية أو غيرها مما يرتبط بتخصصه.
لكن أن يصف صلاة التراويح بأنها “ليست سنة نبوية” فهذا غير ثابت، ولا دليل شرعي عليه.
فالجانب الشرعي في المسألة من اختصاص العلماء واهل الاختصاص، أما الجوانب الأخرى فللباحثين أن يقاربوا الموضوع من زوايا تخصصهم.
اتقوا الله في قرائكم، ولا تكونوا مطية للعملانية والتطبيع.
كل عام والغراء هسبريس بخير، ورمضان مبارك.
فعلا ، كل ما جاء في هذا المقال صحيح . خلال الستينات ، السبعينات وحتى التمانينات لم نر المساجد والأزقة والممرات وحتى الطرق تفرش من أجل صلاة التراويح ، بل حتى اجدادنا وابوينا لم يعرفوا هذه الصلاة ، كانوا يصلون العشاء في بيوتهم وحتى الفجر لا بخرج للمسجد الا قلبل من الناس اغلبهم عجزة ، لكن مظاهر الاسلام والدين كانت تظهر في المجتمع من خلال الاخلاق الحميدة ، التآزر ، الصدقات … كان الشباب يستحيي من الكبار وكانوا يلزمون بيوتهم وليس كاليوم . كان هناك سلم وأمان ، كان هناك اخلاص في العمل واحترام للاخر ، وكانت الثقة بين الناس . اليوم غابت هذه الاخلاق وحل محلها مظاهر للدين فقط وغلو في الدفاع عن اشياء لم يعرفها المسلمون من قبل : جلابيب جديدة ، مساجد يزدحم فيها الناس حتى وان صلوا على الطرقات . أبواق تصرخ بما لا ينفع الناس ، الدليل أنهم يتشاجرون ، يغشون ، يتسولون ، يضيعون وقت العمل …. شتان بين اسلام الأمس وإسلام اليوم
لا أعلم لماذا يحاول هؤلاء دائما الطعن في هوية المغاربة الإسلامية والتي يحافض عليها أمير المؤمنين وتجد في كلام هدا الباحث نوع من التشفي ويتهم الناس مبطنا بعبدة الحريرة في حين أن العديد يغتنم شهر رمضان للعودة إلى الله لكن الباحث يولمه رؤية المصلين والحجاب ولا يضره نحطاط الأخلاق ولا يتحدث عن الفتح الكباريات والمراقص التي تنشر الوباء
كلما كانت الشعوب أكتر تدينا كلما كانت أكتر فسادا و متخلفة حضاريا… الشعب المغربي من الشعوب الأكتر تدينا في العالم ولكن الفساد و الرشوة و الكلام الفاحش و التحرش و رمي الأزبال في الطريق و كل هذه الأمور و أخرى متواجدة في أوساط الشعب المغربي رغم تدينه.
في نظري هذه مجرد عادة في إطار النفاق الاجتماعي و ادعاء العفة و التباهي بالصلاح الظاهري. اين هو الاحسان إلى الفقراء و المحتاجين؟ أين هو التظاهر من أجل مستشفيات و مدارس. لم نر سوى خروج مجموعة من الشباب الفاشلين في حياتهم ليهتفوا في الشارع “الله أكبر” بطريقة هستيرية و كأننا أصبحنا نعيش في داعش.
مجرد عادة عند البعض، ضنا منهم فقط التعب في رمضان يمسح ذنوب السنة، ومنهم اولاءك الذين يتوقفون عن شرب الخمر 40 يوما قبل حلول الشهر الكريم. عفوا مجرد رأي
اعرف بعض الاشخاص يلعبون الورق في المقهى وراء الافطار، ويطالبون الان بفتح المساجد، و هذا لا يدخل في إطار التدين أو العادة بقدر ما هو نفاق اجتماعي و ديني .
شهر رمضان انزله الله للتعبد لا اكثر ولا اقل.و ما يؤسفني ان جل شعوب العالم الإسلامي ان لم اقل كلها تصرف كل اهتمامها الى المأكولات و المشروبات و الوصفات الغذائية التي تكدسها في المنازل و كأننا نستعد لهجوم جيش جرار من الاعداء بهدف احتلالنا و تجويعنا. مع العلم ان رمضان الشهر الفضيل هو شهر العبادة و الصيام اي من المفروض ان يتم فيه نقصان كبير في حاجياتنا من الأكل و الشرب. وهذا الامر عجيب و غريب.
و الحمد لله على ان الله تعالى جعله للصيام و ليس للأكل و الا لأكلنا بعضنا البعض.
يا أخي الحجاب فرضه الله في كتابه، الإختلاط سبب كثرة الفواحش و أبناء الحرام، أما النصح في الأمور الدينية فهو لا يقتصر على الدعاة و الأئمة، و بخصوص العادات الدينية، فرب عادة تقربك إلى طريق الصلاح و الخير، على الأقل يبقى المسجد فضاءا أطهر من المقاهي و الحانات، و الله كثر دعاة الفتن و المجون، و أصبح الناصح لأخيه، الناهي عن المنكر، الغيور على دينه و على أخلاقه، أصبح وهابيا معقدا أو مخاذعا سياسيا، أما دعاة التحرر و العلاقات الرضائية فهم أصل الوعي و الحضارة، و هم بر الأمان!
المغربي متدين بالفطرة، خلوق، غيور على أخته و أمه، لا يتأثر بأي تيار سياسي، و الدخيل على بلدنا الحبيب هم دعاة الفجور خدام الغرب و جنوده.
رمضان كريم.
يكفي أن الله قال عن هذا الشهر ،شهر رمضان فيه نزل القران و فيه ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، و الحمد الله حين نجد المغاربة يتعبدون فيه بأعداد كثيرة
للأسف الواقع سريالي بكل معنى الكلمة… لقد تدنى المستوى الفكري والمعرفي للبشر حد الإحباط والحيرة الوجودية، والمؤسف حقا هو أشباه المثقفين، الذين يسترزقون بأشباه الفكر…
يقول رسول الله عليه الصلاة والسلام :
إنَّ أمامَ الدَّجَّالِ سنينَ خدَّاعةً ، يُكَذَّبُ فيها الصادقُ ، ويصدَّقُ فيها الكاذبُ ، فيخَوَّنُ فيها الأمينُ ، ويؤتَمنُ فيها الخائنُ ، ويتَكَلَّمُ فيها الرُّوَيْبضةُ ، قيلَ: وما الرُّوَيْبضةُ ؟ قالَ الفوَيْسِقُ يتَكَلَّمُ في أمرِ العامَّةِ
الراوي:أنس بن مالك المحدث:ابن كثير المصدر:نهاية البداية والنهاية الجزء أو الصفحة:1/87 حكم المحدث:إسناده جيد.
الحمد لله لدى المسامين عقل ومنطق وجداني اهتدوا بنورهما إلى الإسلام، ووجدوا في القرآن والسنة النبوية جذور الوجد وحقيقة الوجود. يا أولي الألباب والعقول !!! عليكم بالقرآن وبسنة رسول الله عليه السلام، تدبرو، حتى لا يعبث بعقولكم من هب ودب. اللهم ارحم عبادك