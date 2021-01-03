إكراهات الوضعية الوبائية توقف تنفيذ مخطط فرنسي لترحيل قاصرين مغاربة

بينما تروّج الأوساط الرّسمية الفرنسية لقرب انتهاء معاناة الأطفال القاصرين من أصل مغربي وتوصّلها إلى اتفاق مع المغرب لإعادتهم إلى ديارهم، تصرّ جائحة “كورونا” على إفساد خطّة “باريس” الرّامية إلى إبعاد هؤلاء الأطفال من الشّوارع الفرنسية، حيث إنّ الوضع الصّحي لا يساعد على تحقيق تفاهمات بين الطّرفين.
وتؤكّد الأوساط الرّسمية في باريس أنّها أرسلت أسماء معيّنة لأشخاص يشكّلون خطراً أو تهديداً لاستقرار فرنسا، ولا يعرف ما إذا كانت هذه اللاّئحة تضمّ مغاربة؛ لكن ما هو مؤكّد هو أنّ “التّمثيليات الدّبلوماسية الفرنسية طالبت نظيرتها المغاربية بضرورة اتخاذ موقف حازمٍ وفي أقرب الآجال”.
وحتى الآن، لم تنجح أية دولة أوروبية في وضع آليات لضمان عودة القاصرين المغاربة المحميين نصوص عديدة، بدءًا من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، إلى بلدانهم؛ وهو الأمر الذي سيجعل فرنسا أمام امتحانٍ حقيقيّ لإقناع الرّباط بضرورة اتخاذ خطوات شجاعة لتنفيذ مطلب العودة.
وتشير السّفيرة الفرنسية المعتمدة في الرباط إلى أنّ “العلاقات المغربية الفرنسية عرفت، خلال السنة الماضية، إيجاد حلول لعدد من القضايا؛ أبرزها الاتفاق على إعادة الأطفال المغاربة القاصرين غير المصحوبين بفرنسا إلى ديارهم”، بينما لم تبرز أيّة خطوة في اتجاه تفعيل هذا الاتّفاق، بسبب الوضع الصّحي المتردّي في أوروبا.
وفي وقت سابق، طالبت فرنسا المصالح القضائية والأمنية المغربية بتزويدها بمعلومات بشأن هؤلاء الأطفال من أجل اتخاذ خطوات عملية لتسهيل عودتهم إلى المغرب.
وستنطلق هذه العملية خلال الأشهر المقبلة، وتهمّ عدداً من القاصرين الذين هاجروا بطريقة سرّية إلى فرنسا.
ويؤكّد مصطفى الطوسة، المحلّل والإعلامي المقيم في باريس، أنّ “نقاشا محتدماً كان داخل المجتمع الفرنسي، خصوصا “الباريسي” حول تنامي ظاهرة تواجد القاصرين من أصل مغربي في الشّوارع الفرنسية. بالنّظر إلى الخطر الأمني الذي يشكّلونه، لأنه وقعت أحداث في بعض الأحياء تبين أن هؤلاء القاصرين هم من ورائها”.
ويشير المحلل ذاته، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إلى أنّ “هؤلاء متورطون في جرائم السرقة واعتداءات جسدية على مواطنين فرنسيين؛ وهو ما دفع إلى طرح تساؤلات، من قبيل: كيف تأتي هذه الأفواج من القاصرين من المغرب إلى فرنسا؟ وكيف يصلون؟ وما هي القنوات التي يستغلونها للوصول إلى باريس؟ كيف التعامل معهم على المستوى الأمني والاجتماعي؟”.
واعتبر الطوسة أنّ “إشكالية القاصرين كانت من بين نقاط الحوار المهم بين المغرب وفرنسا.
وتمثل هاجسا أمنيا يتم مناقشته بشكل دوري”، وتابع: “لم يتم التوصل إلى حلول يمكن من خلالها التنبؤ بتفاؤل عن قرب إيجاد حل لهذه الظاهرة”، معتبراً أنّ “كورونا أجلت تفعيل الحديث بجدية حول هذا الموضوع وأجلت تفعيل الحلول التي تم التوصل إليها بين المغرب وفرنسا”.
وقال المحلل بأن “الظاهرة ما زالت موجودة ولا يزال التساؤل كيف يصل هؤلاء الشباب بهذه السهولة إلى باريس، كما أن وجودهم يشكل خطرا على سكان العاصمة الفرنسية باريس”.
نقول لفرنسا ان المغاربة من طنجة الى لكويرة، وهي بالطبع تعلم هدا جيدا، انهم يربدون منها ان تكف عن سياستها الازدواجية المكشوفة وتتخد موقفا واضحا ورسميا بمغربية الصحراء، وهي تعرف انها مغربية بالحجج والبراهين الموثوقة لديها في رفوفها كما هو الشان بالنسبة للصحراء الشرقية التي اقتطعتها من التراب المغربي ظلما وعدوانا واضافتها لمستعمرتها الجزائر. اما عن قضية القاصرين المغاربة المتواجدين خارج بلادهم فانهم محميين بنصوص عديدة، بدءًا من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، واسترجاعهم قصرا لبلدانهم سيكون ضربا صارخا في كل الاعراف والمواثيق والمعاهدات الولية؛ لهدا يكون من الواجب على فرنسا التي تتبجح يوميا باحترام حقوق الإنسان وحقوق الطفولة ان تلتزم بهدا قولا وفعلا بدون لف ولا دوران.
بالله عليكم هل فرنسا خاصة واروبا عامة،هي المسؤولة عن هؤلاء الشمكارة الذين كانوا يحلمون بالفردوس المفقود معتقدين ان الجالية تجني النقود بطريقة السهل الممتنع،وهم لا يعرفون أن أبناء الجالية يخرجون ءالى العمل مبكرا في الظلام الدامس،ويرجعون ءالى منازلهم في الظلام الدامس،وهم على هذا المنوال طيلة السنة،وياءتي مشمكر لم يشتغل قط في المغرب طول حياته ليجد عاصمة الاءنوار تنتظره على احر من الجمر.
فرنسا يجب تعامل معها بأننا دولة دلت سيادة ولسنا تحت سيادتها كيف يمكن أن ترسل هؤلاء أطفال إلى المغرب وهل لهم وتاءق تتبت بأنهم مغاربة يجب على المغرب أن يتعامل بالقانون وليس ما تريده فرنسا المستعمرة وهي من أسباب ضياع أراضينا ومسك العصا من الوسط بين المغرب والخراير لتبقى المشاكل موجودة وتحلب الطرفين . ولمدا وهي تدعي انها تايد الحكم الداتي لم نسمع لها كلمة. أنا مهاجر واطلب من الملك والحكومة أن ترفض استقبال من لا توجد لديه وتيقة مغربية. ومن سرق أو ارتكب جريمة يدخل السجن ويطلق سراح لما تنتهي عقوبته . .لمدا لا فرنسا لا توفر لهم مساكن ومساعدات على أقل من أموال الطاءلة التي تجنيها من المغرب .وفي حالة طردهم يجب أن تعطيهم أموال التي صرفها على هجرته هدا هو القانون مرجو النشر
صارت ظاهرة تسول المغاربة في فرنسا منتشرة بكثافة،، ففي الأسواق وأمام أبواب المحلات و في الطرقات تصادف شبابا مغاربة يتسولون..والغريب هو انك لا تجد أي جنسية اخرى، فقط المغاربة الذين يتسولون..اطلب من المغاربة عدم تشجيعهم على التسول وأن يكفوا عن منحهم الصدقة، ليتوقفوا عن التسول ويبحثوا عن العمل مثل كل الأجناس الأخرى..
السلام عليكم
لو كانت فرنسا ديمقراطية في قراراتها فلم تفرض العراقيل على الطبقة المتوسطة و الفقيرة في التأشيرة، بينما تتساهل مع الطبقة المخملية، و الوظائف المطلوبة التي تسرقها من دول المصدر؟
لمادا لا تعيد لنا فرنسا أطبائنا مهندسينا مخترعينا لاعبي كرة القدم العدو …. أم هؤلاء يجري في عروقهم دم آخر غير الدي يجري في المغاربة؟
لا تتبجحوا بالديمقراطية، فلقد حاربتم الإسلام و المسلمين، و كل مآسيكم تعلقونهم على الدول الفقيرة، بينما سرقتم الأخضر و اليابس من تلكم الدول …!!!
الى المذغري فرنسا الناس الا خرجو ايخدمو بكري و يرجعو معطلين كايخلصو مزيان هنا ماكاين خلاص ماكين حقوق كاين غيل المحسوبية الزبونية الحقرة … الا لقيتي لخدمة عاد اهادوك لقلتي عليهم شماكرية اكان لقاو لخير فبلدهم كاع مايخليوها . وصفتهم بشماكريا بحايلا عرفتهم واحد واحد ابراكا من الحقرة اسي عقيلة ديال القرون الوسطى