إكنيون تنتظر الرئيس الجديد للمجلس الجماعي

في رسالة موجهة إلى عامل إقليم تنغير حسن الزيتوني، طلبت مجموعة من جمعيات المجتمع المدني بالجماعة الترابية إكنيون، في إقليم تنغير، اتخاذ إجراءات إعلان انتخاب الرئيس الجديد للجماعة بعد صدور الحكمين الابتدائي والاستئنافي القاضيين بعزل الرئيس السابق محمد إكيس.

وأشارت الرسالة، التي توصلت هسبريس بنسخة منها، إلى أن الجماعة مازالت تسير من طرف النائب الأول للرئيس، رغم مرور حوالي ثلاثة أشهر على صدور الحكم الاستئنافي القاضي بعزل الرئيس السابق، والتمست من المسؤول الإقليمي “التدخل الفوري لتطبيق القانون وتسريع وتيرة الأحكام القضائية”.

وطالبت الجمعيات الموقعة على الرسالة عامل الإقليم بـ”إرجاع الأمور إلى حالتها الطبيعية، وذلك بالدعوة إلى انتخاب رئيس المجلس الجماعي لإكنيون”، منبهة إلى أنها لاحظت “اختلالات في تدبير المشاريع المنجزة خلال هذه الفترة، وكذلك توقف التنمية وعدم القدرة على تثبيت المشاريع، ومنها مشروع ملعب القرب بمركز إكنيون”.

كما طالبت الجمعيات سالفة الذكر أيضا عامل إقليم تنغير بـ”التدخل لعرض نقطة اختيار موقع بناء ملعب القرب على المجلس الجماعي لإكنيون قصد التداول والمصادقة عليه في دورته المقبلة”.