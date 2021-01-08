إلغاء اللائحة الوطنية يقسم شباب الأحزاب السياسية بين مؤيد ومعارض

أثار الاتفاق بين وزارة الداخلية والأحزاب السياسية على إلغاء لائحة الشباب الوطنية ونية “أم الوزارات” تقديم المقتضى ضمن التعديلات المقبلة على القوانين الانتخابية، استعدادا للاستحقاقات الانتخابية المزمع تنظيمها سنة 2021، حالة من الانقسام الحاد بين شباب الأحزاب بين مؤيد لها باعتبارها نوعا من التأهيل ورافض لها لكونها نوعا من الريع السياسي.
وكشف عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، في حوار مع هسبريس، أن وزارة الداخلية وافقت على المقترح الذي دافع عنه حزب “الجرار”، مشيرا إلى أنه تقرر إضافة 30 مقعدا برلمانيا لصالح النساء. وبناء عليه، سيتم تغيير القانون التنظيمي لمجلس النواب، الذي ينص على أن تتضمن اللائحة الوطنية جزأين الأول يضم أسماء ستين مرشحة والثاني أسماء ثلاثين مرشحا ذكرا لا تزيد أعمارهم عن أربعين سنة في تاريخ الاقتراع، لتصبح اللائحة للنساء فقط.
وتفاعلا مع هذا المستجد، اعتبر الحسن السعدي، رئيس شبيبة حزب التجمع الوطني للأحرار، أن التراجع عن تمثيلية الشباب سينعكس سلبا على التجربة الديمقراطية للمغرب، معبرا عن امتعاضه مما وصفه “التناول المبخس لمكانة الشباب في المشهد السياسي الوطني، وتعمد الإساءة إلى الشباب المغربي وتصويره بأنه يلهث وراء مناصب ريعية”.
وفي تصريح مكتوب توصلت هسبريس به، قال السعدي إن “اللائحة الوطنية للشباب مكتسب مشروع لهاته الفئة التي تتطلع إلى المساهمة في اتخاذ القرار السياسي في البلاد، عبر هاته الآلية التي لا مفر منها في ظل صعوبة ترشيح الشباب في الاقتراع المباشر لأسباب متعددة معروفة لدى الجميع”.
وسجل المسؤول عن شبيبة “الحمامة” أن “اللائحة الوطنية للشباب قدمت أطرا وكفاءات من مختلف الأحزاب استطاعت أن تبرز بقوة في المشهد السياسي وتساهم في تجويد العمل البرلماني وتغني الحصيلة التشريعية لمجلس النواب”، مشيرا إلى أن “التلويح بإلغاء هاته الآلية بدون تقديم بدائل موضوعية وناجعة هو حيف وتراجع حقيقي ستكون له نتائج وخيمة ولن تزيد إلا في العزوف الانتخابي والسياسي”.
في مقابل ذلك، يرى هشام عيروض، أحد شباب حزب الأصالة والمعاصرة، أن “تنزيل العمل باللائحة الوطنية للشباب بين أنها حق مكتسب مهم أريد به باطل”، مسجلا أنه “عوض أن تكون آلية لتجديد النخب أصبحت مدخلا للريع والمحسوبية والزبونية، على حساب الكفاءة والانتماء الحزبي والسياسي”.
وفي تصريح مكتوب له توصلت به هسبريس، قال عيروض إن اللائحة الوطنية “استعملت، في كثير من الحالات، في إغراق التنظيمات الشبابية في تشنجات وصراعات لا حصر لها”، منبها إلى “التسابق المحموم والعنيف في كثير من الأوقات نحو تصدر هذه القوائم وانفراد طرف دون غيره بهندستها وتشكيلتها بعيدا عن مؤسسات وأجهزة الحزب المعنية بالأمر”.
وشدد عيروض على أن “النتيجة الكارثية لذلك ما نراه قبيل كل محطة انتخابية من صراعات وكولسة وتقرب وتملق للنافذين من داخل الحزب للحصول على “تعيين” في اللائحة عوض إجراء الأمر عن طريق الانتخاب أو التوافق بين شابات وشباب الحزب الواحد كأقل ما يمكن إقراره”، مضيفا أن “اللائحة الوطنية للشباب اجتهاد تم العمل به في سياق وطني ودولي معين، وهي ليست قرآنا منزلا ولا صكا موثقا في حوزة القيادات الحزبية”.
وفي هذا الصدد، قال المتحدث نفسه إن الواقع يؤكد أن إجماعا قد تحقق على عدم نجاعتها وفعاليتها بالشكل المطلوب والمنتظر منها، فلن يكون من الأجدر الاستمرار في العمل به، داعيا إلى التفرغ للبحث عن صيغ أكثر إبداعا، تمكن من الاستفادة من الكفاءات والطاقات التي يزخر بها الوطن، والتفرغ، بالمقابل، للانكباب على تقوية البنية التنظيمية للشبيبات الحزبية وتنويع وتجويد فضاءات الاستقبال وطرق وآليات الاستقطاب ومجالات التكوين والتأطير والترافع.
لا للوائح الوطنية الخاصة بالشباب ولا للخاصة بالنساء نعم للكفاءات نساء وشبابا وشيوخا . نعم للعمل الجاد والمتفاني والمخلص لأجل تنمية حقيقية للبلد .
الشباب هم عماد التقدم ومستقبل الدول، والسبيل إلى نهضة المجتمعات، والعنصر الأهم فيها و يجب أن تعطى لهم أهمية كبيرة في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة و اشراكهم بقوة في جميع المؤسسات جماعات ، جهات و برلمان
مشاركة الشباب في الشأن العام امر ضروري لتغيير ظروف البلد نحو الافضل
من وجهة نظري أنا راه لكيعتي صوتو على هاد المنافقين شفارة غادي اتحاسب عليه
نحن اليوم أمام حقيقة لا يمكن تغيرها وهي ان العنصر الشاب في المجتمع يلعب دورا مهما في التغيير السياسي بحيث تحدث عدة اصلاحات ناتج عن التفكير الايجابي الناتج عن هذه الفئة الشابة و في نظري أرى أن مشاركتهم في العمل السياسي سوف يعطي ثماره في بناء مستقبل زاهر في مجتمعنا لذى اطلب من هذا العنصر المشاركة في هذه الحملة للنهوض بواقع اجمل ومستقبل زاهر
من حق شباب يعبر على الرأي ديالو او يشارك في المجال السياسي كنتمناو تعطى فرصة ل شباب هذا المرة
الشباب اليوم من حقو انه يكون ممثل فجميع المجالس والجماعات والجهات المغرب يزخر بكفائات شبابية مهمة لذا خص نعطيو فرصة لهاد الشباب
اليوم اصبح للشباب دور كبير في تنمية وبناء المجتمع، ولا يقتصر دورهم على مجال محدد، بل يتقاطع مع جميع المجالات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، ومختلف قطاعات التنمية، وهذا يفرض على الاحزاب السياسية اقحام الشباب في جميع المؤسسات جماعية و جهوية و برلمانية و كذا من خلال اعطائهم مكانة مهمة في اللوائح الانتخابية
كثيرا ما يستبعد الشباب كمرشحين سياسيين و عادة ما ينظر إلى السياسة كمساحة للرجال ذوي الخبرة السياسية، و لكن اليوم و مع التغييرات التي تعرفها بلادنا تفرض على الاحزاب السياسية عامة وضع الثقة في الشباب و اقحامهم في المراتب الاولى في اللوائح الانتخابية الجماعية و الجهوية و البرلمانية
على الشباب المشاركة بقوة في اتخاد القرار ودالك عبر المشاركة الفعالة في المجال السياسي حان وقت التغير والاصلاح لبناء مجتمع افضل
لا أحد يمكنه أن يتجاهل أن رهان الشباب والمشاركة السياسية أضحى يكتسي طابعا جوهريا في صلب اهتمامات صناع الحياة العامة لدى على الاحزاب السياسية المغربية بدورها أن لا تتجاهل هذه الفئة و اقحاهم على مستوى جميع المؤسسات جماعات ، جهات و برلمان
لكنا فعلا كنهتمو بالشباب فهادي هي المناسبة اننها نعطيوهم فرصة يشتاغلو داخل جماعاتهم ومجالسهم التغيير اكون منهم ونصالحو الشباب مع السياسة
إن وجود الشباب في مناصب صنع القرار يفيد جميع المواطنين وليس الشباب فقط لأنهم يعرفون جيدا الأوضاع التي تمر بها بلادنا و يعرفون كيف يتعاملون معها و تغييرها لدى يجب على الاحزاب السياسية و الدولة أن تدرك جيدا بأن اشراك الشباب في جميع الموسسات جماعات و جهات و برلمان هو الحل الصحيح لتحقيق التغيير
للشباب الحق في المشاركة في المجالس الإنتخابية ، ذلك ما يساهم في إعطاء فرص لشباب ذو كفاءات عالية ، ايضا في تمثيل جهته و تطويرها في جميع زواياها الإجتماعية و الإقتصادية الى غير ذلك
من حق كل شاب يمثل الجماعة ديالو او يوصل صوتنا حنا الشباب باش نغيرو هذا البلاد إلى الافضل
الشباب المغربي يمثل الشريحة العمرية الأوسع في الهرم السكاني، وهو التواق إلى خدمة بلده من خلال حضوره الفاعل في المجتمع المدني و هذا يفرض على جميع الاحزاب السياسية اشراك الشباب في جميع المؤسسات على مستوى الجماعات و الجهات و البرلمان
للأسف هاته اللائحة تحولت إلى وسيلة للتسول السياسي، مع إلغاء هذه اللائحة سيذهب الإنتهازيون إلى الدواوين و يعود المناضلون الحقيقيون إلى هياكل الشبيبات، و يجب أيضا إلغاء اللائحة الوطنية للنساء و احترام الكوطا. سالات يامات الباكور.
باش نساهمو فالتغييير باش فعلا تكون عندنا حكومة شبابية ونشوفو الشباب فقبة البرلمان وماشي غير صحاب باك صاحبي هوما لكاينين فهادي هي الفرصة اننا نشجعو الشباب اترشحو داخل جماعاتهم ومجالسهم خص نشوفو فقبة البرلمان شباب كيمثلو جميع جهات المملكة
الشباب هم أكثر الفئات دراية بالاوضاع التي تعيشها بلادنا كما أنهم يلعبون أدوارا مركزية وتحفيزية في التحركات من أجل الديمقراطية و يجب على الاحزاب السياسية أن تعطيهم فرصة في التوجود بجميع المؤسسات الجماعية و الجهوية و البرلمانية
دائما كتعطى الفرصة لنفس الأشخاص اليوم الفرصة خاصها تعطى الشباب كنتمنى شباب مايفلتوش هذا الفرصة باش كلشي يسمع صوتنا
الشباب يعتبر من رموز القوة و الشجاعة لكونه فئة مثقفة و يسعى للتغيير و بناء افكار جديدة ، كذلك بناء مجتمع صالح
الشباب قوة اجتماعية رئيسية في المجتمع واكبر من اي قوة اجتماعية اخرى فلا يمكن حدوت اصلاح وتغيير دون مشاركتهم في العمل السياسي بدوري ادعو هده الفئة للمشاركة بقوة من اجل مستقبل افضل
الشباب هو الحل بغينا نشوفو برلمان شبابي بغينا نلقاو فكل جهة شاب وشابة كيمثلونا عينا من نفس الوجوه كل سنة بدون اي تغييير
الشباب المغربي الحر يجب ان يعبر عن رأيه في الساحة السياسية و خاصة في المجالس و الجماعات و البرلمان هذي وقتكم
اذا مكانش الشباب جزء من القرار معمر البلاد غتبدل فيها شي حاجة حيث الشباب هم من يحتكون بالحياة اليومية و الناس و على دراية بشنو خاص يتغير و شنو خاص يتتطور
يجب على الاحزاب السياسية إدماج الشباب في شتى مناحي الحياة وإشراكه في صنع القرار العمومي، وتمكينه من مؤسسة تعنى بقضاياه منها جماعات و جهات و برلمان
تحسين المشاركة السياسية للشباب على امتداد المؤسسات الانتخابية جماعات جهات برلمان هو دليل على الممارسات السليمة للسياسة كما أنه دليل على نزاهة و ديمقراطية
لشاب المغربي أصبح من حقو يشارك الآراء ديالو السياسية من أجل تغيير البلاد للافضل
هادي هي الفرصة باش نشجعو الشباب اترشحو و يساهمو ف التغير
التغير بين ايادي الشباب… مغرب الغد هو شباب اليوم جاء الوقت لي خاص صوت الشباب يتسمع
المغرب فيه من الكفائات الشبابية المهمة لتقدر تسير البلاد وتزيد بيها للقدام عينا من الشيوخ وصحاب الشكارة
#الشباب_هو_الحل
لدى الشباب الحق في تمثيل جهة أو جماعة معينة ، كذلك فرض ارائهم في قضية معينة
يجب أنعطي الشباب مكانته التي يستحقها في المغرب عكس البعض الذين بلغو من العمر عتيه ولا زالو يعتقدون أنهم شباب
اشراك الشباب في جميع المؤسسات الانتخابية، جماعات ، جهات ، برلمان هو الحل الامثال لتجاوز الازمة التي تمر بها بلادنا و الاضاوع الموزرية التي كان ورائها سوء التسيير و التدبير العشوائي للمسؤولين أكل عليهم الضهر
دعم حزب التجمع الوطني للأحرار للتمثيلية الشبابية هو تجديد للديمقراطية و إعطاء صوت للشباب في صنع القرار السياسي هو حافز و تشجيع على المشاركة السياسية و يجب على جميع الاحزاب السياسية أعطى الحق للشباب في التمثيلية على مستوى جميع المؤسسات جماعات جهات و برلمان
لكنا فعلا كنهتمو بالشباب فهادي هي المناسبة اننها نعطيوهم فرصة يشتاغلو داخل جماعاتهم ومجالسهم التغيير اكون منهم ونصالحو الشباب مع السياسة
باش نشوفو مستقبل زاهر او مغرب افضل ضروري من مشاركة الشباب في المجال السياسي و بقوة
لكنا فعلا كنهتمو بالشباب فهادي هي المناسبة اننها نعطيوهم فرصة يشتاغلو داخل جماعاتهم ومجالسهم التغيير اكون منهم ونصالحو الشباب مع السياسة
يجب أن نُشجع الشباب على أن ينظر ويسير إلى الأمام، ولا يقف ويلتفت إلى الخلف إلا ليعرف مبدأ طريقه
دابا هذا لي فشبيبة الاحرار، لا يرى ان هاد اللائحة ريع؟ واش حيت لا يرى فعلا أو لانه يريد حقه من الريع ومن بعد تولي ريع ؟
الشباب المغربي له كامل الحرية و الحق في التعبير عن آرائه و مواقفه تجاه كل القضايا
يجب التنويه بعمل حزب التجمع الوطني للأحرار في دعم الشباب و تشجعيهم على الانخراط في العمل السياسي و هذا ان دل على شيء فإنما يدل على الثقة التي يضعها هذا الحزب في الشباب في صنع القرار السياسي و نتمنى من جميع الاحزاب السياسية بالمغرب اعطى فرصة للشباب في التواجد على مستوى الجماعات و الجهات و البرلمان
اعتبارا لكون الأحزاب السياسية آلية من آليات تفعيل المشاركة السياسية للشباب، فقد أضحى لا مناص لهذا الفاعل المجتمعي من تجاوز النظرة التقليدية للشباب كفئة لا تصلح إلا لتأثيث المهرجانات والتجمعات الخطابية وكونهم أرقاما انتخابية ليس إلا، و اقحاهم في جميع المؤسسات جماعات جهات و برلمان من خلال اعطائهم مراتب متقدمة في اللوائح الانتخابية
على الشباب اعادة الاعتبار لدورهم الفعال في المجتمع ودالك يتحقق بمشاركتهم في الحياة السياسية والعامة وصل وقتكم من اجل التغير
خصنا نغيرو طريقة تفكيرنا شوية ونعطيو للشباب فرصة انهم اكونو فمواقع القرار لانه بلادنا محتاجة لكفائاتها وافكارها الشبابية .
الشباب المغربي الحر يجب ان يعبر عن رأيه في الساحة السياسية و خاصة في المجالس و الجماعات و البرلمان هذي وقتكم
الشباب والتجديد لتجسيد روح التغيير ورسم مسارات جديدة، هذا ما يطمح له الشاب المغربي في الساحة السياسية
جات الوقت باش صوت الشباب يتسمع او ان شاء الله ايلا الشباب دخل السياسة البلاد غاتزيان او تزيد القدام
لازم الحق اتعطى للشباب يمثلو الجماعات والجهات ديالهم لان الفئة الشبابة هي مستقبل الغد
المشاركة السياسية هي أساس الديمقراطية والتعبير الواضح عن مبدأ سيادة الشعب وتقضى المشاركة السياسية وجود شباب لأنهم الاكثر اهتمام بالشأن العام و وجودهم في جميع المؤسسات جماعات و جهات و برلمان و سيحقق التغيير الصحيح الذي يتمناه الشعب المغربي
لازم علينا كشباب مغربي ننخرطو حتا حنا خضم السياسة باش نكونو عند مجلس القرار و نوصلو صوتنا
إن الرهان على الشباب رهان على المستقبل، وصنع المستقبل لا يستقيم إلا على مكتسبات الحاضر برؤى استشرافية ومستدامة، لذا وجب العمل على تقريب المسافة بين الشباب باعتبارهم من المفترض أن يتموقعوا في المستقبل المنظور كصناع للحياة السياسية، وإعادة تجسير روابط الثقة بينهم وبين الفعل السياسي و ذلك من خلال اعطائهم مكانة مهمة في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة و اشراكهم في جميع المؤسسات، جماعات جهات و برلمان أمر مفروض
باش نقدرو نبنيو بلاد قوية خص اليوم نعطو للشباب حقو سئمنا من نفس الوجوه السياسية لمعمرها بدلات ولا غادي تبدل شي حاجة وهدشي شفناه سنين هادي .
صراحة اتوافق مع رأي عيروض ، لأنه ببساطة لا يمكن للائحة الوطنية للشباب ان تبقى ما دامت تشكل من ابن فولان وعلان ، حان الوقت للقطع النهائي مع الريع
الشاب المغربي ينتظر دائما فرصته باش يبرز صوتو و يوصل أفكار لارض الواقع
انخراط الشباب فالسياسة ضروري… جات الفرصة اليوم باش الشباب المغربي يفرغ الطاقات لي عندو في تغير البلاد لي الأفضل
يجب أنعطي الشباب مكانته التي يستحقها في المغرب عكس البعض الذين بلغو من العمر عتيه ولا زالو يعتقدون أنهم شباب
تمثيلية الشباب في المجالس المنتخبة انصاف وتأكيد لمساهمته الفعالة في تدبير الشأن المحلي
يجب على الشباب ان يعرف ان مشاركتهم ومساهمتهم في العمل السياسي ينعكس ايجايا في كل قضايا الوطن والمجتمع ونبد اللامبالاة والانخراط في العمل الوطني وكذا اشعارهم بدورهم في بناء الوطن واستقراره
هذه هي فرصة الشباب يعبرو عن الرأي ديالهوم باش يولي صوتهوم مسموع
الشباب من شحال هادي وكيتسنا ولو فرصة واحدة باش يثبت جدارتو فالمجال السياسي..
الحمد لله عندنا كفائات شابة قادرة تزيد ببلادنا القدام
يجب على الشباب ان يعرف ان مشاركتهم ومساهمتهم في العمل السياسي ينعكس ايجايا في كل قضايا الوطن والمجتمع ونبد اللامبالاة والانخراط في العمل الوطني وكذا اشعارهم بدورهم في بناء الوطن واستقراره
يجب على الاحزاب السياسية أن تدرك بأن اشراك الشباب في جميع المؤسسات الانتخابية بما فيها الجماعات الجهات و البرلمان هو الحل الامثال لأسترجاع الثقة في الفاعل السياسية و العمل السياسي عامة
اشراك الشباب في السياسة و في جميع المؤسسات جماعات جهات برلمان هو أحد أشكال الديمقراطية التشاركية، كما أنه إحدى أشكال الحكم الصالح، و مشاركة الشباب ستعزز من التنمية السياسية، وتفعيل المشاركة السياسية للشباب سيقلل من حالة الفراغ السياسي التي يعيشها الشباب عبر تهميشهم وعدم الاهتمام بقضاياهم في برامج وأنشطة الأحزاب السياسية
هذه اللائحة ريع فريع وانتهى الكلام ويجب حذفها بالمرة
اليوم خاص الشباب اترشحو داخل الجماعات و المجالس هذي فرصة لتغيير فكرة الشباب تجاه السياسة
فعلا خاصنا نعطيو فرص للشباب يمثلو الجماعات ديالهم و المحيط ديالهم باش نشجعو شباب آخرين على الانخراط فالسياسة
الشباب اليوم يشكل قوة اقتراحية ويجسد ارادة في التغيير وبناء مجتمع حداثي ديمقراط
تمثيلية الشباب في المجالس المنتخبة انصاف وتأكيد لمساهمته الفعالة في تدبير الشأن المحلي
العزوف السياسي الذي انتشر بشكل واسع خاصة في أوساط الشباب قد تفاقم نحو منحى يهدد البناء الديموقراطي في المغرب وتكريس المشيخة الحزبية في الوقت الذي يوجد شباب مثقف و واع و أطر أكفاء قادرين على حمل مشعل التنمية في هذا الوطن
اليوم أصبح اشراك الشباب في الانتخابات الجماعية و الجهوية و البرلمانية أمر مفروض على الاحزاب السياسية المغربية لأن هذه الفئة أتبثت قدراتها على صناع القرار و التغيير في مجموعة الجماعات التي يدبيرها روؤساء شباب
الشباب من حقهم يمثلو الجماعات ديالهم او اليوم جات الفرصة كنتمنا الشباب ما يفلتوهاش
مشاركة الشباب في السياسة امر ضروري باش نزيدو بالبلاد للقدام
يجب على الشباب ان يعرف ان مشاركتهم ومساهمتهم في العمل السياسي ينعكس ايجايا في كل قضايا الوطن والمجتمع ونبد اللامبالاة والانخراط في العمل الوطني وكذا اشعارهم بدورهم في بناء الوطن واستقراره
الشباب هم الدينامو و مصدر الدينامية التي يشهدها المغرب يجب انعطي الفرصة لهم في المشاركة السياسية
كلنا من اجل انخراط الشباب فالسياسة، هادي هي الفرصة ديالنا باش نوصلو صوتنا و نغيرو المحيط ديالنا للافضل
اللائحة الوطنية يجب ان تلقى ويتم الاعتماد على الكفاءات ، اوفع رأي وهبي وعيروض
الشباب اليوم يطرح اشكاليات وحقوق من بينها الحق ان يكون ممثل فجيع المجالس والجهات المغربية
Pour les jeunes qui constituent le segment le plus important dans les sociétés, et en fonction de leur pourcentage, la vitalité de la société se mesure à la hausse ou à la baisse en fonction de leur abondance ou de leur manque de composition, et chaque fois que les jeunes trouvent un intérêt scientifique étudié de la part de l’ état et de l’organisation civile spécialisée, nous obtiendrons un segment de jeunes intelligent, actif et éclairé capable de progresser lui-même et la société dans les rangs des états
الشباب خاص اكونو فجميع مستويات المسؤولية من الوزارة تال عضو فمجلس جماعي، و هدشي ميمكنش أكون الا مدرناش فيهم الثقة.
الطاقات الشبابية المغربيه بغينا نشوفهم في البرلمان و الجماعات و المجالس عينا من نفس الوجه
#هادي_وقتكم
لازم علينا نعطيو القيادة لشباب اليوم لكونه طاقة خاصها تفرغ فكل ماهو أفضل للبلاد و نبدلو المواقف السلبية اللي كيشوفوها الشباب على بلادنا
وصلات الوقت ليخاصنا حنا كشباب نتاحدو و نديرو يد فيد و ننخرطو فالمجال السياسي باش نزيدو ببلادنا القدام
على الشباب ان يضطلع بدوره الحقيقي محاولا التغير والاصلاح وبشروط جديدة ودلك بتفعيل دورهم في المجال السياسي وبالمشاركة الفعالة في هدا المجال وعلى الاحزاب والحكومات المحلية والوطنية استثمار هده الطاقات لتحقيق الهدف
مشاركة الفئة الشابة في المجال السياسي يمكن ان تكون لها اثار ايجابية على اطمستوى التنمية الاستراتيجية التنموية للبلاد
الشباب قوة اجتماعية رئيسية في المجتمع واكبر من اي قوة اجتماعية اخرى فلا يمكن حدوت اصلاح وتغيير دون مشاركتهم في العمل السياسي بدوري ادعو هده الفئة للمشاركة بقوة من اجل مستقبل افضل
يجب تشجيع الشباب بالالتحاق بالسياسية من اجل تحقيق الافضل للبلادنا
هادي وقتنا كشباب باش نهزو المشعل و نحققو إنجازات لبلادنا ف سن مبكرة و يكون عندنا رأي فالمجتمع، نحن الشباب لنا الغد ✌️
لا الشباب ولا كبار من ممثلي الأحزاب يقومون بالدور المنوط بهم الا وهو مراقب السلطة التنفيدية فالصراعات تبقى دائما محصورة فيما هو بعيد عن اهتمام المواطن وتطلعاته وتعطي انطباعا اننا ما زلنا بعيدين عن الانتقال الديمقراطي حيث الشعبوية والانتهازية السياسية .
صوتنا ورأينا له اهمية كبرى ايلا بغينا نغيرو البلاد لاحسن مخصناش نسكتوا نخارطو فالسياسة و نعبرو عن رأينا
الشباب اليوم من حقهم يساهم و يشاركو الأراء ديالهم بكل حرية من اجل مغرب افضل
على الشباب ان يضطلع بدوره الحقيقي محاولا التغير والاصلاح وبشروط جديدة ودلك بتفعيل دورهم في المجال السياسي وبالمشاركة الفعالة في هدا المجال وعلى الاحزاب والحكومات المحلية والوطنية استثمار هده الطاقات لتحقيق الهدف
لازم علينا نعطيو فرص للشاب المغربي باش يفرز طاقتو و يبين لينا الشاب المغربي علاش قاد و حنا نضع كل ثقتنا في الشباب المغربي.
من لا يزال متمسكا بهذه اللائحة التي أفسدت شباب الاحزاب هو من يريد استمرار فساد السياسة وهو من يدافع على الولاءات والترضيات والاستقطابات التي تقوم بها قيادة الاحزاب بين الشباب وتفضيل بعضهم على بعض حسب الأهواء وأشياء أخرى
يجب تشجيع الشباب بالالتحاق بالسياسية لا للعزوف عنها لان عزوفنا عن السياسية سيبقى الحال كما هو عليه بالارادة يمكن تغير
هادي هي الفرصة باش نشجعو الشباب اترشحو و يساهمو ف التغير
Notre jeunesse d’aujourd’hui est capable de changement politique, il est temps de changer
نحتاج في البرلمان كفاءات قادرين على إنتاج تشريعات جيدة و بسرعة و مختصين في شتى المجالات قادرين على مراقبة عمل الحكومة بكل كفاءة أما لوائح النساء و الشباب الريعية فإنشاؤها كان خطأ و هي لا تصلح سوى لوزيعة المناصب على أقرباء قياديي الأحزاب.
نحن مع الشباب و سنظل مع فكرة ادماج الشباب فالسياسة، لأن هذا هو الحل الوحيد اللي غادي يقدر يزيد ببلادنا للأفضل
هادي وقت الشباب و قت التغيير و التطور من خلال المشاركة في المجال السياسي
بما ان الشباب يمتل اكتر من تلت السكان فلا يمكن تصور حياة سياسية وممارسة ديمقراطية سليمة دون مشاركة فعالة من جانب تلت السكان في العملية السياسية لدى نحن كشباب مغربي حر يجب علينا التصالح مع السياسية والمشاركة بشكل فعال من اجل مستقبل واعد ومزدهر
بما ان الشباب يمتل اكتر من تلت السكان فلا يمكن تصور حياة سياسية وممارسة ديمقراطية سليمة دون مشاركة فعالة من جانب تلت السكان في العملية السياسية لدى نحن كشباب مغربي حر يجب علينا التصالح مع السياسية والمشاركة بشكل فعال من اجل مستقبل واعد ومزدهر
هاي هي وقتنا كشباب باش حتا حنا ننخرطو فالمجا السياسي و نكونو عند مجلس القرار و نوصلو صوتنا
اذا مكانش الشباب جزء من القرار معمر البلاد غتبدل فيها شي حاجة حيث الشباب هم من يحتكون بالحياة اليومية و الناس و على دراية بشنو خاص يتغير و شنو خاص يتتطور
كشابة سأقاطع الانتخابات القادمة ما دام شباب اللوائح لا يمثلونني كمواطنة شابة مغربية ، لأن جل من يصعدون عن طريق هذه اللوائح تنعدم فيهم الكفاءة والمسؤولية .
باش بلادنا تزيد للقدام خاص صوتنا كشباب يتسمع و تتعطانا فرصة نكونو جزء من القرار
في مجتمعنا نرى شريحة الشباب اكبر شريحة لم تأخد دورها وحجمها الحقيقي في المشاركة السياسية الفاعلة ولا في غرف صنع القرار لمادا هدا التهميش حان الوقت باش الشباب اعطي الكلمة ديالو وادخل بقوة في المشهد السياسي
Les jeunes sont l’élément de vitalité et de générosité dans la société, ces caractéristiques les nomment à l’avant-garde du changement et pionniers de tout ce qui est nouveau
من شأن مشاركة الشباب في المجال السياسي ان يساهم في تحسين البلاد بشكل كبير فهم على دراية بكل ما تحتاجه البلاد
الشباب ركيزة اي مجتمع ديمقراطي حر لابد من تشجيع هده الفئة وادماجها في المجال السياسي وتولي الامور السياسية بغاية التطوير وكدا خلق التغير في المجتمع
مايمكنش نبنو مستقبل افضل بلا متكون هناك فئة شابة تحمل المشعل حان وقت التغير سئمنا من تكرار نفس الاخطاء مرحبا بالشباب في المجال السياسي
فقط حتى لا يتم تغليط الرأي العام، حتى واحد ما ضد الشباب وتحمله للمسؤولية لكن ايضا ماشي على حسب جودة التشريع وحسن سير المؤسسات,
البام من ديما كان في طليعة المدافعين على الشباب والتشبيب، واليوم البام في طليعة الرافضين للائحة الريع لان غاياتها فسدت ومسببات وجودها انعدمت.
الشباب عليه ان يتأطر في الاحزاب والشبيبة وينطلق في مهامه التمثيلية من الجماعات الترابية ومجالس الجهات، ليحقق التراكم والتجربة ليستحق ان يكون ممثلا للامة
فعلا شباب اليوم هم فرسان التغيير و مستقبل الغد , هادي وقتكم
حتال ايمتى غنبقاو نشوفو نفس الاوجه بلا تغيير ، كنطالبو كشباب و شابات عونا في تحقيق كامل الحقوق نقطه وانتهى
يقول المثل : من يريد المستقبل و يخطط له لابد ان يضع الجيل الجديد في اعلى أولوياته
شباب اليوم مفعوم بالقوة و الأمل و لديهم إمكانيات لا حصر لها ، نحن نؤمن بان تشجيع الشباب على تحقيق طموحهم قد يحدث تغييرا اجتماعيا إيجابيا
ربما قد تستغل كنوع من الريع الذي يوظفه المعمرون في البرلمان، من أفراد ولوبيات في ملء هذه اللائحة بابنائهم واقاربهم واتباعهم من الشباب.
فتكون هذه اللائحة تسير عكس ما وضعت من اجله.
أصبحت المشاركة الشبابية موضوع ساعة اليوم ، فقد أدى شعور معظم الشباب بالظلم السياسي و الاجتماعي الذي يمارس بحقهم
شباب الأحزاب، للأسف الشديد، جزء منهم حتى لا أعمم، مابقاوش مهتمين بالسياسة والتكوين والتأطير، باغيين الامتيازات والسيارة والتعويضات وعيشة الرفاهية التي يرى قادتهم السياسيون ينعمون فيها.
للأسف، مرة أخرى، القيادات الحزبية تقدم نموذجا مشوها للعمل السياسي وتسوق له وإن بطريقة غير مباشرة أن السياسة هي الطريق السهل والأقصر للاغتناء
نحن ضد لاءحة النساء فهي لاءحة الريع متل لاءحة الشباب لاءحة الشباب كوتا النساء تخريجة السياسية من الاحزاب الفاسدة لكي تمارس الفساد السياسي لاءحة توضع فيها الاحباب والاصحاب وصاحبات يتم الشراء المقاعد فيها بي ملابين يدفعها مرشحون الزعماء الاحزاب بسبب انه المقعد مضمون فاءز لا يقوم بي اي المجهود في الانتخابات كسب والاقناع الناخبين اللواءح الريع يجب تلغى انها ضد المساواة المرشحين لاءحة النساء التمييز السلبي وليس التمييز الايجابي ضد المساواة النساء امراة يجب تنزل الانتخابات بي نفسها تقنع الناخبين برنامجها ليس فقط لي انها امراة هناك الناخبين يصوتون على النساء اكثر من الرجال انا شخصيا صوت على امراة اعجبني برنامجها الانتخابات البلدية نجحت في الداءرة صوت عليها الرجال الداءرة في الانتخابات الفردية ليس لاءحة النساء برنامجها كان افظل من البرامج المرشحين الرجال لم يقدموا الداءرة شىء تشبعونا كذوب انتقمنا منهم صوتنا على مرشحة امراة في الانتخابات الكويت لم تنجح اي امراة في الانتخابات لي انهم لم يقنعوا الشعب بي اداء برمانات السابقة النساء لا يجب يكون فقط ديكور البرلمان متل حمام النساء
اولا ثم اقرار لاءحة الشباب في سياق سياسي اخر .وحين تبين بالملموس ان اغلب الاحزاب وظفتها لغايات اخرى منها القرابة والمصاهرة والولاء الاعمى.او ترضية زعيم حزبي للدفع بابناءه او اقاربه .تكرس هذا التوجه .وحين انتبهت بالداخلية لهذا المعطى تبين ايضا ان البيجدي استغلها في سياق استقطاب جمعيات سلفية تدمج شابات يبحثن عن فرص للزواج او الخروج من البطالة .ان الغاء لاءحة اجراء معقول .والحد من الجهلة والاميين والانتهازيين الذين لايمييزون بين المصلحة الوطنية ويسعون لخدمة اجندة ضيقة وولاءات حزبية مندمجة في صراعات اقطاب عاءلية كرست شرعية مهزوزة تعتمد على ارث تاريخي وامجاد لم تعد صالحة لليوم .ان المغرب في حاجة للنخب جديدة مخلصة في خدمة الساكنة والوطن وليست تلك التي تخدم الزعيم والعاءلة او تبدي الولاء الكاذب او توظف الدين .وتترك الدولة واهل القرار يبحثون عن الحل حين تتازم الامور .
شباب اليوم هم قادة القد ، اداة التغيير الايجابي و مبتكرو الأفكار الأخلاقية
اتفق مع ما ذهب اليه السيد هشان عيروض، لان كلامه يلامس الواقع رغم قتامه وقسوته. من ينكر أن هذه اللائحة شتت الشبيبات وحطمت صورة السياسي المواطن وأصبحت غاية في حد ذاتها؟
أما فيما يخص بالكفاءات والاطر الشابة، فاعتقد ان الاحزاب التي تؤمن بقدرات شبابها وكفاءتهم يمكنها ترشيحهم في الدوائر المحلية او في لائحة الاطر والكفاءات إن وجدت.
الكفاءة ثم الكفاءة، السن أو الجنس لا يهمان في تحديد الشخص المناسب، بل الكفاءة وتحمل المسؤولية أمام الله أولا ثم أمام العباد هم الفوارق
نرى الفرص تعطى لنفس الاوجوه ورفض اي مشاركه شبابيه الى متى !!؟
هناك نوع من العبودية تمارسه الاحزاب والجمعيات فيما يخص توزيع المناصب فهناك فرووق شاسعة ما بين ولد ااسي فلان او بنت السي فلان و الشباب القادم من عامة الشعب ، هذه خطوة جيدة لان تلك المناصب كانا توزع على ناس لا يستحقونها
وصل واحد الوقت اللي خاصنا نعطيو للشباب الفرصة باش هما اقررو، و اتولاو مناصب المسؤولية.
الشباب خاص اكونو فجميع مستويات المسؤولية من الوزارة تال عضو فمجلس جماعي، و هدشي ميمكنش أكون الا مدرناش فيهم الثقة.
الشباب هم المستقبل و اللي ممكن اديرو التغيير فالبلاد
من هؤلاء الشباب الذين نتحدث عنهم انهم بكل بساطة أبناء الفاسدين الاوائل و اغلبهم أبناءهم
نحن نتحدث عن جيل جديد من الفاسدين أو مستخدمين كمتعهدين مأجورين لجلب أصوات لفائدة السياسيين اللي ما بقا عندهم وجه باش يقابلو المواطنين.
الحقيقة ملينا من نفس الوجوه اللي ديما تتسيير بحال الا مكاين غير هما فالبلاد، خاص النفس الشبابي في مناصب التسيير و المسؤولية.
بزاف ديال التجارب بينات على ان الشباب ممكن اعطيو قيمة مضافة في التدبير
هناك عدد من الأصوات التي مازالت تحن الى الماضي و ترفض أي مشاركة شبابية معاها في الترشح الانتخابات و لا تعطاهم شي كوطة.
مادامت الساحة السياسية تعج بطبقة من السياسيين الفاسدين والوصوليين وتجار الدين وناهبي المال العام فلن يتغير شيئ في هده البلاد وستبقى دار لقمان على حالها في المغرب لسنا بحاجة الى السياسيين ولا الى برلمانيين في بلد نرى فيه ان الدكاترة معطلين وحاملي الشواهد بدون عمل وقبة البرلمان مليئة بالاميين فكيف يمكن اناس ليس لهم اي مستوى دراسي او سياسي التقرير في مصير اجيال الوضع في بلدنا لايبشر بخير لك الله ياوطني
المغرب يزخر بالكثير من الطاقات الشبابية التي يجب ان تعطى لها الفرصة في عملية التدبير
الى متى يجب ان نجعل الشباب فقط خزانا للاصوات و لا يشارك أيضا مشاركة إيجابية في الشأن العام
بعض القادة السياسيين لم يتعلموا الى الان الدرس، و يستوعبو ان المنطق يعطي للشباب الاحقية التدبير و هذا لا يمكن
تحفيز الشباب و النساء في المشاركة السياسية خاص اكون وفق واحد كوطا تخصص لهذه الفئات
للشباب حق في المشاركة السياسة بالتنافس الشريف ليس بالمجالات والريع
في الصيف الماضي مرت انتخابات مجلس البلدي في ايت اورير الاستثنائية وجل أنصار الأحزاب المرشحة دقوا علي الباب الدار واول بنى بيته في المنطقة الذي تتواجد فيه وبيت تم بناؤها في أيام الحجر الصحي وتمكنوا من ربط الكهرپاء ولازلت لم اتمكن من ربط الكهرباء كل أسبوع ازور البلدية وكل مرة يلوحك هذا إلى هذا
نحن لازلنا لم نتمكن من ربط الكهرباء في البيوت ونتطلع من تمثيل الشباب
إذن لاداعي للمشاركة في الانتخابات في الحملة الانتخابية
كل ساعة يدقون البيوت على الناس
عليهم أن يربطوا لنا الكهرباء حتى تسهل عليهم أن يدقوا جرس البيت لنسمعهم فورا وتطل عليهم
مادام لانتوفر على الضوء لاداعي تصدقوا علينا الابواب في الصيف المقبل
وخاصة مرشحوا بلدية ايت اورير
ملاحظة
كل ما طلبوا مني دفعته لهم وآخرها شهادة السنكى وغيرها
ملاحظة ثانية
ملفين حاضرين في البلدية كل مرة كيجبدوا ملف هههههههههه
اذا كان الشباب على وعي عالي فلن نصوت
لعبث ان يصعد متحزب عن طريق لائحه او كوطه نسائيه او شبابيه بدو تصويط او تزكيه من طرف المواطن الدي له الحق في ختيار حزب او متحزب الدي يرا فيه كفائه ولنضباط واخلاص للوطن وللحي الدي يمثله ويدافع عل مرافقه الحيويه… من طرف أمن اناره الخ تجربه حزب لاعداله لاتنميه في أعضائه. وأتباعه. تبيغاتهم. وعيشقاتهم الدين صعدو بالكوطه او استعمال الدين او تربص لاوليا تلاميذ في مدارس الخاصه والعموميه وبمساعدت معلمات ومعلمين رحت ببعض الادارات العموميه اعطان نموذج وأشخاص فاشلين في كل ميادين 100/100 هدفهم لوصول لمنابع لقرار ولسترزاق لفاحش عن عمل تطوعي وأراضي امتلكو فيه ريع عقارات افخم سيارات مجانبات محروقات وتفريق لغنيمه كل نهاية شهر من ضهر معانات طبقه لمتوسطه… ومن حزمه ضرائيب وجبيات التي اداه المواطن في عز ازمه بسبب الحجر لكنزللي كوفيد 19 طيله 9اسهر الحزب الدي يفكر في مصلحته منبوذ يجب عل لمواطن ان يتصدى له بكل مالديه من قوه لنذهب جميعا لمكاتب تصويط ونلقن جرب لبجدا درسا لاينساه لاقباره من مشهد سياسي وان لم. نصوط فنحن الخسرون لان بنكران ورفاقه َوعشيقاتهم كونو جيوش الكترونيه بمساعدت معلمات ليتصرو نتخبات 2021
اللواءح الانتخالية……الاءحة الوطنية…….الشباب ..فمنهم من مؤيد…ومنهم الرافض…..كل هده المناورات التي يقومون بها جميع الاحزاب ماهي …كما يقول المثل لحكل تحت….العينين…..نريد شباب من كل الجنسين ……..لهم شواهد …..شباب يتكلم ولو بي 4 اللغة نحن لانربد كهول ……مابقى في عفولهم ممارسة السياسة …..الا الاكاديب عن الشعب …… …..واش…..ابغيتو………داءما…….انتم…انتم… ..
مما وصفه “التناول المبخس لمكانة الشباب في المشهد السياسي الوطني، وتعمد الإساءة إلى الشباب المغربي ”.
تقصد الشباب المحظوظ المنتمي للطبقات المحظوظة
انا في راءي ان تتركوا الشعب وشانه وان تحددو انتم كدولة المنتخبين لتسيير امور البلاد حتى يتسنى لكم وبكل بساطة ان تعاقبوا كل من سولت له نفسه العنل بالنزاهة المتوخاة وبه سنعفى تحن كشعب من شكاوي كل الاضرار التي تصيبنا من هؤلاء الحرايفية وشكرا
اين المخلصين لنصوت عليهم .أصحاب المصالح الخاصة والنفاق وربع المال العام في الغرفتين .البطالة هي هي والزبونية في العمل و موت التعليم العمومي و هشاشة قطاع الصحة .يجب إبعاد كل من له سوابق في اختلاس المال العام والفساد لتنمية البلاد .
اللوائح كيفما كان نوعها تكريس للريع عوض التفكير في دسترة عدد النواب كما المستشارين لقطع الطريق على المرتزقة و تحديد عتبة تساوي 10% لتركيس رغبة المواطن أما مادون هذا فالمقاطعة أحسن بكثير فليس فالقنافذ أملس…….
الناس بغاو الامتيازات و الحلوى و الابهة. ماذا قدم هؤلاء للمغاربة في السنوات الماضية.
اقول لائحة الشباب ريع ورشوة و لائحة النساء ريع ورشوة حتى أن جل الأحزاب لا تجد من تقدم ومن تؤخر. الانتخابات تقتضي المرور عن للإقتراع المباشر بدون لوائح. باراكا من الريع والشفارة
لائحة الشباب والنساء عبارة عن ريع سياسي بحيث يتم اختيار اللائحة بناء على الزبونية وقد لاحظنا كيف تعاملت الاحزاب في اختيار الشباب والنساء التجربة امامكم شاهدة على الريع والمحسوبية. لحل المشكل ينبغي تحديد السن نسب معين وكذلك النساء ويتم اجبار الاحزاب علي ذلك مع مراعاة مستوى دراسي معين اما اللوائح فهي بيع وشراء داخل الاحزاب.