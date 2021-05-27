"إم في أجوستا" تطلق دراجتها النارية Rush الجديدة

أطلقت شركة “إم في أجوستا” الموديل الجديد من الدراجة النارية Rush، والذي يتمتع بالعديد من التحسينات على الأنظمة الإلكترونية، مع توسعة برنامج ألوان الطلاء.

وأوضحت الشركة الإيطالية أن دراجتها العارية تطل الآن بمظهر أكثر أناقة من خلال مجموعة العادم الجديدة مع أغطية الكربون، والعجلات المسبوكة، وفرش ألكانتارا على المقعد المطرز بخيوط صفراء، والتصميم الجديد لمساند الأقدام.

وتعتمد الدراجة على سواعد محرك رباعي الأسطوانات على شكل مستقيم بقوة 208 حصان/116.5 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى.

ويعتمد مفهوم ألوان الدراجة على اللون الرمادي كلون أساسي، والعديد من أسطح الكربون الشفاف، والمكونات الأخرى باللون الأصفر.

وتستند الدراجة الجديدة على منصة جديدة للأنظمة الإلكترونية، وشاشة TFT مع نظام الملاحة واتصال بلوتوث، ومتتبع GPS، ونظام التحكم في العجلات، ونظام الكبح المانع لانغلاق العجلات ABS، ومحدد السرعة.

ومن المقرر طرح الدراجة Rush الجديدة، التي يقتصر انتاجها على 300 نسخة فقط، بسعر يبدأ من 38 ألف و800 يورو.