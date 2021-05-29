"إنتر" الإيطالي ينتظر أرباحا كبيرة من بيع حكيمي

"إنتر" الإيطالي ينتظر أرباحا كبيرة من بيع حكيمي
صورة: أرشيف
السبت 29 ماي 2021 - 18:05

ذكر تقرير إيطالي، اليوم السبت، أن نادي إنتر ميلان ينتظر عرضا مذهلا من الأندية المهتمة بالتعاقد مع الدولي المغربي أشرف حكيمي، لاعب بطل إيطاليا.

وقالت شبكة “سكاي سبور إيطاليا” إن إنتر وضع تقييما لحكيمي، ولن يفتح أي عرض للرقم المتداول في الفترة الحالية من أجل الاستغناء عنه، المحدد في 60 مليون يورو.

وأكدت الشبكة ذاتها أن الثلاثي بايرن ميونخ الألماني، وباريس سان جيرمان الفرنسي، وتشلسي الإنجليزي، يتابع صفقة “أسد الأطلس” للظفر بخدماته.

ويتطلع “النيراتزوري” إلى التوصل بعرض مذهل من الفرق المهتمة بالتعاقد مع حكيمي للموافقة على رحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشعل الإنتر الصراع بين الأندية الراغبة في خدمات لاعبه المغربي بإبداء رغبته في التوصل بعرض كبير لبيعه، من أجل المساهمة في حل الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها.

وانضم حكيمي، البالغ من العمر 22 عاما، إلى إنتر في “المركاتو” الصيفي الماضي، قادما من ريال مدريد الإسباني مقابل 40 مليون يورو.

وساهم حكيمي بشكل كبير في تتويج فريقه بطلا للدوري الإيطالي، بعد غياب دام 11 سنة، حيث وقع 7 أهداف وقدم 10 تمريرات حاسمة.

أشرف حكيمي الانتقالات الصيفية الدوري الإيطالي نادي إنتر ميلان

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

24 ساعة

صوت وصورة

صوت وصورة
مع ربيع القاطي
السبت 29 ماي 2021 - 08:05 6

مع ربيع القاطي

صوت وصورة
بدون عنوان: الهجرة من الشمال
الجمعة 28 ماي 2021 - 21:30 10

بدون عنوان: الهجرة من الشمال

صوت وصورة
نقابة الصحافة تزور الريسوني والراضي
الجمعة 28 ماي 2021 - 19:00 11

نقابة الصحافة تزور الريسوني والراضي

صوت وصورة
جهود محاربة الحشرة القرمزية
الجمعة 28 ماي 2021 - 11:58 17

جهود محاربة الحشرة القرمزية

صوت وصورة
وقفة من أجل الريسوني والراضي
الجمعة 28 ماي 2021 - 00:49 9

وقفة من أجل الريسوني والراضي

صوت وصورة
حماية الأطفال ضد العنف
الخميس 27 ماي 2021 - 19:46 5

حماية الأطفال ضد العنف