"إنتر" الإيطالي ينتظر أرباحا كبيرة من بيع حكيمي

ذكر تقرير إيطالي، اليوم السبت، أن نادي إنتر ميلان ينتظر عرضا مذهلا من الأندية المهتمة بالتعاقد مع الدولي المغربي أشرف حكيمي، لاعب بطل إيطاليا.

وقالت شبكة “سكاي سبور إيطاليا” إن إنتر وضع تقييما لحكيمي، ولن يفتح أي عرض للرقم المتداول في الفترة الحالية من أجل الاستغناء عنه، المحدد في 60 مليون يورو.

وأكدت الشبكة ذاتها أن الثلاثي بايرن ميونخ الألماني، وباريس سان جيرمان الفرنسي، وتشلسي الإنجليزي، يتابع صفقة “أسد الأطلس” للظفر بخدماته.

ويتطلع “النيراتزوري” إلى التوصل بعرض مذهل من الفرق المهتمة بالتعاقد مع حكيمي للموافقة على رحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشعل الإنتر الصراع بين الأندية الراغبة في خدمات لاعبه المغربي بإبداء رغبته في التوصل بعرض كبير لبيعه، من أجل المساهمة في حل الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها.

وانضم حكيمي، البالغ من العمر 22 عاما، إلى إنتر في “المركاتو” الصيفي الماضي، قادما من ريال مدريد الإسباني مقابل 40 مليون يورو.

وساهم حكيمي بشكل كبير في تتويج فريقه بطلا للدوري الإيطالي، بعد غياب دام 11 سنة، حيث وقع 7 أهداف وقدم 10 تمريرات حاسمة.