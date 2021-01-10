إنجاز طريق يخلّف استياء بفاس

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‫تعليقات الزوار

5
  • سباتة
    الأحد 10 يناير 2021 - 12:44

    تكلم المواطن عن ظلم و الحكرة و الغش و سرقة أموال الشعب فنعتوه بالجاهل و الكاذب و المتخلف.
    اللهم افضح مسؤولينا الغشاشين و المقصرين في عملهم.
    اللهم اسقينا مطرا غزيرا حتى تمتلئ السدود و تحيا وديان الجوفية.

    9
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  • Me again
    الأحد 10 يناير 2021 - 12:57

    راه ماشي الغش، و إنما المسؤولون و المهندسون و المعماريون و البناؤون و عمال الصيانة مكيعرفوش كيفاش! راه جميع البنايات و الطرق و المجالات الاخرى التي تعاني و في حالة مزرية، راه ماشي غير الغش و الفساد، راه الطامة الكبرى الحقيقية هي ان لي كيسهر على هندستها و بناءها و صيانتها مكيعرفوش كيفاش، مكيعارفوش! وا راه مكيعرفوش! مكيعرفوش و صافي، بالغش او بالفساد او بدونهما، مكيعرفوش و ناقصين في التكوين و الخبرة و التجربة و التأطير و العلم، إذن مكيعرفوش كيفاش! بحال الآخرين و لو كانت نيتهم حسنة، فانها غير كافية، لأنهم مكيعرفوش كيفاش! راه الزفت و الآلات ديالها جديدة على المغاربة، و الذين كانوا يتقنون الطرق هم الشركات الفرنسية و المهندسين الفرنسيين الذين يدرسون كل شيء قبل بناءه و ينزلون الى الورشات للمتابعة و يتقنون استعمال الآلات التي يصنعون و لا يجلسون في الكرسي في اداراتهم فقط كما يفعل المهندسون و المعماريون و المسؤولون الذين يقومون بزيارة الورشات لالتقاط الصور فقط!

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  • خبر عاجب
    الأحد 10 يناير 2021 - 13:00

    عادي و خبر لا يهز شعرة عند كل المغاربة. ألم يسجن المغرب الزفزافي ب 20 سنة فقط لانه طلب الإصلاح بمنظقنه؟؟ إذا الفساد أصبح امر بنيوي بالمغرب…. بل الإصلاح أصبح و المحاسبة هم من أصبحوا أمور غير عادية…… بل حتى المغاربة أصبحوا يتربقبون الإفراج عن المفسدين و المفسدات بتوقيت جد محدد. كل خراب و المغرب…..!

    5
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  • hamza
    الأحد 10 يناير 2021 - 13:05

    المشكل في مدينة فاس هو أنهم يبدؤون في الإصلاح وما إن ينطلقون حتى يتوقفون ويتركون الحال أسوء مما كان. فمثلا ثم حفر الطرقات لترقيعها في أكثر من شهر وتخلوا على ملأ تلك الحفر وتركوا السائقين يكسرون مركباتهم. وقد استبشر المواطنون بقدوم صاحب الجلالة لهذه المدينة لتكون مناسبة للترقيع والإصلاح لاكن المسؤولون لا يخجلون من نفسهم ويزيدون في تعنتهم. فجميع المدن لها مقطع طرقي مداري إلا مدينة فاس قد تضطر للمرور بأحياء مزدحمة (بن سودة) وحفر عميقة كم من مسافر إضطر للمبيت في سيارته لما تكسر عجلاته وهو مسافر بين الرباط ووجدة عبر الطريق الوطنية. فهذه المدينة التي احتفلت بتاسيسها مؤخرا أصبحت خارج التاريخ، لا بنية تحتية ولا معامل … سوى مسؤولين يتصارعون عن المناصب والتقاعد والتعويضات..

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  • مغربي من وجدة
    الأحد 10 يناير 2021 - 13:13

    في وجدة
    الطريق الحديث الرابط بين المنطقة الحدودية والمطار دون الدخول الى وجدة طريق كارثي ومن لا يعرفه حتما سيهلك إن مر منه
    الطريق خطير للغاية
    متضرر لدرجة رهيبة
    العبور منه ولو بسرعة 60 كلم تعد مغامرة ومقامرة بالنفس والمال

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